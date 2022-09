Martin Kycelt: Trhy upravují očekávanou výši sazeb. Nvidia je na atraktivních úrovních

Od té doby, co předseda Fedu Jerome Powell hovořil na sympoziu v Jackson Hole, odepsal americký akciový index S&P 500 přes 5 %. Investoři totiž mění svá očekávání ohledně výše sazeb, což se promítá i do akcií, uvádí makléřské video makléř Patria Finance Martin Kycelt. Dnešní čísla o nezaměstnanosti v USA pak budou představovat další možný katalyzátor, který dle odhadů pravděpodobně potvrdí směřování Fedu jestřábím směrem. Mezitím americká vláda nařídila předním výrobcům čipů, aby omezili vývoz svých výkonných produktů do Číny a následně na atraktivní úrovně vyklesala společnost . Na pražské burze včera po uzavření trhu reportovala svá čísla .

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

