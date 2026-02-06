Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí

Americké trhy neprocházejí klasickým výplachem, ale výraznou sektorovou rotací. Zatímco technologičtí giganti ztrácejí dech, kapitál se přesouvá do defenzivnějších titulů. V novém díle Traders Talk makléř Patria Finance Martin Uher vysvětluje, proč se mění investorské preference, jak číst propad automobilky Stellantis, co čekat od a kde na pražské burze hledat příležitosti.
Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.
Obsah:
00:00:24 Tržní rotace v USA
00:04:11 Tvrdý pád Stellantis
00:07:20 v zajetí Fibonacciho analýzy
00:08:36 stále láká dividendou
00:10:16 Moneta už hodně vysoko
00:11:00 Investiční tip pro pražskou burzu
Nejde o výplach, ale o rotaci
Na první pohled mohou poslední pohyby na amerických trzích působit dramaticky, zejména kvůli výrazným poklesům technologických titulů. Podle Martina Uhera ale nejde o plošný výprodej. „Nejedná se o klasický tržní výplach, ale spíše o rotaci do jiných než technologických titulů, které trh poslední roky preferoval,“ vysvětluje makléř Patria Finance.
Dobře to ilustruje srovnání klasického indexu S&P 500 a jeho alternativy s rovnoměrným zastoupením titulů - zatímco tradiční S&P 500 je od začátku roku mírně v záporu, jeho equal-weight verze si připisuje solidní zisky. „S&P 500 Equal Weight je letos zhruba plus 3,5 %, což jasně ukazuje, že kapitál se přesouvá mimo největší technologické váhy,“ říká Uher.
Technologické capexy jako brzda růstu
Hlavním důvodem změny nálady investorů jsou podle Uhera masivní kapitálové výdaje technologických firem. Trh je začíná vnímat spíše jako riziko než jako příslib budoucího růstu. „Obrovské kapitálové výdaje technologických firem už trhu úplně nechutnají a zvedají obočí u investorů i analytiků,“ upozorňuje.
Manažeři velkých technologických firem se tak podle něj dostávají do složité situace. Pokud investice omezí, riskují ztrátu technologického náskoku, pokud v nich pokračují, zvyšují tlak na cash flow a návratnost. „Je to hledání ideálního mixu. Zatím to ale vypadá, že možná investory trochu vyděsily,“ dodává.
Defenziva boduje, paměťové čipy žijí vlastním životem
Zatímco část technologického sektoru ztrácí, jiné segmenty si vedou výrazně lépe. Typickým příkladem jsou paměťové čipy. „Micron nebo Sandisk si žijí vlastním životem,“ říká Uher s odkazem na boom paměťových čipů.
Výrazný je ale podle něj také přesun kapitálu do defenzivních titulů. „Nejedná se o paniku, kdy by klesalo všechno. Je to přesun od rizikovějších aktiv k defenzivnějším,“ shrnuje makléř a jako příklad zmiňuje společnosti jako Walmart nebo .
Tvrdý pád Stellantis
Jedním z nejvýraznějších pohybů posledních dní byl prudký propad akcií automobilky Stellantis po oznámení restrukturalizačních nákladů a zrušení výplaty dividendy. Vedení automobilky přehodnocuje strategii kvůli pomalejšímu přechodu na elektromobilitu. „Pozastavení dividendy znamená, že zhasíná možná i poslední svíčka, která tam držela dividendové investory,“ komentuje situaci Uher.
Podle něj nejde o ojedinělý problém. Podobný trend je patrný v širším automobilovém sektoru. „Viděli jsme to u , Fordu i . Elektromobilita je pro automobilky extrémně drahá s velmi nejistým výnosem,“ říká makléř.
Fibonacciho analýza na ČEZ
Po výrazném propadu se akcie stabilizovaly, nicméně rizika přetrvávají. Makléř ale u této energetiky rád používá technickou Fibonacciho analýzu, která zde podle jeho zkušeností dobře funguje. „Můj výhled je pohyb v pásmu zhruba 1187 až 1230 korun. je ale stále velmi citlivý na politické komentáře,“ upozorňuje Uher
Banky po výsledcích
Výsledková sezona českých bank přinesla smíšený obrázek. U byly výsledky slabší, přesto akcie výrazně neklesají díky atraktivní dividendě. „Stoprocentní dividenda je tak silný magnet, že investoři zatím nechtějí pozice opouštět,“ říká Uher. Zároveň ale varuje před možným výraznějším poklesem po rozhodném dni.
Také u Monety zůstává spíše opatrný. „Moneta je velmi úspěšný příběh, ale tempo růstu se vyčerpává. Spíš bych redukoval při růstech a rozhlížel se jinde,“ shrnuje.
Kde hledat příležitosti
Na závěr se Martin Uher vrací k pražské burze a zmiňuje titul, který podle něj stojí za pozornost. „Postupně dokupuji akcie Doosan Škoda Power. Po poklesu od IPO už mi valuace znovu dává smysl,“ říká s tím, že jde spíše o dlouhodobější a částečně spekulativní sázku na rozvoj energetiky v Evropě.