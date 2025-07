Rusko a USA spolu skoro neobchodují, ať to tak zůstane, napsal Trump

Americký prezident Donald Trump dnes v příspěvku na své sociální sítí napsal, že Spojené státy s Ruskem skoro neobchodují a že by to tak mělo zůstat. K obchodním vztahům mezi Ruskem a Indii poznamenal, že mu jsou ukradené a že obě země mají "mrtvé ekonomiky" a mohou si je klidně navzájem zničit. Ruský exprezident Dmitrij Medveděv by si podle Trumpa měl dávat pozor jazyk, jelikož se pohybuje na tenkém ledě. Medveděv se následně na telegramu nechal slyšet, že Rusko má ve všem pravdu, když na jeho slova Trump reaguje nervózně, nepřímo také odkázal na ruský arzenál jaderných zbraní.



Ve středu Trump oznámil, že Spojené státy od 1. srpna zavedou 25procentní clo na zboží dovážené z Indie. Naznačil také, že k této sazbě ještě přidá další sankce za nákup energií z Ruska. Bylo by to ze strany USA první uplatnění takzvaných sekundárních sankcí, mířících na obchodní partnery Ruské federace. Rusko, které čelí západním hospodářským sankcím kvůli své invazi na Ukrajinu, je schopno svou pokračující agresi financovat také kvůli svému obchodu se zeměmi jako je Čína nebo právě Indie.



Trump dal původně ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi 50 dní na změnu přístupu k válce, tento týden však lhůtu výrazně zkrátil na deset dní. Poté prý hodlá zavést cla a další opatření, pokud Moskva nepokročí na cestě k míru.



"Je mi jedno, co Indie dělá s Ruskem. Klidně ať své mrtvé ekonomiky stáhnou ke dnu společně, mně je to fuk. S Indií jsme obchodovali jen velmi málo – jejich cla jsou příliš vysoká, patří mezi nejvyšší na světě. Podobně i Rusko a USA spolu téměř vůbec neobchodují. Nechme to tak," napsal Trump na Truth Social.



"A řekněte Medveděvovi, tomu neúspěšnému bývalému prezidentovi Ruska, který si myslí, že je stále prezidentem, ať si dává pozor na jazyk," dodal šéf Bílého domu s tím, že se Medveděv pohybuje na tenkém ledě.



Bývalý ruský prezident a současný místopředseda ruské bezpečnostní rady Medveděv na síti X v pondělí napsal, že Trump hraje s Ruskem hru na ultimáta. "Měl by pamatovat na dvě věci. 1. Rusko není Izrael ani Írán. 2. Každé nové ultimátům je hrozbou a krokem k válce. Ne mezi Ruskem a Ukrajinou, ale s (jeho) vlastní zemí," napsal Medveděv, jenž je v posledních letech známý ostrými výrazy na adresu Západu a radikálními vyjádřeními.



Medveděv ani dnes nenechal Trumpova slova bez reakce. "Pokud nějaká slova bývalého ruského prezidenta vyvolávají tak nervózní reakci u tak mocného prezidenta USA, znamená to, že Rusko má ve všem pravdu a bude pokračovat svou cestou," prohlásil na telegramu. Zmínil se také o postapokalyptickém seriálu Živí mrtví o světě zamořeném zombie a o takzvané "mrtvé ruce". Mrtvá ruka je počítačový systém z dob studené války, který po aktivaci mohl autonomně odpálit všechny jaderné zbraně Sovětského svazu, napsal server Business Insider. Jednalo se podle něj o zbraň, která sloužila jako poslední možnost a měla zajistit, že i v případě smrti vrcholných představitelů bude Rusko schopno provést odvetný úder.



Americký prezident zatím bezúspěšně usiluje o ukončení skoro tři a půl roku trvající ruské invaze na Ukrajinu. Znesvářené země spolu sice v poslední době vedly přímá jednání, kromě výměny válečných zajatců a návratu těl mrtvých vojáků se na ničem nedohodly. Trump před nástupem do Bílého domu tvrdil, že konflikt ukončí během jednoho dne. V poslední době dává najevo rostoucí frustraci z přístupu Kremlu a pokračující vzdušných útoků na Ukrajinu.