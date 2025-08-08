Hledat v komentářích

CSG zamíří na burzu, Trump dosadil do Fedu svého ekonomického poradce a Tesla ruší projekt Dojo. Evropské futures jsou v zeleném

08.08.2025 8:48
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Zbrojařská skupina CSG údajně zvažuje vstup na burzu, zatímco GEN hlásí smíšené výsledky za první čtvrtletí. Donald Trump jmenoval dočasného člena Fedu a zároveň se spekuluje o jeho favoritovi na příštího šéfa centrální banky. Tesla ruší projekt superpočítačů Dojo a Meta zařizuje financování datacenter. V Evropě se řeší dopady požárů na vinařství a převzetí ambiciózního bateriového projektu Northvolt. Trh se zlatem mezitím zažívá otřesy kvůli novým clům. 

Futures na evropské akciové indexy:  Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 %, DAX +0,1 %.

CFO ČEZ: Energetická skupina ČEZ dosáhla v prvním letošním pololetí meziročního růstu provozního zisku před odpisy (EBITDA) o 7 procent na 73,9 miliardy korun s podporou akvizice plynárenské distribuční společnosti GasNet v roce 2024. Stěžejní zprávou je, že ČEZ navýšil výhled hospodaření na celý rok 2025. EBITDA nově očekává na úrovni 132 až 137 miliard (z 127 až 132 mld. Kč), výhled očištěného čistého zisku je nově na úrovni 26 až 30 mld. (z 25 až 29 mld. Kč) . Celoroční výhled předpokládá meziroční navýšení výroby z jaderných elektráren o 2 TWh. Více v rozhovoru se CFO ČEZ Martinem Novákem. 

CSG zvažuje vstup na burzu: Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) vlastněná podnikatelem Michalem Strnadem údajně zvažuje IPO s valuací přesahující 30 miliard eur. Hlavním trhem se má stát Amsterodam s možným duálním listingem na pražské burze. Tržby i zisky firmy zásadně narostly během konfliktu na Ukrajině, který za rok 2024 odpovídal za více než dvě pětiny jejích celkových příjmů.

GEN hlásí růst tržeb, ale pokles zisku: Společnost GEN podle GAAP za 1Q26 vykázala meziroční růst tržeb o 30 % na 1,257 miliardy USD, provozní výnosy vzrostly o 7 % na 446 milionů USD, ale provozní marže klesla na 36 % a zředěný zisk na akcii se snížil o 25 % na 0,22 USD.

Dnešní klíčová data: Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu červencové inflace a Úřad práce zveřejní údaje o vývoji nezaměstnanosti v červenci.

Trump mění složení Fedu: Americký prezident Donald Trump se rozhodl jmenovat svého ekonomického poradce Stephena Mirana dočasným členem Rady guvernérů americké centrální banky (Fed). Informoval o tom na své sociální síti Truth Social. Minulý týden se z Rady guvernérů rozhodla předčasně odstoupit Adriana Kuglerová. Tu Miran nahradí ve zbytku jejího funkčního období, které skončí 31. ledna příštího roku. "Mezitím budeme hledat stálou náhradu," uvedl Trump.

V posledních dnech se spekulovalo, že Trump by mohl do Rady guvernérů místo Kuglerové jmenovat svého favorita na nového šéfa Fedu. Nynějšího předsedu Rady guvernérů Jeroma Powella americký prezident dlouhodobě kritizuje kvůli pomalému snižování úrokových sazeb. Powellovo funkční období skončí příští rok v květnu. Agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje uvedla, že hlavním kandidátem na příštího šéfa Fedu je nynější člen Rady guvernérů Christopher Waller.

Izrael stupňuje operace v Gaze: Izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán Benjamina Netanjahua na úplné převzetí kontroly nad Gazou, což má být závěrečná fáze snahy o svržení Hamásu a ukončení téměř dvouletého konfliktu. Krátce po rozhodnutí bylo ze vzdálenosti asi 50 kilometrů slyšet pravidelné výbuchy.

Trump otevřený jednání s Putinem: Donald Trump uvedl, že by se byl ochoten setkat s Vladimirem Putinem, i kdyby ruský prezident zatím nesouhlasil s jednáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským – čímž naznačil větší ochotu vyhovět požadavku Kremlu na osobní schůzku.

Tesla ruší projekt Dojo: Tesla ukončuje projekt na superpočítače Dojo a jeho vedoucí odchází ze společnosti, což znamená zásadní obrat v její snaze vyvíjet vlastní čipy pro autonomní řízení. Elon Musk rozhodl o zrušení tohoto týmu poté, co z něj odešlo asi 20 lidí do nově vzniklé firmy DensityAI.

Meta zařizuje financování datacenter: Meta Platforms si najala Pacific Investment Management a Blue Owl Capital, které povedou financování projektu pro rozšíření datových center zaměřených na umělou inteligenci v hodnotě 29 miliard dolarů v odlehlé části Louisiany.

Americká Lyten kupuje zkrachovalý Northvolt: Americký výrobce baterií Lyten se dohodl na koupi většiny majetku švédské společnosti Northvolt, která letos v březnu vyhlásila bankrot. Transakce by mohla znamenat návrat na scénu pro firmu, která byla ještě nedávno považována za evropskou odpověď na dominantní asijské výrobce baterií pro elektromobily. Northvolt, podporovaný řadou evropských investorů a vládních iniciativ, byl jedním z hlavních symbolů ambicí EU vybudovat vlastní bateriový průmysl a snížit závislost na dovozu z Asie, zvláště z Číny. Jeho krach však tyto snahy výrazně zbrzdil a stal se jedním z největších firemních kolapsů v novodobé historii Švédska.

Francouzské vinice zničené požáry: Francouzští vinaři hlásí rozsáhlé škody na vinicích po nejhorších požárech za posledních 70 let, které zasáhly jih země. „Situace je katastrofální,“ uvedl Franck Saillan ze sdružení vinařů v oblasti Aude. Pouhých deset dní před začátkem sklizně jsou hrozny kvůli kouři a chemickým látkám ze zásahů hasičů nepoužitelné.

Zlato pod tlakem nových cel:  Zlato jako bezpečný přístav? To teď moc neplatí. Rozdíl mezi cenou zlatých futures v New Yorku a spotovou cenou v Londýně výrazně vzrostl poté, co Financial Times informoval o zavedení cel na dovoz zlatých slitků o hmotnosti jednoho kilogramu do USA. Údajně panuje také zmatek ohledně toho, zda se nové celní předpisy vztahují pouze na dovoz ze Švýcarska, které zatím s USA neuzavřelo obchodní dohodu, nebo na všechny dovozce těchto slitků, uvedl David Wilson z BNP Paribas.

 

    08.08.2025 17:04

    Pokud by CSG mělo duální listing a hlavní by byl v Amsterodamu, jak by se vyplácely dividendy? Podle českého daneni, nebo Nizozemského?
    hudis
    CSG
    08.08.2025 16:52

    Ak vstúpia na burzu,kupujem...Strnad bude mať voš v kožuchu??
    Čierne Krušovice 12°
