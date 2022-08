Jaromír Strnad: Akcie Erste jsou na ročních minimech. Je čas investovat?

Akcie bankovní skupiny Group Bank si v posledních týdnech nevedou tak dobře jako její konkurence, zařazená do sledovaného evropského bankovního indexu. Titul ztratil od začátku roku do čtvrtka 18. srpna na pražské burze zhruba 44 procent. Index STOXX Europe 600 Banks odepsal za stejnou dobu přes devět procent. S makléřem Patria Finance Jaromírem Strnadem se díváme na důvody relativně slabší performance , která byla zvyklá pohybovat se s bankovním indexem v souladu. Jak se makléř dívá na možnou investici do Erste? A jak ji případně naplánovat? Dozvíte se v dalším makléřském videu.

