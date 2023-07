Záznam webináře k IPO mmcité: Dáváme stejnou designovou a produktovou kvalitu jako ty nejlepší značky všem uživatelům veřejného prostoru

„Veřejný prostor je fascinující místo, setkávají se tu lidé i historie. Fungujeme přes 30 let, fungujeme přibližně ve 40 zemích světa, máme zhruba 240-250 zaměstnanců, máme 10 poboček jak v Evropě, tak v zámoří, v Brazílii, Mexiku a ve Spojených státech, konsolidovaný obrat z loňska byl přes miliardu, 1,161 mil., letos ty obchodní výsledky vypadají velmi pozitivně a vypadá to, že překročíme tenhle náš rekordní loňský výsledek.“ Takto prezentoval zakladatel a většinový akcionář David Karásek spolu s Františkem Bostlem vstup firmy mmcité na pražskou burzu na webináři Patria Finance, ze kterého je nyní k dispozici plný záznam.

Co také na webináři zaznělo? „Důvodem, proč jdeme na burzu je vylepšení nebo rozšíření výrobních kapacit tak, abychom byli ve svým, protože teď jsme v pronajatých prostorách, abychom měli vlastní sídlo, vlastní výrobní kapacity, kde bychom mohli realizovat i některé věci, jako je nějaký udržitelný energetický koncept pro výrobu a pro sídlo firmy. Pro nás je velmi důležité, aby architekti měli kam přijet, aby viděli, že to místo, kde naše věci vznikají nějak vypadalo, je to podstatný marketingový nástroj. Logicky by se měla zvýšit i efektivita výroby a eliminovat některé neefektivity se kterými nyní pracujeme,“ zdůvoňoval Karásek rozhodnutí uvést společnost na trh Star pražské burzy.

„Dodáváme kvalitní, excelentní design všem, bez nějakého vybírání, dáváme stejnou kvalitu jako ty nejlepší značky z hlediska designu a samotného výrobku, ale není to určeno jen pro ty, kteří na to mají, ale je to skutečně určeno pro všechny uživatele veřejného prostoru, ať už je to park, ulice, pěší zóna,“ popsal majoritní akcionář výhody společnosti mmcité.

„Rizik je samozřejmě celá řada, od nedostatku lidské síly, po omezování průmyslu v Evropě z ideologických důvodů, to všechno nás může logicky zasáhnout. Samozřejmě nějaké globální změny, typu války a další záležitosti. Mnoho těchto rizik můžeme eliminovat díky tomu, že jsme diverzifikovaní i právě na jiných kontinentech.“ Také takto odpovídal David Karásek na otázku ohledně rizik, kterým by mohla firma v budoucnu čelit.

12:20 Úvod

12:40 Úvod makléře Patria Finance Martina Kycelta

14:00 Základní informace o IPO a jak investovat přes Patria Finance

15:00 Pohled do objednávkové knihy a komentář

15:32 Jak zadat obchodní pokyn k objednávce akcií mmcité

16:42 Prezentace v podání Davida Karáska a Františka Bostla

17:04 Představení firmy

18:40 Produktové portfolio

19:35 Vývoj, design a výroba

20:14 Ocenění a unikátní projekty

21:17 Finanční část – vývoj tržeb

22:19 Struktura tržeb roku 2022

30:10 Finanční plán – výkaz zisku a ztráty

34:43 Rozvaha

35:18 Výkaz cashflow a ukazatele zadluženosti

37:20 IPO transakce – proč jdeme na burzu

39:20 IPO záměr a použití výnosů

42:06 Parametry úpisu akcií

44:33 Proč a jak nakoupit naše akcie

49:02 Zaměření na veřejný prostor

Q&A

51:45 Na kolik si případně konkurují firmy mmcité a Egoé plus?

52:23 Dnes byla zveřejněna objednávková kniha úpisu. Zajímalo by mě, jak jste spokojeni s dosavadním průběhem, zda očekáváte přeupsání a případné zvýšení ceny. Jak se bude krátit objednávka při případné přeupsání?

55:00 V upisovací knize (cca 727tis akcií je aktuálně poptáváno) jsou již v tomto objemu zadány právě tyto 25 % a 30 % poptávek jmenovaných fondů?

56:10 Jakým způsobem navazujete vztahy s partnery, na čí straně je hlavní aktivita, iniciace možné spolupráce?

58:38 ?Na kterém z trhů, kde působíte, vidíte v budoucnu největší potenciál? Bude těžiště spíše doma, v Evropě nebo jinde?

1:00:17 Je ve hře v budoucnu vyplácet dividendy? A pokud ano od kdy?

1:01:00 Co vnímáte jako největší rizika svého růstového plánu? Proč by se mohl nenaplnit?

1:04:00 Mateřská mmcité pravděpodobně obchoduje přes svá s.r.o. v jednotlivých zemích. Jak jsou jištěny pohledávky mateřské firmy vůči těmto s.r.o.

1:05:57 Zmiňoval jste, že růst by měl být primárně na trhu v USA. Na kolik se na vás vztahuje Buy American Act? Podle něj by při nákupu zboží za veřejné peníze měla být část vyrobena v USA.

1:07:13 Proč má firma své obchodné sídlo samostatně od vlastní výroby, v místě bytové výstavby. Nemůže to na klienty působit trochu nevěrohodně u firmy s miliardovým obratem?

1:07:44 Jaký má společnost backlog (nevyřízené objednávky) - například vůči násobku ročních tržeb?

Harmonogram transakce

Úpis akcií začíná ve středu 12. července v 10 hodin ráno, objednávky bude možno zadávat neveřejně. Kniha objednávek byla zveřejněna na stránkách burzy ve středu 19. července v 10 hodin a úpis pak bude ukončen další středu 26. července ve 12 hodin. Výsledky úpisu budou posléze oznámeny emitentem ještě tentýž den. Minimální velikost objednávky (1 lot) je stanovena na 100 ks akcií, tj. 16.000 až 20.000 CZK.

Klíčové dokumenty

Stránka o úpisu akcií mmcité - STARTEEPO

Analytická zpráva

Prospekt

Jak akcie mmcité získat snadno online přes Patria Finance

Zájemci o akcie mmcité mohou přes Patria Finance zadávat objednávky snadno online přímo v obchodní platformě webtrader. Nalezne je v záložce Obchodování – Primární úpisy (IPO). Nákupní pokyn se otevře klikem na N vedle názvu společnosti MMCITÉ.





WEBINÁŘ s Davidem Karáskem a Františkem Bostlem 19. 7. od 15:00





Společnost mmcité a.s., celosvětově uznávaný designér a výrobce městského mobiliáře, zahájila 12. července v 10:00 úpis akcií na trh START pražské burzy. mmcité nabízí investorům třetinový podíl v hodnotě 160 až 200 milionů korun. Úpis probíhá do do 26. července, akcie se pak pod tickerem MMCTE.PR začnou obchodovat na burze od 1. srpna. V polovině úpisu - 19. července - byla zveřejněna kniha objednávek a odpoledne od 15:00 proběhl informační webinář Patria Finance pro potenciální investory. IPO prezentovali a na dotazy účastníků odpovídali zakladatel a majoritní vlastník David Karásek a poradce při transakci František Bostl, které praktickými informacemi o parametrech emise, stavu objednávkové knihy a jak akcie snadno online získat přes Patria Finance doprovodil zkušený makléř Martin Kycelt.

Akcie mmcité a.s. se pak pod tickerem MMCTE.PR začnou obchodovat 1. srpna na trhu START Burzy cenných papírů Praha v aukčním režimu po jednotlivých lotech, a také duálně i na burze RM-Systém, kde se budou akcie obchodovat kontinuálně s možností zadat objednávku již od 1 ks.



Předběžný zájem investičních fondů a vedoucích osob Emitent v unijním prospektu pro růst uvádí, že fond CZEGG VENTURES ze skupiny STARTEEPO, která je během transakce v roli tzv. leading investora, hodlá nakoupit během IPO celkem až 300.000 ks akcií (30 % emise). Dále se očekává účast IPO fondu Národní rozvojové banky, který hodlá nakoupit až 250.000 ks akcií (25 % emise). V prospektu je také uveden záměr člena dozorčí rady Františka Bostla, majitele skupiny STARTEEPO, který hodlá nakoupit celkem 60.000 ks akcií (6 % emise). Celkem tak emitent disponuje podloženým zájmem o minimálně 61 % nabízených akcií v hodnotě téměř 100 milionů korun.



Hospodářské výsledky za rok 2022 a zlepšený výhled pro rok 2023

Celkové konsolidované tržby skupiny mmcité dosáhly v roce 2022 rekordní výše 1,161 mld. CZK a meziročně vzrostly o 40 %. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 22,50 % na 61,182 mio. CZK. Čistý zisk vzrostl na 32,183 mio. CZK.



Nejvýznamnějším regionem, je dlouhodobě z pohledu tržeb Česko (20,81 %) a státy Visegrádské čtyřky (V4), tj. Slovensko (11,09 %), Polsko (10,61 %) a Maďarsko (6,53 %). Region V4 se tak podílel v roce 2022 na tržbách mmcité ze 49,06 %. Zbytek Evropy tvoří dalších 24,17 % tržeb. Evropa tak tvořila v roce 2022 celkem 73,22 % tržeb.



Skupina mmcité dlouhodobě rozvíjí své aktivity na americkém kontinentě, kdy USA tvoří již 13,82 % tržeb. Dalším silným americkým trhem je Brazílie s podílem 10,11 % a Mexiko s podílem 1,21 %. Americký kontinent tak tvoří již 25,14 % tržeb. mmcité také působí v Asii, a to především na Blízkém východě. Asijské země tvoří 1,65 % tržeb.



Tržby pro rok 2023 jsou očekávány na úrovni 1,314 mld. CZK (z původně prezentovaných 1,210 mld. CZK). To představuje očekávaný meziroční nárůst o cca 13 %. Hlavním tahounem růstu by měly být americké trhy v čele s USA, Kanadou a Brazílií. Provozní zisk EBITDA je pro rok 2023 očekáván na úrovni 85 mio. CZK, tj. meziročně o 39 % vyšší. Čistý zisk se očekává 49 mio. CZK.

V roce 2027 pak hodlá mmcité vyrůst na tržby cca 1,650 mld. CZK při provozním zisku EBITDA 200 mio. CZK a čistém zisku 139 mio. CZK.







Valuace a názor leading investora

„Skupina mmcité očekává letos solidní výsledky hospodaření. Při pohledu na spodní hranici cenového pásma vychází ocenění firmy na 9,75násobek čistého zisku a 5,63násobek provozního zisku EBITDA. Věříme, že i za předpokladu úpisu akcií na horní ceně 200 CZK se jedná o velice atraktivní příležitost, která jistě zaujme širokou investorskou veřejnost,“ komentuje transakci František Bostl ze STARTEEPO.



„Náš pozitivní názor na mmcité ostatně reflektuje nejen naše cílová cena 202 CZK, ale i významná přímá účast našeho fondu CZEGG VENTURES z pozice leading investora i má osobní angažovanost v dozorčí radě, kam jsem byl nominován v souvislosti s naším akciovým vstupem do mmcité. Sám hodlám během IPO nabýt akcie mmcité v hodnotě téměř 10 milionů korun. Vstup mmcité na burzu je skvělý a unikátní investiční příběh, který jsme připravovali téměř 9 měsíců,“ doplnil Bostl.



O městském mobiliáři mmcité

Městský mobiliář poskytuje městům nepostradatelné vybavení, kam patří lavičky v parku, kašny, pítka, stojany na kola, zahrazovací sloupky, odpadkové koše, autobusové zastávky a mnoho dalšího. Mobiliář musí být odolný a funkční. Zároveň musí také dbát na design, který vytváří příjemný veřejný prostor. Dnes najdeme mobiliář z dílny firmy Davida Karáska po celém světě. Například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži nebo i na horní stanici lanovky vedoucí na nejvyšší evropskou horu Mont Blanc.





Historie skupiny mmcité

David Karásek vždy snil o tom, že se stane designérem, rozhodl se proto studovat průmyslový design a sochařství. Na začátku 90. let se spolužákem vyhráli v designérské soutěži na prvky veřejného prostoru pro město Zlín, ale v celé republice nenašli nikoho, kdo by byl schopný jejich návrhy zrealizovat. V roce 1994 proto založili vlastní firmu na výrobu městského mobiliáře – lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany na kola, květináče, zastávkové přístřešky atd. Od roku 1996 rozbíhají vlastní výrobu a v roce 2001 již mmcité expanduje za hranice Česka a otevírá první zahraniční pobočku na Slovensku. V roce 2003 se poprvé skupina mmcité prosazuje v Německu se svojí lavičkou Brunea.



V roce 2010 přinesl rozvlněný stojan na kola Meandre první a hned nejvyšší mezinárodní ocenění na poli designu: Red Dot Design Award a Good Design Award. V roce 2012 následuje otevření první mimoevropské pobočky, a to v Brazílii. Pro olympijské hry v Rio de Janeiro pak mmcité v roce 2016 dodává 230 laviček a 180 stojanů na kola.



V roce 2020 se stal zakladatel a ředitel designu mmcité David Karásek Podnikatelem roku Zlínského kraje. O rok později dochází ke změně struktury skupiny do její současné podoby a David Karásek se stává jejím majoritním vlastníkem se současným podílem téměř 97 %. V roce 2022 zahajuje skupina přípravu na vstup na burzu (IPO) v Praze. Od 1. srpna 2023 by se pak mělo s akciemi mmcité a.s. začít obchodovat na trhu START.

Upozornění pro investory:

Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Patria Finance poskytuje emitentovi reklamní prostor na Patria.cz. Výnos z něj je využit k informování o emisi a vzdělávání klientů Patria Finance (například formou webinářů).



Vymezení cílového trhu:



Investor má řádné znalosti o daném investičním nástroji a jeho charakteru, je si vědom rizik, která jsou s ním spojena a má s ním základní zkušenosti neboť s daným investičním nástrojem provedl již 5 obchodů či jeden obchod v posledních třech letech nebo v objemu nad 20 tisíc Kč. Investor má zájem o růst hodnoty investované částky v čase, tedy jeho primárním cílem je zhodnocení investovaných prostředků. Investor má investiční horizont 7 let a vyšší. Pokud má kratší investiční horizont, je si vědom toho, že cena investičního nástroje může v čase kolísat a unáhlený odprodej investice by nemusel být výhodný. Všechny finanční prostředky, které investor hodlá do daného investičního nástroje zainvestovat, jsou pro něj postradatelné a tedy o ně může přijít bez následného ovlivnění jeho životní úrovně.

(Komerční sdělení)