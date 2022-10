Vstup HARDWARIO na burzu: Nástup českého internetu věcí (pohled analytika)

V úterý 4. října odstartovalo IPO HARDWARIO a.s., které bude probíhat až do poledne 18. října 2022. Společnost v rámci veřejné nabídky nabízí 2,87 mil. kusů akcií s cenovým rozpětím 17 až 25 Kč za akcii, což by v případě úspěšného úpisu tvořilo 20 % (free float). Akcie se pak budou dále obchodovat na trhu START Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Předpokládaný první obchodní den je stanoven na pondělí 24. října 2022. Nabízíme pohled analytika Patria Finance.

Veřejné nabídky se účastní také Národní rozvojová banka, resp. její dceřiná společnost Národní rozvojová investiční a.s., která může nakoupit až 30 % z nabízených akcií v celkové hodnotě téměř 15 mil. Kč.

Společnost chce získané prostředky použít za účelem dalšího rozvoje a akcelerace růstu společnosti. V případě úspěšného úpisu může vybrat téměř 72 mil. Kč.

POPIS SPOLEČNOSTI

HARDWARIO je českým inovátorem v oblasti internetu věcí (ang. Internet of Things, zkratka IoT).

Firma vznikla v roce 2016 jako privátní investice společnosti Jablotron. V následujícím roce pak byla odkoupena vysoce postavenými manažery Jablotronu Alanen Fabikem a Pavlem Hübnerem, kteří se i nadále podílejí na jejím řízení. Dvojice vlastníků drží nadpoloviční podíl, který dohromady tvoří téměř 56 %.

Společnost se zabývá poskytováním všech potřebných částí pro úspěšné nasazení a následný provoz IoT projektů. To zahrnuje konfigurovatelná zařízení, konektivitu, cloudové služby a otevřené vývojové nástroje pro vývoj vlastních aplikací.

Dodávaná zařízení jsou založena na moderních bezdrátových přenosových technologiích, tzv. LPWAN. Jedná se o inovativní technologie vyznačující se velmi nízkou spotřebou a vysokou dostupností signálu. V kombinaci s vlastním hardwarem s velmi nízkou spotřebou dokáží HARDWARIO a jeho partneři přenášet požadovaná data takřka odkudkoli, a to i z míst bez standardního připojení k elektrické síti a internetu.

Obchodní příležitosti pro své výrobky a služby nachází HARDWARIO v mnoha průmyslových odvětvích – ve výrobě, retailu, energetice, facility a životním prostředí. Koncovými uživateli produktů HARDWARIO je dnes již celá řada významných firem jako je například ŠKODA AUTO, LEGO, ASAHI, ArcelorMittal, či .

Hlavním trhem společnosti je ČR, kde v roce 2021 vygenerovala více než 70 % tržeb. Nicméně management předpokládá většinu dalšího růstu v zahraničí, kde jsou v současnosti za největší trhy považovány Belgie, Velká Británie, Slovensko, Polsko, Kanada a Brazílie.

V letošním roce se společnosti podařilo navázat spolupráci i v dalších zemích jako jsou Spojené státy, Austrálie či Německo skrze globální rozvoj LPWAN sítí a partnerství s technologickými lídri jako je či Vodafone. Společnost zároveň také disponuje pobočkami v několika zemích - Velká Británie, Polsko a USA.

Obrat společnosti činil v loňském roce 21 miliónů korun, což dle slov společnosti bylo způsobeno odklonem od zakázkového vývoje směrem k prodeji vlastních výrobků a služeb, které by měly být dále distribuovány přes budovanou partnerskou síť.

Společnost již učinila celou řadu kroků, které by měly podpořit její další růst. V letošním roce cílí na růst tržeb v řádu desítek procent a chce tak navázat na progresivní růst v celém IoT segmentu.

Akcionáři společnosti se rozhodli pro vstup na burzu právě za účelem akcelerace růstu společnosti skrze kapitál získaný emisí nových akcií. Veškerý získaný kapitál by měl připadnout na rozvoj společnosti. Přibližně 60 % kapitálu by mělo jít do oblasti obchodu, marketingu a vývoje. Zbytek by pak měl být použit na posílení skladových zásob nákupem kritického materiálu a výrobu typových sestav.

VALUACE

Valuace společnosti se odvíjí od finančního plánu sestaveného managementem společnosti. Na jeho základě by společnost chtěla dosáhnout do roku 2026 tržeb na úrovni cca. 230 mil. Kč a EBITDA na úrovni cca 55 mil. Kč. Tomu by odpovídala EBITDA marže ve výši 24 %.

V následujících tabulkách jsou obsaženy údaje s valuačními násobky veřejně obchodovaných společností, které byly identifikovány zástupci Helgi Library LTD z hlediska předmětu podnikání jako nejbližší HARDWARIu. Jak podotýkají i zástupci Helgi, vzhledem ke specifickému charakteru HARDWARIa a jeho činnosti má vybraný vzorek pouze omezenou srovnávací schopnost. Hodnoty ukazatelů pro HARDWARIO jsou pro srovnání dopočteny s předpokládanou cenou akcie na úrovni 20 Kč/ks.





RIZIKOVÉ FAKTORY

Valuační násobky pro HARDWARIO vychází z finančního plánu sestaveného společností, který počítá s více než 10násobným nárůstem tržeb v roce 2026, což by se mohlo zdát jako poměrně ambiciózní plán. Pozitivem však je, že managementu se daří i přes krátkou dobu své existence dosahovat pozitivního zisku. Vedení společnosti s letitými zkušenostmi je zároveň jako jeden z velkých akcionářů silně motivováno k efektivnímu řízení.

