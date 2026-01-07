Hledat v komentářích

Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální

07.01.2026 17:25
Autor: Redakce, Patria.cz

Loňský rok zakončila česká ekonomika v překvapivě dobré kondici a v roce 2026 bude dále pokračovat v růstu. Úrokové sazby jsou nyní nastaveny z hlediska měnové politiky neutrálně a měnový kurz české koruny vůči euru bude letos pravděpodobně stabilní, uvedl na Investičním fóru 2026 člen bankovní rady ČNB Jan Kubíček. Případné rozhodující impulsy tak podle něj nepřijdou z domova, ale spíše ze zahraničí.

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Loňský rok zřejmě skončí lépe, než česká centrální banka očekávala, a letos bude ekonomika dál pokračovat v růstu, uvádí člen bankovní rady ČNB Jan Kubíček v rozhovoru na Investičním fóru 2026. Vyzdvihuje, že po dlouhém období, kdy se česká ekonomika potýkala pod svými produkčními možnostmi, jich nyní téměř dosahuje.

Po poklesu úrokových sazeb v loňském a předloňském roce nyní ekonomiku ani příliš nebrzdí, ani nedodávají ekonomice zásadní vzpruhu. “Takže v současnosti jsme se sazbami spokojení,” říká Kubíček, ale dodává, že je třeba vždy reagovat na aktuální dění. “Z domácí ekonomiky příliš impulsů, nových překvapení neuvidíme. Ta potenciální překvapení přijdou ze zahraničí,” domnívá se člen bankovní rady ČNB.

Budoucí vývoj sazeb v tomto kontextu vidí jako stabilní s tím, že případný další krok by byl podle jeho názoru spíše směrem nahoru, ale zatím “v nedohledné budoucnosti”. Pro růst sazeb hovoří finanční ukazatele jako zrychlená tvorba úvěrů domácnostmi, vyšší firemní investice či rostoucí podíl korunového financování. Dodává ale, že proti tomu působí mírný růst průmyslu či velmi podprůměrný růst peněžní zásoby. “Ale zatím můj osobní názor je takový, že by ten pohyb spíš byl nahoru.”

Měnový kurz koruny vůči euru zůstane podle Kubíčka rovněž poměrně stabilní s drobnější fluktuací. “Ale ekonomika je dostatečně robustní, aby si s nimi poradila,” dodává. Modelová prognóza ČNB počítá s kurzem koruny mezi 24 a 25 korunami za euro. “Pokud se bude kurz pohybovat v tomto rozmezí, tak si myslím, že to není žádný impuls,” uzavírá člen bankovní rady ČNB Jan Kubíček.

 

 

