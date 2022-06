Globální lídr práškové metalurgie GEVORKYAN upisuje akcie na trh START. Podrobnosti a jak je získat

Úpis akcií na trh START pražské burzy zahájil globální technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN. Jedná se o prvního slovenského emitenta a zároveň potenciálně největší emisi na trhu PX START. Akcie GEVORKYAN lze snadno získat například u Patria Finance, podat pokyn lze online v platformě Webtrader.

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s. zahájila 1. června 2022 primární veřejnou nabídku akcií prostřednictvím trhu PX START Burzy cenných papírů Praha s cílem získat finanční prostředky z této nabídky ve výši 35 milionů EUR, v přepočtu zhruba 860 milionů korun. Cenové rozpětí je 248 až 302 Kč/akcie, lotem je 100 ks. V případě úspěchu celého úpisu se společnost GEVORKYAN stane na trhu START prvním emitentem se sídlem ve Slovenské republice a zároveň se bude jednat o potenciálně největší emisi na tomto trhu.

Prostředky získané z emise budou použity na vybudování dodatečných výrobních kapacit a optimalizaci financování podniku tak, aby společnost GEVORKYAN mohla i nadále maximalizovat užitek z dlouhodobě přetrvávajícího převisu poptávky po svých výrobcích a tím pokračovat v dosavadním vysokém tempu růstu. Veškeré informace o IPO jsou dostupné na webových stránkách www.gevorkyanipo.cz, včetně veřejně přístupného Prospektu emitenta.

GEVORKYAN: světová špička práškové metalurgie

Společnost GEVORKYAN, založená v roce 1996 jako rodinný podnik, se během let vypracovala na pozici světové technologické špičky v oboru výroby kovových součástek inovativními procesy práškové metalurgie, spékáním, vstřikováním a 3D tiskem kovů. GEVORKYAN působí na globálním trhu a disponuje rostoucím a velmi dobře diverzifikovaným portfoliem zákazníků působících v mnoha odvětvích, například v ropném průmyslu, ve výrobě stavebních strojů, automobilovém průmyslu ručního nářadí, kompresorů, zahradních a zemědělských strojů, bezpečnostních systémů, výtahů, klimatizací, medicínských přístrojů apod.

Třetina zaměstnanců společnosti má vysokoškolské vzdělání, přičemž 10 % zaměstnanců pracuje na úseku výzkumu a vývoje (R&D). GEVORKYAN vyvíjí ročně více než 150 zcela nových výrobků. Každý měsíc vyrobí více než 5 milionů dílů, přičemž v současnosti obsahuje sortiment výrobků více než 2 000 různých typů dílů. Více než 50 % výrobků nedokáže technologií práškové metalurgie vyrobit žádný jiný výrobce a 33 % výrobků se nikdy nevyrábělo pomocí žádné technologie a byly vyvinuté společností. Know how společnosti GEVORKYAN je tedy zcela unikátní.

VIDEO: Rozhovor Artura Gevorkyana s Patria.cz, vydaný 28. března 2022

Vzhledem k tomu, že technologie společnosti zajišťuje efektivnější a méně nákladnou výrobu při zachování vysoké kvality, je společnost GEVORKYAN odolná vůči ekonomickému cyklu. Naopak, krize spíše akcelerují výkon podniku, protože v těchto situacích jsou manažeři nákupu zákazníků nuceni hledat levnější dodavatele s alternativními technologiemi.

Výroba GEVORKYANu je šetrná k životnímu prostředí, jak akcentoval i během tiskové konference k úpisu Artur Gevorkyan. Technologie práškové metalurgie jsou prakticky bezodpadové. Celý výrobní proces je energeticky efektivní, nízkoemisní a šetří suroviny. Při výrobě je navíc využívána energie získávaná z obnovitelných zdrojů.

GEVORKYAN neustále zvyšuje míru automatizace, digitalizace a robotizace, což umožňuje navyšovat objem výroby při snižování počtu výrobních operátorů a realizovat tak velkou provozní úsporu. Aktuálně je ve výrobních linkách zapojeno více než 60 robotů. V roce 2015 zaměstnávala společnost 190 zaměstnanců a v roce 2021 ve společnosti pracovalo 149 zaměstnanců, přičemž tržby za toto období vzrostly více než dvojnásobně.



Hospodaření: Od necelých pěti nad 50 milionů EUR tržeb od 2010

Od roku 2010 společnost GEVORKYAN navýšila své tržby z hodnoty 4,7 milionu EUR na téměř 54 mil. EUR v roce 2021. Od roku 2016 do roku 2021 tržby společnosti rostly tempem CAGR 17,3 %. Zisk EBITDA společnosti v roce 2021 dosáhl hodnoty přibližně 16 mil. EUR při EBITDA marži přibližně 30 %. Mezi roky 2016 a 2021 rostl zisk EBITDA tempem CAGR 23,66 %, přičemž průměrná EBITDA marže činila ve stejném období přibližně 25 %.

GEVORKYAN spolupracuje se svými zákazníky na dlouhodobé bázi a v pozici vývojového dodavatele, což podle jejího názoru zajišťuje s dostatečnou mírou jistoty růst odbytu do roku 2030 a dál. Po navýšení výrobních kapacit bude mít společnost GEVORKYAN veškeré předpoklady k zvyšovaní tržeb i zisku v dosavadním vysokém tempu a tím i hodnoty pro akcionáře.

Detaily o emisi

Aktuální emise nabízí investorům možnost podílet se na tomto úspěšném příběhu a profitovat z předpokládaného růstu hodnoty akcií společnosti GEVORKYAN, které zájemci mohou od 1.6.2022 do 15.6.2022 objednávat a po uzavření objednávek nakupovat prostřednictvím zavedených obchodníků s cennými papíry včetně Patria Finance. U Patrie lze zadávat nákupní pokyny snadno online přímo v obchodní platformě Webtrader.

V menu lze zvolit záložku Primární úpisy (IPO):

kde je pro pokyny zpřístupněna emise GEVORKYAN:

Skrze "N" lze podat nákupní pokyn:

Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpis akcií GEVORKYAN k dispozici na telefonním čísle +420221424109.

„Vstup na trh START představuje zahájení nové etapy rozvoje naší společnosti,“ říká pan Artur Gevorkyan, CEO a majoritní vlastník společnosti. „Postupem doby jsme se vypracovali na absolutní technologickou špičku v oboru a díky masivnímu R&D a neustálým inovacím si udržujeme zásadní konkurenční výhody. Prokázali jsme schopnost vyvinout a vyrobit nejsložitější součástky a nabízet našim zákazníkům nejen výrobek, ale komplexní řešení složitých konstrukčních celků. Díky totální kvalitě výrobků a služeb jsme si vybudovali výborné jméno a dlouhodobá obchodní partnerství v mnoha oborech po celém světě. Dosavadní jednání s potenciálními investory ukázaly silný zájem, kterého si velmi vážím a těším se na nové akcionáře, partnery. Výnos z emise použijeme přednostně na rozšíření výrobních kapacit, jejichž současný objem nás již zásadně omezuje v dalším růstu. Tuto emisi považujeme za velmi důležitý, nicméně postupný krok, kdy plánujeme v horizontu 5 let sekundární emisi a přechod na hlavní trh pražské burzy s vizí vybudovat ve střednědobém horizontu podnik s tržbami 300 mil. EUR a více,“ uvádí Artur Gevorkyan.

Základní parametry IPO:

Emitent: GEVORKYAN, a.s. (slovenská entita)

Očekávané výnosy z veřejné nabídky (hodnota free floatu v roce 2022): 35 mil. EUR (přibližně 860 mil. Kč)

Využití očekávaných výnosů z veřejné nabídky:

19,88 mil. EUR – investice do rozvoje (CapEx)

10,12 mil. EUR – snížení celkového zadlužení

Až 5 mil. EUR – prodej stávajících akcionářů

Nabízené akcie v rámci veřejné nabídky:

Až 3 002 574 nových akcií

Až 438 626 stávajících akcií

Celkem až 3 441 200 akcií

Cenové rozpětí pro objednávky za 1 akcii v CZK: 248 až 302 CZK

Lot: 100 akcií

Free float (podíl investorů z trhu PX START): Až 20,33 %

Termín veřejné nabídky: Od 1.6.2022 do 15.6.2022

“Společnost GEVORKYAN patří k evropské špičce ve svém oboru. Jde o dynamicky rostoucí firmu, a právě pro takové je kapitálový trh ideální volbou pro financování dalšího růstu. Jsem rád, že si tato slovenská firma vybrala pro svůj primární úpis právě pražskou burzu. Investorům se tak dostává možnost investice do technologicky unikátní a sofistikované výroby, která je současně velmi efektivní a šetrná k životnímu prostředí,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Disclaimer:

Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Z prodaného objemu emise GEVORKYAN získává obchodník až 2% sales fee, které je využito ke vzdělávání klientů například formou webinářů.