START Day živě: Lídr práškové metalurgie Gevorkyan a Coloseum míří na trh

Jarní START Day trhu START pražské burzy je zde. Dopoledne patří prezentacím a rozhovorům s emitenty, kteří plánují vstoupit na trh v první polovině letošního roku. Jsou to lídr v oboru práškové metalurgie, slovenská společnost Gevorkyan, a Coloseum. Na Patria.cz dopolední prezentace přenášíme online. Odpoledne bude patřit prezentacím stávajících emitentů. Postupně uslyšíme novinky z AtomTrace, eMan, Fillamentum, FIXED.zone, KARO Invest, do Pilulka Lékárny, Prabos Plus a Primoco UAV.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

PROGRAM START Day: dopolední prezentace nových emitentů

09:20-09:30 Zahájení Roman Chlupatý a Petr Koblic 09:30-09:50 Gevorkyan prezentace Artur Gevorkyan 09:50-10:10 Gevorkyan rozhovor Roman Chlupatý a Artur Gevorkyan 10:10-10:30 Přestávka – 10:30-10:50 Coloseum Holding prezentace Jan Mužátko 10:50-11:10 Coloseum Holding rozhovor Roman Chlupatý a Jan Mužátko

Odpoledne budou postupně reportovat roční výsledky za rok 2021 a další novinky zástupci firem trhu START. Každá společnost již zveřejnila prezentaci na svém webu.