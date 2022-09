USA omezují vývoz výkonných čipů do Číny. Nová pravidla se dotknou Nvidie i AMD

Americká vláda nařídila dvěma předním výrobcům čipů, aby omezili vývoz svých výkonných produktů do Číny. Společnost oznámila, že ji americké úřady informovaly o změnách pravidel vývozu čipů do asijské země a podobnou informaci potvrdila i společnost AMD, napsala dnes agentura Reuters. Cílem opatření je Číně ztížit přístup k technologiím, které by mohla využít ve vojenské oblasti.



Společnost ve středu informovala, že jí nová pravidla znemožňují vývoz výkonných čipů řady A100 a H100, což by podle firmy mohlo vést až k 400 milionů dolarům (téměř deset miliard korun) ztrát z neuskutečněných prodejů. Svým čínským zákazníkům se tak bude firma snažit nabídnout jiný druh výrobku. Konkurenční společnost AMD se domnívá, že nová pravidla neumožní vývoz do Číny čipů druhu MI250, což by ale nemělo mít žádný hmotný dopad na podnikání firmy.



Cílem opatření je podle společnosti to, aby její výrobky nebyly používány v čínských vojenských technologiích nebo čínskou armádou. Čipy, na které se vztahují přísnější pravidla pro export, mají klíčovou roli v zařízeních pro rozeznávání hlasu či obličejů, mohou mít však také vojenské využití. Podle amerického ministerstva obchodu je obecným cílem regulací, aby se americké technologie nedostaly "do špatných rukou".



Na začátku srpna americký prezident Joe Biden podepsal zákon na podporu domácí výroby polovodičů. Ten uvolňuje přes 52 miliard dolarů (1,25 bilionu Kč) ve formě grantů a dalších pobídek pro polovodičový průmysl.



Posílit výrobu polovodičů v demokratických zemích chce také Tchaj-wan. Řekla to dnes tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen při setkání s guvernérem Arizony Dougem Duceyem. "Těšíme se, že budeme společně s našimi demokratickými partnery vyrábět demokratické čipy, a tím ochráníme zájmy našich demokratických partnerů a vytvoříme větší prosperitu," uvedla prezidentka. Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) se chystá v Arizoně proinvestovat do nového závodu na výrobu polovodičů 12 miliard dolarů (zhruba 300 miliard korun).