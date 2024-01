Goolsbee: Klesající inflace a menší restrikce monetární politiky

Prezident Fedu v Chicagu Austan Goolsbee na CNBC uvedl, že zpětný pohled na rok 2023 ukazuje na velký pokrok. Americká centrální banka má totiž dvojí mandát, vedle inflačního cíle sleduje i vývoj nezaměstnanosti. A rok 2023 byl z hlediska vývoje obou proměnných příznivý v tom smyslu, že inflace klesala, ale na trhu práce nedošlo k výraznému zhoršení.



„Inflace klesá a já už řadu měsíců poukazuji na to, že právě to je vývoj, který by měli všichni sledovat. Není to o nějakých tajných zasedáních Fedu, ale o datech,“ uvedl zástupce Fedu. Pokud by pak pokles inflace pokračoval, monetární politika by se mohla posunout do „menší restrikce“. Dodal, že nemá smysl si „svazovat ruce“, tedy zavazovat se na poli monetární politiky k nějakému konkrétnímu postupu. Vedení centrální banky se naopak rozhoduje na každém svém zasedání podle aktuálních dat.



Podle ekonoma nemá smysl zabývat se ani hypotetickým uvažováním o tom, co se stane za několik měsíců, pokud by se inflace chovala určitým způsobem. Smysl má jen vyloženě dlouhodobý a obecný pohled, který říká, že pokud inflace bude dál klesat, je dobré uvažovat nad optimální mírou monetární restrikce v americkém hospodářství. Současná restrikce je přitom relativně vysoká a vedla k ní předchozí vysoká inflace. Nyní je znát „velký pokrok“.



Goolsbee podle svých slov míru restrikce posuzuje zejména na základě vývoje reálných sazeb. Tedy sazeb nominálních očištěných o inflaci. K tomu dodal, že v sektoru zboží se inflace v podstatě vrátila k deflačnímu prostředí, které bylo znát před rokem 2020. Překvapivě rychle k tomu klesá inflace ve službách a pokrok musí být podle experta zřejmý zejména v oblasti bydlení. Na CNBC na to namítli, že řada ukazatelů naznačuje budoucí pokles v této oblasti, s čímž ekonom souhlasí, ale „nechce to zakřiknout“. Proto je podle něj důležité, aby se tato očekávání skutečně projevila v datech.



Bank of America v následujícím grafu ukazuje dosavadní vývoj sazeb a očekávání trhů. Podle nich by sazby měly letos klesnout o 140 bazických bodů. Goolsbee pak na konci rozhovoru uvedl, že pokud by nebyly jasné známky pokračujícího poklesu inflace, zpět na stole by byla i možnost zvedání sazeb.







Zdroj: CNBC, X