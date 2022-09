Výsledky Kofoly: Rekordní tržby, ale vysoké náklady. Provozní zisk meziročně klesl o 19 procent, navrhuje nižší dividendu

Tržby Kofoly ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly nad očekávání o 23 % a za prvních šest měsíců již dosáhly výše 3,717 miliardy korun. Je to o 763 milionů korun více než za prvních šest měsíců loňského roku a historický rekord. Dařilo se růst všem částem Skupiny: v Česku a na Slovensku, firmám v segmentu Voňavé&Čerstvé i regionu Adriatic. Vysoký nárůst tržeb byl však doprovázen výrazně rostoucími náklady v čele s energiemi, materiálovými vstupy a mzdovými náklady. Provozní zisk skupiny tak ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 19 %. S ohledem na tento vývoj management zpřesnil odhad ročního cíle zisku EBITDA na 1,080 – 1,150 miliardy korun a navrhne snížení dividendy na 11,30 Kč na akcii.





„Z pohledu prodejů a tržeb posílilo druhé čtvrtletí pozitivní trend ze začátku roku, kdy se nám prodejně dařilo. A to nejen meziročně, ale také historicky. Červnové československé tržby jsou nejvyšší v historii. Stejně jako tržby celé skupiny. Velmi dobré čtvrtletí má za sebou LEROS, UGO a adriatický region. V těchto segmentech se nám navíc podařilo výrazně růst i v provozním zisku EBITDA. V Česku a na Slovensku nicméně čelíme extrémnímu růstu nákladů. To se projevilo na celkovém výsledku. Abychom minimalizovali dopad růstu vstupů na roční finanční cíl, upravili jsme naše plány a aktivity do konce roku,“ komentuje výsledky čtvrtletí Jannis Samaras, generální ředitel skupiny .



Zvýšený pohyb a aktivita lidí včetně návštěv gastronomických zařízení se velmi pozitivně projevily na růstu tržeb společností LEROS i UGO. Obě tak přispěly k více než padesátiprocentnímu meziročnímu růstu tržeb segmentu Voňavé&Čerstvé. Jeho EBITDA ve druhém čtvrtletí pak meziročně vzrostla dokonce o 73 %. Oživení v podobě aktivního životního stylu lidí, ale také zvýšených návštěv turistů v nové turistické sezóně, zaznamenal adriatický region. Jak v Chorvatsku, tak ve Slovinsku vzrostly meziročně tržby za druhé čtvrtletí o více než 25 %. Rostl také export. EBITDA v regionu vzrostla o 21 %.



„Od počátku roku rostou tržby celé Skupiny nad naše očekávání. Čelíme však enormnímu tlaku na nákladové straně. Na tento trend jsme museli reagovat zdražením našich výrobků i úsporami. Pokračujeme v režimu finanční disciplíny. S našimi bankami jsme uzavřeli dodatek k úvěrové smlouvě, kterým došlo u 60 % našich úvěrů ke změně měny z české koruny na EURO, což by mělo vést ke značné úspoře úrokových nákladů. Zároveň došlo ke snížení pravidelných kvartálních splátek jistiny. Dosažení ročního finančního cíle vidíme stále optimisticky. Vzhledem k vývoji situace jsme však náš odhad ročního cíle EBITDA zpřesnili na 1,080 – 1,150 miliardy korun,“ komentuje Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny .





„Přestože jsou naše tržby rekordní, musíme zodpovědně reagovat na vývoj nákladů a očekávané zpomalení trhu. Chceme skupinu na nadcházející období co nejlépe připravit. Revidujeme proto naše investiční plány a hledáme další možné úspory ke zvýšení naší efektivity. Rozhodli jsme se také navrhnout valné hromadě ke schválení mírně nižší dividendu než v předcházejících letech – a to 11,30 Kč na akcii. Věřím, že s těmito opatřeními nastávající období zvládneme a splníme naše cíle,“ dodává Jannis Samaras, generální ředitel skupiny .

