Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Nejnovější video

Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí

06.02.2026 14:02
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké trhy neprocházejí klasickým výplachem, ale výraznou sektorovou rotací. Zatímco technologičtí giganti ztrácejí dech, kapitál se přesouvá do defenzivnějších titulů. V novém díle Traders Talk makléř Patria Finance Martin Uher vysvětluje, proč se mění investorské preference, jak číst propad automobilky Stellantis, co čekat od ČEZu a kde na pražské burze hledat příležitosti.

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 
Obsah:
00:00:24 Tržní rotace v USA
00:04:11 Tvrdý pád Stellantis
00:07:20 ČEZ v zajetí Fibonacciho analýzy
00:08:36 Komerční banka stále láká dividendou
00:10:16 Moneta už hodně vysoko
00:11:00 Investiční tip pro pražskou burzu

Nejde o výplach, ale o rotaci

Na první pohled mohou poslední pohyby na amerických trzích působit dramaticky, zejména kvůli výrazným poklesům technologických titulů. Podle Martina Uhera ale nejde o plošný výprodej. „Nejedná se o klasický tržní výplach, ale spíše o rotaci do jiných než technologických titulů, které trh poslední roky preferoval,“ vysvětluje makléř Patria Finance.

Dobře to ilustruje srovnání klasického indexu S&P 500 a jeho alternativy s rovnoměrným zastoupením titulů - zatímco tradiční S&P 500 je od začátku roku mírně v záporu, jeho equal-weight verze si připisuje solidní zisky. „S&P 500 Equal Weight je letos zhruba plus 3,5 %, což jasně ukazuje, že kapitál se přesouvá mimo největší technologické váhy,“ říká Uher.

Technologické capexy jako brzda růstu

Hlavním důvodem změny nálady investorů jsou podle Uhera masivní kapitálové výdaje technologických firem. Trh je začíná vnímat spíše jako riziko než jako příslib budoucího růstu. „Obrovské kapitálové výdaje technologických firem už trhu úplně nechutnají a zvedají obočí u investorů i analytiků,“ upozorňuje.

Manažeři velkých technologických firem se tak podle něj dostávají do složité situace. Pokud investice omezí, riskují ztrátu technologického náskoku, pokud v nich pokračují, zvyšují tlak na cash flow a návratnost. „Je to hledání ideálního mixu. Zatím to ale vypadá, že možná investory trochu vyděsily,“ dodává.

Defenziva boduje, paměťové čipy žijí vlastním životem

Zatímco část technologického sektoru ztrácí, jiné segmenty si vedou výrazně lépe. Typickým příkladem jsou paměťové čipy. „Micron nebo Sandisk si žijí vlastním životem,“ říká Uher s odkazem na boom paměťových čipů.

Výrazný je ale podle něj také přesun kapitálu do defenzivních titulů. „Nejedná se o paniku, kdy by klesalo všechno. Je to přesun od rizikovějších aktiv k defenzivnějším,“ shrnuje makléř a jako příklad zmiňuje společnosti jako Walmart nebo Pepsi.

Tvrdý pád Stellantis

Jedním z nejvýraznějších pohybů posledních dní byl prudký propad akcií automobilky Stellantis po oznámení restrukturalizačních nákladů a zrušení výplaty dividendy. Vedení automobilky přehodnocuje strategii kvůli pomalejšímu přechodu na elektromobilitu. „Pozastavení dividendy znamená, že zhasíná možná i poslední svíčka, která tam držela dividendové investory,“ komentuje situaci Uher.

Podle něj nejde o ojedinělý problém. Podobný trend je patrný v širším automobilovém sektoru. „Viděli jsme to u Volkswagenu, Fordu i General Motors. Elektromobilita je pro automobilky extrémně drahá s velmi nejistým výnosem,“ říká makléř.

Fibonacciho analýza na ČEZ

Po výrazném propadu se akcie ČEZ stabilizovaly, nicméně rizika přetrvávají. Makléř ale u této energetiky rád používá technickou Fibonacciho analýzu, která zde podle jeho zkušeností dobře funguje. „Můj výhled je pohyb v pásmu zhruba 1187 až 1230 korun. ČEZ je ale stále velmi citlivý na politické komentáře,“ upozorňuje Uher

Banky po výsledcích

Výsledková sezona českých bank přinesla smíšený obrázek. U Komerční banky byly výsledky slabší, přesto akcie výrazně neklesají díky atraktivní dividendě. „Stoprocentní dividenda je tak silný magnet, že investoři zatím nechtějí pozice opouštět,“ říká Uher. Zároveň ale varuje před možným výraznějším poklesem po rozhodném dni.

Také u Monety zůstává spíše opatrný. „Moneta je velmi úspěšný příběh, ale tempo růstu se vyčerpává. Spíš bych redukoval při růstech a rozhlížel se jinde,“ shrnuje.

Kde hledat příležitosti

Na závěr se Martin Uher vrací k pražské burze a zmiňuje titul, který podle něj stojí za pozornost. „Postupně dokupuji akcie Doosan Škoda Power. Po poklesu od IPO už mi valuace znovu dává smysl,“ říká s tím, že jde spíše o dlouhodobější a částečně spekulativní sázku na rozvoj energetiky v Evropě.

 

Čtěte více:

Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
05.02.2026 22:35
Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
Výprodej technologických akcií, zdá se, nezastavil ani Amazon. Ten do...
Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
06.02.2026 10:28
Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
Stellantis oznámila mimořádné náklady na restrukturalizaci ve výši 22 ...
Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda
06.02.2026 10:47
Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda
Komerční banka ve čtvrtém čtvrtletí 2025 reportovala čistý zisk mírně ...
Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce
06.02.2026 10:58
Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce
Tržní nervozita zasahuje především dříve přehřátá investiční témata – ...
Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický
06.02.2026 12:28
Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický
Reddit předvedl ve čtvrtém čtvrtletí jeden z?nejpůsobivějších výkonů o...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
06.02.2026 14:02
Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí (2322x)
Americké trhy neprocházejí klasickým výplachem, ale výraznou sektorovo...
PODCAST Týdenní výhled: Výprodej kovů, Trumpův nominant do čela Fedu i výsledky big techu
02.02.2026 17:09, aktualizováno: 2.2. 17:09
PODCAST Týdenní výhled: Výprodej kovů, Trumpův nominant do čela Fedu i výsledky big techu (4566x)  
První únorový týden na trzích začínáme v negativním módu, když klíčový...
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá
28.01.2026 12:31, aktualizováno: 28.1. 12:50
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá (9008x)
Analytici Patria Finance na přelomu roku aktualizovali své modely pro ...
Týdenní výhled: Spekulace o intervenci BoJ, zasedání Fedu a začíná reportovat velký tech
26.01.2026 16:58, aktualizováno: 26.1. 16:58
Týdenní výhled: Spekulace o intervenci BoJ, zasedání Fedu a začíná reportovat velký tech (3916x)  
Spekulace o koordinované intervenci BoJ a Fedu posílily japonský jen, ...
ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB
23.01.2026 9:53, aktualizováno: 23.1. 18:05
ŽIVĚ: Makrokompas s Petrem Sklenářem z ČNB (3416x)
Se startem nového roku přichází také nový díl Makrokompasu. Dnes si hl...
IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky
20.01.2026 17:11
IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky (8840x)
Pražská burza zažila nejrušnější den letošního roku, který přinesl hne...
PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix
19.01.2026 13:38, aktualizováno: 19.1. 17:13
PODCAST Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix (2386x)  
Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Evropou znovu eskaluje. Adminis...
Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026
14.01.2026 15:52
Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026 (3147x)
Americké akciové trhy vstoupily do výsledkové sezóny bez jasného trend...
Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny
12.01.2026 16:16, aktualizováno: 12.1. 16:16
Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny (2814x)  
Po několika týdnech geopolitických epizod se pozornost trhů znovu vrac...
Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group
09.01.2026 16:36
Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group (5564x)
Americké trhy vstupují do nového roku bez jasného směru a investoři vy...
Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
07.01.2026 17:25
Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální (2655x)
Loňský rok zakončila česká ekonomika v překvapivě dobré kondici a v ro...
PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl
05.01.2026 16:25
PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl (3382x)  
Největší pozornost nejen finančních trhů na začátku týdne poutá situac...
Martin Kupka: Česko jako premiant regionu, Bulharsko míří do eurozóny
31.12.2025 16:02
Martin Kupka: Česko jako premiant regionu, Bulharsko míří do eurozóny (2220x)
Ekonomiky střední a východní Evropy sice čelí globálním tlakům, ale zů...


Patria doporučuje
Nejsledovanější videa
Související komentáře