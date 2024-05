Damodaran: Nemusí platit, že čehokoliv se NVIDIA dotkne, změní se ve zlato

Aswath Damodaran z NYU na CNBC před časem hovořil o pozitivním vlivu „ukončené fixace na Fed“. Tedy slábnoucích spekulacích o tom, co udělá či neudělá americká centrální banka. Nyní na CNBC dodal, že tato fixace na Fed vede k tomu, že investoři nevěnují dostatečnou pozornost akciovému fundamentu. A pokud slábne, má to na trh zdravý dopad.



Centrální banka stanoví výši krátkodobých sazeb, ale výši všech ostatních pouze ovlivňuje, nemůže je stanovit přímo. I toto by si měli investoři uvědomovat, a tudíž se zaměřit na zmíněný fundament. Namísto toho, aby věřili, že „Fed může udělat vše, co se mu zlíbí.“ Na dotaz týkající se technologických akcií pak expert odpověděl, že tu hraje významnou roli momentum. U akcií společnosti NVIDIA je pak nastavené způsobem, jako by firma „nemohla udělat žádnou chybu“.



„Čehokoliv se NVIDIA dotkne, změní se ve zlato.“ Tak podle profesora nyní vnímají investoři tuto společnost a není to ojedinělý jev. Podobné to bylo s Teslou v roce 2020 či s Facebookem a Googlem v polovině předchozího desetiletí. Momentum tedy nyní fandí právě této společnosti, očekávání jsou ale nastavena velmi vysoko. Na CNBC k tomu dodali, že cena akcií může být nahoru tažena prostě tím, jak moc se zlepšují aktuální výsledky společnosti, objem jejích objednávek a podobně. Co na to Damodaran?



Profesor mní, že momentum mívá základ v „něčem pevném“. NVIDIA jej má právě v tom, jak doposud rostla její ziskovost. K tomu ale dodal, že kapitalizace této společnosti nyní implikuje, že by trh s čipy pro umělou inteligenci měl dosahovat hodnoty bilionů dolarů. A to je podle experta nepravděpodobné. Takového rozsahu může dosáhnout trh pro samotnou umělou inteligenci, ale ne pouze pro čipy, které jsou pro ni určené.



Alternativní vysvětlení kapitalizace společnosti NVIDIA je víra v to, že firma v následujících letech najde nové lukrativní trhy a produkty. Takové, které jí přinesou další významný zdroj zisků. Podle Damodarana se to nedá vyloučit, ale pravděpodobné to momentálně není. Celkově jsou tedy podle něj očekávání odrážející se ve výši cen akcií a kapitalizaci firmy hodně vysoko. K tomu expert poukázal na mezeru, která se vytvořila u zájmu investorů o velké technologické firmy na straně jedné a o malé společnosti na straně druhé.



Zmíněná mezera se přesněji řečeno týká velkých firem generujících vysoké zisky a firem malých, které peníze negenerují, ale naopak „používají“. Tedy investují a musí získávat zdroje zvenčí. Damodaran poukázal v této souvislosti na malý počet primárních úpisů akcií, který se v technologickém sektoru nezvedá ani v současné době, kdy jsou velké technologie opět v kurzu.



Zdroj: CNBC