Webinář k IPO HARDWARIO: "Nebude místo na světě, odkud nedokážeme přenést data. Naše technologie jsou odpovědí na otázky dneška"

„IoT je nesmírně atraktivním oborem. Pokud zainvestujete do HARDWARIA, stanete se součástí tohoto světa. Jako naši akcionáři se zároveň stanete našimi partnery, s čímž jsou spojeny zvláštní pobídky a výhody. Jsme hrdými Čechy, do zahraničí vstupujeme jako česká firma, prosazujeme české inovace a technologie do světa. Za dosavadních šest let našeho působení jsme si ve stabilním týmu ověřili, že společně umíme dobře fungovat a rychle reagovat na změny na trhu. Pak je to o tom, co budete mít v rukou, co to vlastně je ta akcie HARDWARIO. Podle mého partnera v čele firmy Pavla Hübnera je to odkaz. Já to vyjádření uberu, je to něco navíc nad fundament, který ve firmě je. Jsme dlouhodobý růstový titul, nejméně na několik let, nejsme určeni ke spekulacím." I těmito slovy shrnul spoluzakladatel a CEO firmy Alan Fabik pohled na to, co získá akcionář HARDWARIO.

V rámci webináře, z nějž vám nyní nabízíme plný záznam, je diskutována také budoucí výplata dividendy nebo agresivita růstového plánu firmy.

V rámci webináře, z nějž vám nyní nabízíme plný záznam, je diskutována také budoucí výplata dividendy nebo agresivita růstového plánu firmy. Je ten příliš ambiciózní? Z řady argumentů, které ve webináři zazněli, CEO a spoluzakladatel Alan Fabik a finanční ředitel Tomáš Morava vyzdvihli dva. Prvním je množství běžících pilotů v řádu desítky kusů, z nichž se ty úspěšné překlopí do projektů o stovkách a tisících instalovaných zařízení - pokud vezmeme například malý pilot v jedné z místních poboček jinak globálně fungujícícho zákazníka. Druhým je generační obměna celých sítí a všech v nich fungujících zařízení (například SMS brány, 2G gprs brány) v kombinaci se schopností HARDWARIA fungovat i těch míst, kde není internet ani elektrická zásuvka.

Stopáž webináře pro Vaši rychlou orientaci (H:MM:SS):

12:00 ÚVOD

12:20 Úvod makléře Patria Finance Martina Kycelta

13:40 Základní informace o IPO a jak investovat přes Patria Finance

15:10 Jak zadat obchodní pokyn k objednávce akcií HARDWARIO

15:30 Pohled do objednávkové knihy a komentář

16:25 Prezentace HARDWARIO v podání CEO Alana Fabika a CFO Tomáše Moravy

17:50 Internet věcí. Kdo jsme a co děláme

20:30 HARDWARIO a jeho role – produkt

22:00 Jak a s kým obchodujeme – obchodní model, partnerství, prodejní systém a marketing

28:00 Pobočky a partneři

29:50 Tři příklady – typ partnera a obor, ve kterém působíme

32:50 Výsledky 2016-22, plány do 2026, proč IPO

40:50 Kapitálová struktura před úpisem a po úpisu

44:10 Parametry emise

45:00 Využití výnosů z IPO

47:00 Proč být našim akcionářem

Q&A – co zajímalo účastníky webináře a čtenáře Patria.cz:

50:45 Jak je nastaven podíl a role rozvojové banky, účast v IPO?

52:20 Co vnímáte jako největší rizika úspěšného naplnění růstového plánu?

54:45 Jak hodnotíte dosavadní průběh IPO?

55:30 Za jakých okolností lze počítat s dividendou?

56:40 Počítáte s proměnou, rozšířením managementu na cestě dalšího růstu

58:25 Je plánu růstu plně dostatečný nynější rozsah IPO? Možná úvaha o následné SPO?

1:00:20 Budování brandu versus práce a dodávky cestou partnerů

1:02:30 Cesty k naplnění velmi ambiciózního růstového plánu

1:08:20 Otázka na likviditu po uvedení na trh

1:10:25 Dotaz na Sigfox a Lora sítě versus HARDWARIO

1:13:00 Jakým způsobem navazujete vztahy s partnery?

1:14:15 Jak se firma zachová při neúplném úpisu, zvážíte další financování?

1:15:15 Jak se budou krátit objednávky v IPO při případném přeúpisu emise?

1:16:25 Jak by musela znít nabídka na převzetí, kterou byste přijal?

1:17:35 Exit fondu lze i přes IPO, fondy to neuvážily? Proč jsme nevzali nabídky fondů

Od „stavebnice“ po unikátní řešení průmyslového internetu věcí

Co tedy dnes je a znamená HARDWARIO? „Partner pro úspěšné nasazení a provoz projektů průmyslového internetu věcí. Máme ucelenou nabídku, která sestává zejména z hardwaru, softwaru, konektivity, aplikací a technické podpory,“ shrnuje Alan Fabik. Unikátnost HARDWARIA je pak podle něj v tom, jak dokáže modifikovat a ladit celé řešení, aby to maximálně vyhovovalo konkrétnímu specifickému projektu a to ze všem zmíněných úhlů pohledu a součástí řešení. „To, že umíme všechny tyto části, je naší konkurenční výhodou, většina naší konkurence s hardwarem pracovat neumí. Zatímco jejich role je spíše konzultační, my průmyslový internet věcí skutečně děláme,“ poukazuje spoluzakladatel a CEO firmy Alan Fabik.

HARDWARIO ve svých počátcích přišlo de facto se základní stavebnicí řešení pro internet věcí, záhy ale bylo více a více oslovováno velkými podniky a silnými hráči v průmyslu a ekonomice a žádáno o konkrétní řešení na míru, jak právě u nich efektivně aplikovat řešení internetu věcí. Proto HARDWARIO, které vzniklo před šesti lety s prvními náznaky IoT technologií, před roky třemi – v roce 2019 – zacílilo na průmyslový internet věcí. „Jasně jsme si také řekli, jakým způsobem budeme na trhu působit. Uchováme relativně malou zkušenost v řádu desítek zkušených vývojářů a partnerů a budeme hledat partnery, kteří budou využívat a šířit naše technologie a know-how pro své projekty,“ přibližuje Alan Fabik.

Budování partnerství a pobočky

Firma je od počátku stavěna jako globální, dnes funguje s klíčovou pobočkou ve Spojených státech, dále ve Velké Británii nebo Polsku. Osvědčená partnerství přenáší do dalších částí světa. „S přijetím našich technologií partnery vzniká velmi silná, takřka nerozbitná vazba, kterou nechceme zneužívat, ale naopak na ní stavět,“ poznamenává Alan Fabik. Partnery má rozděleny na tři klíčové kategorie: velké firmy a korporace (vlastní odborní experti), integrátoři (rozumí skvěle svému segmentu). „Společně pak rosteme, rozvíjíme nové a nové projekty,“ říká Fabik. Otevřeně uvádí, že ze zhruba stovky schůzek a diskusí vypadne zhruba tři až pět takto dlouhodobých a pevných partnerství a za Faktor X firmy označuje také její přítomnost v odborném technickém vzdělávání.

Tři příklady růstu

Segmentově se HARDWARIO soustředí na monitoring výroby, monitoring spotřeby energií, retail (maloobchod), facility management (tedy správu budov a vše kolem) a environmentální monitoring. Mezi klíčovými stávajícími partnery vyzdvihuje Vodafone v environmentálním monitoringu (lesy, lesní požáry). Příkladem partnera integrátora pro oblast maloobchodu/retailu je Adastra. „Díky našim chytrým vahám a dalším technologiím umožňujeme vhled do prodejen. Náš partner, zákazník vidí, kolik jakého zboží se mu prodává, na jakém místě prodejny, kdy během dne, jak se projevují konkrétní kampaně,“ přibližuje Alan Fabik. Česká firma Statotest je pak příkladem partnera, který monitoruje na technologiích HARDWARIO stav mostů. Jen v Česku těch, které si zaslouží hlídání svého technického stavu, jsou tisíce, HARDWARIO navíc s firmou prostupuje na další světové trhy.

Navazování nových a podpora stávajících partnerů je cesta, kterou chce HARDWARIO růst nadále. „To, s čím nyní jdeme na burzu, je sázka na budoucnost, ale na základě toho, co již dnes vidíme v pipeline našich projektů,“ říká Fabik.

Předzásobení jako jeden z kroků k vyšším maržím

Jednou z prvních věcí, na které HARDWARIO využije investici z IPO, je posílení skladových zásob. „To proto, abychom dokázali rychleji odbavovat zakázky, ale také proto, abychom dokázali zvýšit marži. Tím, že jsme výrobci a vývojáři, už dnes dosahujeme marže mezi 40 až 50 procenty, ale i efektivním nákupem se přiblížíme 60 a více procentům,“ říká Fabik. „Nový kapitál nám urychlí prosazování v oboru a expanzi,“ shrnuje. Burzu HARDWARIO volí i proto, že má jasno o další strategii a růstu a majitelé nemají v plánu exit. To například bylo překážkou v investici například ze strany fondů.

Odpověď na ambicióznost růstového plánu

Plán, který IPO akcií HARDWARIO doprovází, počítá do roku 2026 s růstem obratu od loňských hodnot u 20 milionů korun ke 230 milionům korun při růstu EBITDA od 5 k 55 mil. Kč. „Působil jsem ve firmě, která dosahovala miliardové obraty právě cestou partnerů. Takový model rozvíjíme, to je první věc. Rosteme ze základu, který je velmi nízký. Máme připravené zboží na skladech a spolupráci s partnery na to, aby cíle 50 a 100 milionů obratů v nejbližších dvou letech nebyl problém,“ objasňuje Fabik. Další roky jsou podle něj prostou funkcí dalších očekávaných partnerství a projektů, které se již nyní rýsují. Zdůrazňuje také průlom z pilotních do velkých projektů. „Projekt začne, vyzkouší se na deseti kusech – takových projektů máme desítky. Odtud skočí do škály tisíců a desetitisíců – a nebo neskočí. My s tím tak kalkulujeme, více, že ne vše vyjde. Plány budou naplněny,“ uvádí Fabik.

Kapitálová struktura: Majorita zůstane v rukou zakladatelů Fabika a Hübnera

Kapitálové struktuře HARDWARIA před IPO dominují 27,9% podíly Alana Fabika a Pavla Hübnera. Podílem v blízkosti 10 % do firmy letos vstoupila vývojářská společnosti eMan, která je také jedním z emitentů na trhu START pražské burzy. „Jsou to naši mnohaletí kamarádi, partnerství zde dobře funguje po linii hardware – software, nebo i sdílením poboček v USA či Anglii,“ přibližuje Tomáš Morava. Stávající menšinoví akcionáři pocházejí z platformy Fundlift, odkud přišli konverzí z dluhopisů za akcie.

Po úpisu v případě 20% podílu pro akcionáře na trhu START klesnou podíly Alana Fabika a Pavla Hübnera na 22,3 % a úměrně také dalších akcionářů. „Vydáváme nové akcie a vše z výnosu jde do rozvoje – obchodu, marketingu, skladu,“ opakuje Fabik.

Proč být akcionářem HARDWARIO a jaké výhody investor získá

„IoT je nesmírně atraktivním oborem. Pokud zainvestujete do HARDWARIA, stanete se součástí tohoto světa. Jako naši akcionáři se zároveň stanete našimi partnery, s čímž jsou spojeny zvláštní pobídky a výhody. Jsme hrdými Čechy, do zahraničí vstupujeme jako česká firma, prosazujeme české inovace a technologie do světa. Za dosavadních šest let našeho působení jsme si ve stabilním týmu ověřili, že společně umíme dobře fungovat a rychle reagovat na změny na trhu. Pak je to o tom, co budete mít v rukou, co to vlastně je ta akcie HARDWARIO. Podle mého partnera ve vedení firmy Pavla Hübnera je to odkaz. Já to vyjádření uberu, je to něco navíc, než ten fundament, který ve firmě je. Jsme dlouhodobý růstový titul, nejméně na několik let, nejsme určeni ke spekulacím.“ Tak shrnuje spoluzakladatel a CEO firmy Alan Fabik svůj pohled, co znamená stát se akcionářem HARDWARIO. V rámci webináře zmiňuje také výplatu dividendy, ke které by firma chtěla dorůst, není to ale otázkou nejbližšího období.

A co jsou ty výhody pro akcionáře, které Alan Fabik zmiňuje? „Jako náš akcionář se automaticky stáváte partnerem. Získáte výhodu 20% slevy na naše produkty včetně eshopu, což může být zajímavé pro ty investory, kteří by zároveň uvažovali například o nějakých vlastních IoT řešeních a projektech. Získáte také přístup k našim webinářům a dalších podobám odborného vzdělávání. Jak náš akcionář tak získáte výhody, ke kterých byste se jinak museli propracovat cestou velkých obchodních objemů s námi,“ vysvětluje podrobněji finanční ředitel Tomáš Morava.

Základní parametry emise a jak získat akcie u Patria Finance

V rámci IPO je v nabídce 2.870.000 kusů akcií. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno od 17 Kč až do 25 Kč za jednu akcii. Minimální velikost objednávky (LOT) činí 1.000 ks akcií, tedy 17 až 25 tisíc korun. Společnost HARDWARIO očekává, že prostřednictvím IPO získá nový kapitál v objemu 48,79 až 71,75 milionu korun. Akcie je možné upisovat snadno online také přes brokera Patria Finance, přímo v obchodní platformě Webtrader v sekci Obchodování – Primární úpisy (IPO).

V menu obchodní platformy Webtrader lze zvolit záložku Primární úpisy (IPO):





kde je pro pokyny zpřístupněna emise HARDWARIO. Skrze "N" lze podat nákupní pokyn:





Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpis akcií HARDWARIO k dispozici na telefonním čísle +420221424424 nebo nás kontaktujte emailem na patria@patria.cz.

