ČEZ zvyšuje celoroční výhled pro EBITDA i očištěný zisk

Energetická skupina , nejvýznamnější titul pražské burzy, dosáhla v prvním letošním pololetí meziročního růstu provozního zisku před odpisy (EBITDA) o 7 procent na 73,9 miliardy korun. K růstu přispěla především akvizice plynárenské distribuční společnosti GasNet v roce 2024, uvedla firma. navýšil výhled hospodaření na celý rok 2025. EBITDA nově očekává na úrovni 132 až 137 miliard Kč (z 127 až 132 mld. Kč), výhled očištěného čistého zisku je nově na úrovni 26 až 30 mld. Kč (z 25 až 29 mld. Kč) . Celoroční výhled předpokládá meziroční navýšení výroby z jaderných elektráren o 2 TWh.
dosáhl v samotném druhém čtvrtletí roku 2025 EBITDA 30,9 mld. Kč při tržním očekávání 30,7 mld. Kč, s očištěným ziskem 4 mld. Kč při konsensu 4,98 mld. Kč dle agentury Bloomberg. v celém prvním pololetí 2025 dosáhl EBITDA 73,9 mld. Kč, meziročně vyšší o 6,8 %, čistého zisku 16,6 mld. Kč, meziročně -22 %, očištěného zisku 16,7 mld. Kč, meziročně -21 %.
„Výsledky hospodaření převyšují naše výchozí očekávání. Proto jsme navýšili výhled celoročního výsledku hospodaření, EBITDA nově očekáváme na úrovni 132 až 137 mld. Kč a čistý zisk očištěný na úrovni 26 až 30 mld. Kč,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš. „Nadále činíme významné kroky v jaderné energetice. V prvním pololetí se podařilo společnosti Elektrárna Dukovany II, kde máme již jen 20procentní podíl, podepsat smlouvu na výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Společnost v červenci dokončila investici do britského vývojáře malých modulárních reaktorů SMR a získala tak celkem 20% podíl. Jde o důležité milníky pro zajištění energetické bezpečnosti a cenově dostupné elektřiny v ČR. Významně investujeme v oblasti transformace teplárenství, kde jsme vstoupili do realizační fáze. Definovali jsme technická řešení a termíny ve všech lokalitách. Celkové plánované investice Skupiny v letech 2025-2030 přesahují hodnotu 400 mld. Kč,“ dodal.
Provozní výnosy za I. pololetí meziročně vzrostly o 5,8 mld. Kč na 167,5 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl hodnoty 73,9 mld. Kč, meziročně o 4,7 mld. Kč více. Pozitivně přispělo zejména začlenění akvizice GasNet do konsolidace Skupiny od září 2024, výsledky segmentu Prodej a vyšší výroba jaderných elektráren. Naopak negativně meziročně působilo snížení realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami, uvedla firma.
Očištěný čistý zisk Skupiny meziročně klesl o 4,4 mld. Kč na 16,7 mld. Kč, „příčinou jsou především vyšší odpisy o 10,5 mld. Kč jednak vlivem začlenění akvizice GasNet do konsolidačního celku Skupiny a jednak v důsledku zrychlení odpisů uhelných aktiv ve IV. čtvrtletí 2024,“ vysvětluje firma.
Jaderné zdroje vyrobily v I. pololetí roku 2025 celkem 15,5 TWh bezemisní elektřiny, meziročně o 0,9 TWh více. Celoroční výhled předpokládá meziroční navýšení výroby z jaderných elektráren o 2 TWh, a tím významné přiblížení k dlouhodobému cíli vyrábět ročně v průměru 32 TWh bezemisní jaderné elektřiny ročně. „Obě jaderné elektrárny dlouhodobě pokrývají cca 40 % české spotřeby. K letošní vyšší výrobě přispívá vyšší výkon dukovanských bloků a zejména pouze jedna odstávka pro výměnu paliva v Temelíně,“ uvedl .
Spotřeba elektřiny v distribučním území Distribuce v prvním pololetí meziročně vzrostla o 2 % na 17,4 TWh, klimaticky a kalendářně přepočtená pak o 1 %. Spotřeba plynu na distribučním území GasNet vzrostla meziročně o 11 % na 34,1 TWh. Celková dodávka elektřiny a zemního plynu od Prodej činila 7 TWh, meziročně o 8 % více.