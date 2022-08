Erste zvedla zisk i příjmy nad odhady analytiků. Jaký je vylepšený výhled?

Bankovní skupina zakončila druhé čtvrtletí roku se ziskem 688,2 milionu eur a příjmy 2,11 miliardy eur. Oba ukazatele meziročně zlepšila o 22 %, respektive o 7,6 % a oběma klíčovými čísly hospodaření také předčila odhady analytiků, kteří dle konsensu Bloomberg očekávali 599,4 milionů eur zisku, respektive 2,07 miliardy eur příjmů. Čistý úrokový výnos banka meziročně zvýšila o 13 % na 1,44 miliardy eur a také jím předčila konsensus analytiků na úrovni 1,4 mld. eur.

Provozní zisk banky meziročně stoupl o 10 % na 1,06 mld. eur při konsensu 1,01 mld. eur, příjmy z poplatků a komisí banka zlepšila o 7,2 % na 599,5 mil. eur, také nad hodnotu očekávání 596,2 mil. eur. Poměr cost to income ratio dosahuje 49,8 %, ukazatel CET1 banka mezikvartálně posílila na 14,2 % z 13,7 % (konsensus 13,9 %).

V celém prvním pololetí dosáhla čistého zisku 1,14 miliardy eur, což je číslo vyšší meziročně o 24 procent. Ve výhledu celého roku nadále očekává náklady rizik pod 0,2 % a zlepšuje výhled očekávaného růstu úvěrů na „high single digit“ (v pásmu pod 10 %) a výhled pro růst čistého úrokového výnosu na „low double digit“ (v pásmu nad 10 %). plánuje výplatu dividendy ve výši 1,9 eur/akcie.

"Vyhlídky v Evropě zatemňuje geopolitická situace a vysoká inflace. Přesto se ukazuje, že ekonomiky ve východní části EU jsou odolné – mají poměrně solidní veřejné finance, není tam podlomena ochota firem investovat a vývoj na pracovním trhu i spotřebitelská důvěra tam zatím zůstávají příznivé,“ uvedl generální ředitel Erste Group Willi Cernko.

Spolu s výsledky zmínila v rovině konkrétních projektů záměr financovat v regionu střední a východní Evropy do roku 2030 až 15 tisíc dostupných jednotek nájemního bydlení.

Titul dle agentury Bloomberg aktuálně pokrývá 17 analytiků doporučením „koupit“, 5 „držet“ a jeden směrem „prodat“. Konsensuální cílová cena dosahuje 40,64 eur při poslední závěrečné ceně 24,70 eur. Z nejčerstvějších doporučení na titulu vidíme „market perform“ a cílovou cenu 38 eur od KBW ze dneška či „koupit“ a 45 eur od z 27. 7. a „koupit“ a 38 eur od z 25. 7.

České spořitelně stoupl v pololetí čistý zisk o 67 % na 11 miliard korun

České spořitelně v prvním pololetí letošního roku stoupl čistý zisk meziročně o 67 procent na 11 miliard korun. Loňský výsledek ale výrazně ovlivnila epidemie covidu a s ní spojená omezení. Provozní zisk se v prvních šesti měsících letošního roku zvýšil o 43,7 procenta na 14,8 miliardy korun. Česká spořitelna o tom dnes informovala v tiskové zprávě.



Člen představenstva České spořitelny Ivan Vondra upozornil na to, že výsledek byl ovlivněn nižší srovnávací základnou z loňského roku způsobenou koronavirem. "Navzdory silné finanční výkonnosti přetrvává vysoká nejistota kvůli pokračující válce na Ukrajině, narušeným dodavatelským řetězcům, možnému nedostatku plynu a rostoucí inflaci způsobené cenami energií," uvedl.



Provozní výnosy byly proti loňskému roku vyšší o čtvrtinu, dosáhly 25,4 miliardy korun. "Byly ovlivněné obchodním růstem a zvyšováním úrokových sazeb ČNB," uvedla ČS. Čistý úrokový výnos, nejdůležitější složka provozních výnosů, se zvýšil o 27 procenta na 18,5 miliardy korun. Tento výsledek byl podle banky ovlivněn růstem klientských úvěrů a vkladů, což podpořily investice do státních dluhopisů. Vliv na čistý úrokový výnos mělo rovněž zvyšování úrokových sazeb centrální bankou.



Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 6,7 procenta na 4,8 miliardy korun. Mimo jiné se do toho promítl dvouciferný nárůst karetních transakcí. Čistý zisk z obchodních operací stoupl o 58 procent na 1,8 miliardy korun. "Bylo to způsobeno obchody s deriváty a cennými papíry, vyššími příjmy z prodeje cizoměnových produktů a celkovým vývojem po pandemii covid-19," sdělila Česká spořitelna.



Celkové provozní náklady se meziročně se zvýšily o 5,6 procenta na 10,5 miliardy korun. Vyšší byly například náklady na zaměstnance. Poměr provozních nákladů a výnosů dosáhl 41,5 procenta, v loňském prvním pololetí to bylo 49,2 procenta.