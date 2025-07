Apple hlásí největší růst tržeb od prosince 2021

Ač se zdá, že v závodě AI zatím tahá za kratší konec, tak ve svém třetím fiskálním čtvrtletí investory potěšil, když doručil nad očekávání silné výsledky. Ziskem na akcii ve výši 1,57 USD (+12 % meziročně) překonal odhad analytiků o 14 centů a meziročně desetiprocentním růstem tržeb na 94,04 miliardy dolarů pokořil predikci bezmála o 4,9 mld. USD. Jednalo se o největší čtvrtletní růst tržeb od prosince 2021.

„Bylo to výjimečné čtvrtletí podle všech měřítek,“ zhodnotil pro CNBC generální ředitel Applu Tim Cook.

Silné byly zejména prodeje iPhonů, jež meziročně vzrostly o 13 procent na 44,58 miliardy dolarů. Podle Cooka za tím stojí iPhone 16, který je populárnější než jeho předchůdce iPhone 15, jenž se prodával před rokem. Cook dodal, že prodeje iPhonu 16 vzrostly oproti jeho předchůdci "silně dvouciferně".

Nejrychleji ze všech divizí společnosti rostly prodeje počítačů Mac, a to téměř o 15 procent na 8,05 miliardy dolarů.

Tržby v divizi služeb, jež zahrnuje záruky společnosti, předplatné obsahu, licenční smlouvy se společností a iCloud, vzrostly o 13 procent na 27,42 miliardy dolarů.

Hůře dopadly prodeje iPadů (6,58 mld. USD, -8 % meziročně) a divize nositelné elektroniky, kam spadají Watch či AirPods a další příslušenství (7,4 mld. USD, -8,6 % meziročně).

Návrat k růstu v Číně

Na rozdíl od posledních dvou čtvrtletí se však Applu podařil obrat v Číně, kde byly tržby oproti loňsku vyšší o čtyři procenta a činily 15,37 miliardy dolarů. Cook v této souvislosti uvedl, že nejspíš pomohly čínské státní dotace. „Dotace se vztahuje na některé naše produkty a zjevně pomáhá,“ přiznal.

Co se týče umělé inteligence, tak Cook prohlásil, že v této oblasti firma výrazně navyšuje investice a AI „integrujeme do našich zařízení, do našich platforem a do celé společnosti“.

„Jsme otevřeni fúzím a akvizicím, které urychlují náš plán,“ dodal. Na konci červnového čtvrtletí měl k dispozici asi 133 miliard dolarů v hotovosti.

Akcie společnosti přidávaly bezprostředně v aftermarketu dvě procenta, od začátku roku ale oslabily o bezmála 15 procent.

Zdroj: CNBC