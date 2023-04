Nový šéf HARDWARIO pro Patria.cz: Strategická spolupráce s Jablotronem posílí naše čísla, obchod i vývoj. Nehledáme dalšího investora a akcie z trhu nestahujeme

Společnost HARDWARIO, vývojář a inovátor v oblasti internetu věcí (IoT) ve světovém měřítku, který loni na podzim vstoupil na trh START pražské burzy, oznámil klíčový kontrakt se společností JABLOTRON, orientovanou na zabezpečovací systémy. Partnerství bude strategické, dlouhodobé, s potenciálem významného vlivu do hospodaření HARDWARIO. Ruku v ruce se zprávou přišlo strohé oznámení o souvisejících změnách v akcionářské struktuře společnosti. Na post CEO firmy se posouvá spoluzakladatel a dosavadní technický ředitel Pavel Hübner. Součástí změn je pak koncentrace majoritního podílu do jeho rukou. Odkupuje podíly spoluzakladatelů Alana Fabika, Tomáše Moravy a Lukáše Fabika. Na další podrobnosti jsme se pro čtenáře Patria.cz, včetně potenciálních akcionářů, kteří zainvestovali v podzimním IPO do akcií HARDWARIO, zeptali přímo Pavla Hübnera. Ten již spolu s původní informací o změnách uvedl, že „cíle HARDWARIO stanovené v rámci našeho vstupu na burzu zůstávají beze změny. Chceme nadále upevňovat svou pozici inovačního leadera v oblasti internetu věcí a pracovat na řešeních s vysokou přidanou hodnotou.”

Patria.cz: Oznámili jste novou spolupráci se společností Jablotron. Jak zásadní je kontrakt pro HARDWARIO? S jakým potenciálem přínosu do čísel hospodaření?

Toto partnerství je pro HARDWARIO dlouhodobé a strategické. Bude mít významně pozitivní odraz v hospodářských výsledcích, ale nyní nelze deklarovat konkrétní finanční objem.

Budeme posilovat obchodní a vývojový tým a to nejen díky této aktivitě. Roste nám objem zakázek, pokračujeme v nastavené trajektorii v oblasti vývoje a výroby hardware pro digitalizaci průmyslu. Aktivně spolupracujeme s celou řadou obchodních partnerů, vůči kterým plníme závazky. Také partnerská síť nadále poroste.

HARDWARIO je na dobré cestě k naplnění hospodářských plánů za rok 2023 tak, jak jsme je prezentovali v rámci IPO.

Patria.cz: Z jakého důvodu či v jaké souvislosti dochází na změny akcionářských podílů a ve vedení společnosti? Právě tato informace byla v původní zprávě poněkud upozaděna a investoři dali nejistotu najevo dnešním poklesem ceny akcie na trhu START o výrazných 28 procent pod 12 korun za akcii při podzimní upisovací ceně na 17 korunách za akcii.

Hlavním důvodem pro změnu akcionářských struktur a rolí je právě uvedená strategická spolupráce s firmou Jablotron. Já se stávám hlavním lídrem tohoto projektu, a protože je nutné posílit zejména vývojový tým a z jeho pozice koordinovat související činnosti, dohodli jsme se s dalšími původními akcionáři a spoluzakladateli na změně rolí a majetkovém vypořádání.

Patria.cz: Z jakých zdrojů je toto vypořádání financováno? Ptám se proto, že firma si na podzim loňského roku došla pro kapitál na svůj další rozvoj a růst na burzu. Exit stávajících akcionářů nebyl signalizován. Jde o zdroje firmy nebo externí peníze?

Pro odkup akcií jsem využil pouze vlastní prostředky, které jsem získal formou osobní půjčky s osobním ručením. Celá transakce byla provedena bez jakékoliv kapitálové podpory z prostředků HARDWARIO, to chci zdůraznit.

Patria.cz: Stáváte se většinovým akcionářem firmy. Nynější dění může otevírat úvahy například o snaze o budoucí akvizici společnosti HARDWARIO ze strany Jablotronu...

Ačkoliv je celá transakce těsně spojená se strategickou spoluprací s Jablotronem, HARDWARIO svoji pozici na trhu a své směřování nijak nemění. Nadále zůstáváme na burze a nyní neuvažujeme o vstupu dalšího investora.

Patria.cz: Potvrzujete tedy, že strategie firmy tak, jak byla komunikována v průběhu IPO, zůstává v platnosti?

Ano, deklarovaná strategie v rámci úpisu akcií zůstává stejná. Dlouhodobým cílem HARDWARIO je být lídrem v oblasti digitalizace, připojování fyzických objektů do internetu a s tím spojených cloudových služeb.

Pro investory by měla být pozitivním signálem i má osobní půjčka do firmy a tedy důvěra v její budoucnost.

Hodnota této transakce nesouvisela s tržní cenou akcie, ale byla dána výší dosažené osobní půjčky.

Patria.cz: Děkujeme za reakce pro Patria.cz.

Vyjádření pro Patria.cz přidal také Tomáš Morava, dosavadní spoluakcionář a CFO firmy a především poradce při loňském IPO:

„Společnosti HARDWARIO jako naše nejčerstvější IPO, které jsme na podzim loňského roku přivedli na trh START pražské burzy, oznámila zásadní spolupráci se skupinou JABLOTRON ALARMS a.s. V souvislosti s tímto novým strategickým partnerstvím se Pavel Hübner posouvá do role CEO a mění akcionářská struktura s tím, že Pavel vykoupil v rámci soukromé transakce podíly od Alana Fabika, Lukáše Fabika a mne. Pavel se tak stává majoritním akcionářem s podílem necelých 54 procent a bude nadále řídit HARDWARIO dle nastavené strategie,“ uvedl pro Patria.cz Tomáš Morava a jeho společnost. „LIFTIA bude nadále pomáhat s řízením financí a dle již dříve stanoveného plánu s posilováním interního finančního týmu. Prostředky na provedení této transakce šly zcela mimo bilanci a finance HARDWARIO a kapitál získaný v rámci IPO tak stále zůstává investován zcela v souladu se strategií prezentovanou v rámci IPO,“ uvedl pro Patria.cz Tomáš Morava.

S akciemi HARDWARIO se začalo na trhu START obchodovat na sklonku října loňského roku za upisovací cenu 17 korun za akcii. Od té se obchodování dosud příliš neodchýlilo, až dnes projevená nejistota akcie seslala pod 12 korun za akcii. V rámci výše popsané transakce vypořádal CEO firmy Pavel Hübner bezmála 4,5 milionu kusů akcií na ceně 6,70 koruny za akcii, tedy výrazně pod dosavadními obchodními úrovněmi titulu na burze. Dodejme, že dnešní sestup se odehrál na objemu 8 tisíc kusů, tedy 94.400 Kč. Právě odchod dosavadních spoluakcionářů firmy na ceně, která je výrazně pod tou tržní, je faktorem působícím negativně. Argumentován je v zájmu pro firmu strategicky prospěšného partnerství s Jablotronem. Po boku menšinových akcionářů je ve firmě účastna také Národní rozvojová banka skrze svůj IPO fond.

HARDWARIO a.s. je česká technologická společnost, která se zaměřuje na oblast IoT – internetu věcí. Svým zákazníkům poskytuje konfigurovatelná IoT zařízení, konektivitu a cloudové služby. Společně s partnery úspěšně zavádí IoT projekty ve výrobě, energetice, zemědělství, maloobchodě, zdravotnictví nebo správě majetku.