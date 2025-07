Disent vůči Powellovi roste, ten ale drží jestřábí linii

Fed ponechal úrokové sazby beze změny, což se všeobecně čekalo. Co se však nečekalo byl rozsah disentu proti tomuto rozhodnutí, kdy dva členové výboru, jež rozhodují měnové politice, (Ch. Waller a M. Bowmanová) hlasovali pro redukci o 25 bazických bodů. Takto široký odpor proti hlavnímu proudu uvnitř vedení Fedu nebyl vidět od roku 1993, což o něčem svědčí.

Rozložení hlasů zveřejněné na konci komentáře k rozhodnutí Fedu logicky nažhavilo novináře na tiskové konferenci k tomu, aby zatlačili šéfa Fedu Powella do kouta, kde jim měl prozradit, jak to vidí s rozhodnutím centrální banky září. Powell se však nenechal a stále se držel oblíbené mantry, že je třeba počkat na data, kterých bude během následujících dvou měsíců dost. Kromě toho však šéf Fedu opakoval, že centrální banka má duální mandát - tj. musí hlídat aby se inflace a úroveň (ne)zaměstnanosti neodchylovaly od cílených resp. rovnovážných stavů. Powel na toto konto dokonce dodal, že je to (stále) inflace a nikoliv zaměstnanost, která se více odchyluje od svého cíle. To lze považovat za jednoznačně jestřábí signál, stejně jako Powellovu argumentaci, že je třeba stále vyčkat na to zdali, a jak moc, se vyšší celní sazby projeví v inflaci.

Výstupy z červencového zasedání Fedu lze tedy chápat jako mírně jestřábí a to dokonce v kontextu viditelného disentu, který s touto pozicí zjevně nesouhlasí. V případě guvernéra Ch. Wallera je navíc nesouhlas s restrikcí Fedu průběžně komunikován, čehož si samozřejmě nemohou nevšimnout v Bílém domě. Prezident Trump tak bude dále zesilovat své volání po tom, aby Fed rychle a razantně snížil sazby. Tato snaha se však jeví jako zcela kontraproduktivní, neboť američtí centrální bankéři budou při svém rozhodování zvažovat i kredibilitu Fedu a tak laťku pro redukci sazeb nastaví dost možná výše, než za jinak stejných okolností.

Na závěr dodejme, že z pohledu zářijového zasedání zůstává vše otevřené (což si takto vyložil i trh), přičemž o výsledku rozhodnou dvoje inflační data, resp. srpnový report z trhu práce.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 22:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5876 -0.0735 24.6258 24.5549 CZK/USD 21.5215 0.9996 21.5400 21.2475 HUF/EUR 400.2171 0.0976 400.7345 398.3950 PLN/EUR 4.2732 -0.1960 4.2813 4.2671

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2191 -0.8240 8.3061 8.2135 JPY/EUR 170.6450 -0.4666 171.5350 170.5050 JPY/USD 149.3835 0.6285 149.4370 147.8065

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8625 -0.2671 0.8661 0.8615 CHF/EUR 0.9296 -0.1257 0.9317 0.9289 NOK/EUR 11.7833 -0.0225 11.8012 11.7448 SEK/EUR 11.1725 0.2126 11.1877 11.1323 USD/EUR 1.1425 -1.0625 1.1572 1.1415

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5550 1.2765 1.5562 1.5316 CAD/USD 1.3837 0.4848 1.3842 1.3759