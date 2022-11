Jakub Brukner: Šance na Santa Rally vzrostly. Na akciích ČEZ zůstávám mírně optimistický

Včerejší data, která ukázala na zpomalení inflace v USA, posilují naděje, že Fed bude zvyšovat sazby mírnějším tempem. A to trhy štědře odměnily. „Index Nasdaq Composite posílil během jediného dne téměř o nějakých 7,5 %, což je rekordní nárůst za posledních několik měsíců,“ říká makléř Patria Finance Jakub Brukner. A pokud by se potvrdily sázky na nižší zvyšování sazeb Fedem, "mohla by současná rally nějakou dobu vydržet“, dodává makléř.



Na pražské burze byly událostí týdne výsledky hospodaření energetiky , které předvedly rekordní čísla. „Ale investoři se dívají hodně dopředu, a tam už jsou trochu zakalené vyhlídky kvůli vládní politice v rámci cenových stropů,“ podotýká Brukner. „Přesto na akciích zůstávám mírně optimistický,“ dodává. Jak se dívá na další tituly na pražské burze? A jakou strategii by volil pro nákup při aktuálním tržním prostředí?

