Jaromír Strnad: Akciový split Nvidie a dividendy ČEZ a Kofoly

Příští pátek budou zveřejněna květnová data z trhu práce, a pokud by se atakovala horní hranice nezaměstnanosti, mohlo by to být pro akciové trhy pozitivní, upozorňuje makléř Patria Finance Jaromír Strnad. minulý týden doručila výsledky, které překonaly očekávání, a oznámila akciový split. Co to znamená pro investory i pro akcii jako takovou? A jak drahá je vůči svému fundamentu i v porovnání se svým největším konkurentem - AMD? Mezitím na českém trhu probíhá výplata dividend držitelů akcií tabáku a všech tří bank. Zbývá tedy ještě , která navrhla dividendu ve výši 13,50 Kč na akcii, a , který o výši dividendy rozhodne koncem června. Co pohání akcie směrem výše? I o tom hovoří ve videu makléř Patrie.

