ČEZ zvyšuje celoroční výhled pro EBITDA i očištěný zisk

ČEZ zvyšuje celoroční výhled pro EBITDA i očištěný zisk

07.08.2025 7:38
Autor: Redakce, Patria.cz

Energetická skupina ČEZ, nejvýznamnější titul pražské burzy, dosáhla v prvním letošním pololetí meziročního růstu provozního zisku před odpisy (EBITDA) o 7 procent na 73,9 miliardy korun. K růstu přispěla především akvizice plynárenské distribuční společnosti GasNet v roce 2024, uvedla firma. ČEZ navýšil výhled hospodaření na celý rok 2025. EBITDA nově očekává na úrovni 132 až 137 miliard (z 127 až 132 mld. Kč), výhled očištěného čistého zisku je nově na úrovni 26 až 30 mld. (z 25 až 29 mld. Kč) . Celoroční výhled předpokládá meziroční navýšení výroby z jaderných elektráren o 2 TWh.

ČEZ dosáhl v samotném druhém čtvrtletí roku 2025 EBITDA 30,9 mld. při tržním očekávání 30,7 mld. , s očištěným ziskem 4 mld. při konsensu 4,98 mld. dle agentury Bloomberg. ČEZ v celém prvním pololetí 2025 dosáhl EBITDA 73,9 mld. , meziročně vyšší o 6,8 %, čistého zisku 16,6 mld. , meziročně -22 %, očištěného zisku 16,7 mld. , meziročně -21 %.

„Výsledky hospodaření převyšují naše výchozí očekávání. Proto jsme navýšili výhled celoročního výsledku hospodaření, EBITDA nově očekáváme na úrovni 132 až 137 mld. a čistý zisk očištěný na úrovni 26 až 30 mld. ,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Nadále činíme významné kroky v jaderné energetice. V prvním pololetí se podařilo společnosti Elektrárna Dukovany II, kde máme již jen 20procentní podíl, podepsat smlouvu na výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Společnost ČEZ v červenci dokončila investici do britského vývojáře malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR a získala tak celkem 20% podíl. Jde o důležité milníky pro zajištění energetické bezpečnosti a cenově dostupné elektřiny v ČR. Významně investujeme v oblasti transformace teplárenství, kde jsme vstoupili do realizační fáze. Definovali jsme technická řešení a termíny ve všech lokalitách. Celkové plánované investice Skupiny ČEZ v letech 2025-2030 přesahují hodnotu 400 mld. ,“ dodal.

Provozní výnosy za I. pololetí meziročně vzrostly o 5,8 mld. na 167,5 mld. . Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl hodnoty 73,9 mld. , meziročně o 4,7 mld. více. Pozitivně přispělo zejména začlenění akvizice GasNet do konsolidace Skupiny ČEZ od září 2024, výsledky segmentu Prodej a vyšší výroba jaderných elektráren. Naopak negativně meziročně působilo snížení realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami, uvedla firma.

Očištěný čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně klesl o 4,4 mld. na 16,7 mld. , „příčinou jsou především vyšší odpisy o 10,5 mld. jednak vlivem začlenění akvizice GasNet do konsolidačního celku Skupiny ČEZ a jednak v důsledku zrychlení odpisů uhelných aktiv ve IV. čtvrtletí 2024,“ vysvětluje firma.

Jaderné zdroje vyrobily v I. pololetí roku 2025 celkem 15,5 TWh bezemisní elektřiny, meziročně o 0,9 TWh více. Celoroční výhled předpokládá meziroční navýšení výroby z jaderných elektráren o 2 TWh, a tím významné přiblížení k dlouhodobému cíli vyrábět ročně v průměru 32 TWh bezemisní jaderné elektřiny ročně. „Obě jaderné elektrárny dlouhodobě pokrývají cca 40 % české spotřeby. K letošní vyšší výrobě přispívá vyšší výkon dukovanských bloků a zejména pouze jedna odstávka pro výměnu paliva v Temelíně,“ uvedl ČEZ.

Spotřeba elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce v prvním pololetí meziročně vzrostla o 2 % na 17,4 TWh, klimaticky a kalendářně přepočtená pak o 1 %. Spotřeba plynu na distribučním území GasNet vzrostla meziročně o 11 % na 34,1 TWh. Celková dodávka elektřiny a zemního plynu od ČEZ Prodej činila 7 TWh, meziročně o 8 % více.

 

Čtěte více:

ČEZ překvapil ziskem, zlepšil výhled pro EBITDA a navrhne dividendu 47 korun na akcii
15.05.2025 7:25
ČEZ překvapil ziskem, zlepšil výhled pro EBITDA a navrhne dividendu 47 korun na akcii
Skupina ČEZ dosáhla v prvním letošním čtvrtletí očištěného zisku 12,7 ...
Komentář analytika: ČEZ překonal konsensus na úrovni EBITDA i čistého zisku a navýšil výhled, výsledky hodnotíme pozitivně
15.05.2025 12:18
Komentář analytika: ČEZ překonal konsensus na úrovni EBITDA i čistého zisku a navýšil výhled, výsledky hodnotíme pozitivně
Společnost ČEZ dnes ráno zveřejnila výsledky za 1Q25, které překonaly ...
Finanční ředitel ČEZ Novák: Víme, že jsme dividendový titul. EDF učiní proti podpisu vše
16.05.2025 7:37
Finanční ředitel ČEZ Novák: Víme, že jsme dividendový titul. EDF učiní proti podpisu vše
Skupina ČEZ dosáhla v prvním letošním čtvrtletí očištěného čistého zis...
Moody's zlepšila výhled ratingu společnosti ČEZ z negativního na pozitivní
21.05.2025 16:47
Moody's zlepšila výhled ratingu společnosti ČEZ z negativního na pozitivní
Ratingová agentura Moody's dnes zlepšila výhled úvěrového hodnocení en...
Bloomberg: Favorit českých voleb bude usilovat o plné státní vlastnictví ČEZu
29.05.2025 15:41
Bloomberg: Favorit českých voleb bude usilovat o plné státní vlastnictví ČEZu
Nejpopulárnější politická strana České republiky se zavázala usilovat ...
Valná hromada ČEZ schválila dividendu 47 Kč za akcii, dozorčí radu opustí Košťál
24.06.2025 8:26
Valná hromada ČEZ schválila dividendu 47 Kč za akcii, dozorčí radu opustí Košťál
Valná hromada energetické společnosti ČEZ včera krátce před 21:00 skon...
Zestátnění ČEZ je ekonomický nesmysl, řekl ministr Vlček
24.06.2025 13:55
Zestátnění ČEZ je ekonomický nesmysl, řekl ministr Vlček
Zestátnění energetické skupiny ČEZ považuje ministr průmyslu a obchodu...
ČEZ, a.s.: Výsledky jednání řádné valné hromady
25.06.2025 8:50
ČEZ, a.s.: Výsledky jednání řádné valné hromady
ČEZ, a. s. (IČ 45274649) Společnost ČEZ, a.s. zveřejňuje Výsledky je...
ČEZ a Rolls-Royce SMR začnou připravovat první modulární reaktor v Česku
17.07.2025 14:56
ČEZ a Rolls-Royce SMR začnou připravovat první modulární reaktor v Česku
Polostátní energetická společnost ČEZ a britská společnost Rolls-Royce...
ČEZ plánuje největší větrný park v Česku - má vyrůst v Ralsku s výkonem až 115 MW
21.07.2025 10:02
ČEZ plánuje největší větrný park v Česku - má vyrůst v Ralsku s výkonem až 115 MW
Výstavbu větrného parku o celkovém instalovaném výkonu až 115 megawatt...
Co čekat od čtvrtečních výsledků ČEZ? Pohled analytika
06.08.2025 17:00
Co čekat od čtvrtečních výsledků ČEZ? Pohled analytika
ČEZ (Držet, cílová cena 998 Kč) zveřejní výsledky hospodaření za 2. čt...


