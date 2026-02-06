Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026

Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026

06.02.2026 8:25, aktualizováno: 6.2. 8:41
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Aktualizováno

Komerční bance ve čtvrtém čtvrtletí 2025 klesl čistý zisk o 4,9 % na 4,5 mld. , když úspory nákladů a další čisté rozpouštění opravných položek nedokázalo plně vykompenzovat nižší celkové výnosy. Za celý rok však banka vykázala růst čistého zisku o 4,7 % na 18,1 mld. , podpořený stabilními výnosy, silnou úvěrovou aktivitou a zlepšující se efektivitou. Představenstvo navrhuje dividendu 95,60 na akcii při 100% výplatním poměru, zatímco pro rok 2026 očekává středně jednociferný růst výnosů i úvěrů a návratnost kapitálu mezi 13–14 %.

V samostatném čtvrtém kvartálu klesly celkové výnosy meziročně o 6,9 % na 9,4 miliard  (odhad Patrie 9,6 mld. Kč). Spolu s tím banka dále snížila provozní náklady o 3,8 % na 4,2 miliard  (odhad Patrie 4,2 mld. Kč) a pokračovala v čistém rozpouštění opravných položek na úvěrová rizika ve výši 0,1 miliard . Na kompenzaci nižších výnosů to však nestačilo, a tak čistý zisk připadající akcionářům meziročně klesl o 4,9 % na 4,5 miliard  (odhad Patrie 4,6 mld. Kč).

Za celý rok 2025 dosáhla Komerční banka navýšila celkové výnosy meziročně o 0,2 % na 36,9 miliard  (odhad Patrie 37,1 mld. Kč). Provozní náklady snížila o 4,2 % na 17,0 miliard  (odhad Patrie 17,0 mld. Kč). Zároveň skupina vykázala čisté rozpouštění opravných položek na kreditní rizika ve výši 1,5 miliard  (odhad Patrie 1,4 mld. Kč). Čistý zisk připadající akcionářům tak meziročně narostl o 4,7 % na 18,1 miliard  (odhad Patrie 18,1 mld. Kč) a představenstvo navrhuje výplatu dividendy ve výši 95,60 na akcii, tedy v celkovém objemu 18,1 miliardy .

Celkové provozní výnosy dosáhly 36,9 miliard  (odhad Patrie 37,1 mld. Kč), a byly tak vyšší o 0,2 % oproti roku 2024. Čistý úrokový výnos mírně vzrostl o 2,2 % na 25,8 miliard Kč (odhad Patrie 25,9 mld. Kč)  především díky nárůstu objemu poskytnutých úvěrů a přijatých vkladů.

Čistý příjem z poplatků a provizí poklesl o 4,6 % na 7 miliard  (odhad Patrie 7 mld. Kč). Ačkoliv celkové počty plateb uskutečněných klienty rostly, příjem z poplatků za transakce poklesl, protože většina transakcí je nyní zahrnuta v tarifech KB+.

Úvěry klientům narostly o 6,8 % na 905,8 miliard , přičemž objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení byl ve srovnání s rokem 2024 vyšší o 56,9 %. Vklady klientů narostly meziročně o 5,8 % na 1 088,8 miliard . Zároveň vzrostl objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění meziročně o 5,5 % na 293,9 miliard .

Provozní náklady poklesly o 4,2 % na 17,0 miliard  (odhad Patrie 17,0 mld. Kč). Personální náklady byly nižší o 5,2 %. Průměrný počet zaměstnanců se meziročně snížil o 6,5 %. Celoroční odvod do regulatorních fondů se výrazně snížil, jelikož ČNB snížila souhrnný příspěvek českých bank do Fondu pro řešení krize poté, co Fond dosáhl svého cílového objemu. O 7,3 % vyšší odpisy a amortizace (4 096 milionů Kč) odrážely pokračující investice do digitalizace.

Náklady na riziko byly záporné ve výši -1,5 miliard  (odhad Patrie 1,4 mld. Kč), když došlo k čistému rozpouštění opravných položek k úvěrovému riziku. Míra selhávání úvěrových expozic zůstávala nízká v retailových i korporátních segmentech.

Kapitálová přiměřenost dosahovala silných 17,9 % a ukazatel kmenového Tier 1 kapitálu činil 17,1 %. Ukazatel krytí likvidity (LCR) byl na 159 % a poměr čistého stabilního financování (NSFR) byl 130 %, oba ukazatele jsou výrazně nad regulatorním minimem 100 %.

Představenstvo KB rozhodlo navrhnout valné hromadě výplatu dividendy ve výši 18,1 miliardy . Tato částka představuje 95,60 na jednu akcii KB (před zdaněním) a výplatní poměr na úrovni 100 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2025. Odpovídající hrubý dividendový výnos ve vztahu k zavíracímu kurzu akcií KB na konci roku 2025 by činil 8,2 %. O výplatě rozhodne valná hromada, která se uskuteční 23. dubna 2026.

Komerční banka v roce 2025 úspěšně završila poslední rok transformačního programu KB 2025, který zahrnoval vybudování nové digitální banky vedle existující platformy, postupný přesun klientů retailového bankovnictví do nových systémů, a zjednodušení a digitalizace všech bankovních procesů.

kb

V roce 2026 banka očekává u úvěrového portfolia střední až vyšší jednociferný růst, celkový objem vkladů klientů patrně poroste rovněž středním až vyšším jednociferným tempem. Celkové čisté provozní výnosy KB by měly v roce 2026 růst středním až vyšším jednociferným tempem, přičemž k růstu by měly přispět všechny hlavní složky výnosů, i čisté poplatky a provize by měly obnovit střední jednociferný růst. Náklady za celý rok 2026 porostou nízkým jednociferným tempem. KB plánuje, že v roce 2026 se bude návratnost vlastního kapitálu pohybovat mezi 13-14 % a poměr nákladů k výnosům mezi 43-44 %. A očekává, že návrh na výplatu dividend bude ve výši 80 % konsolidovaného čistého zisku vytvořeného v tomto roce připadajícího akcionářům.


Čtěte více:

Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá
28.01.2026 12:31
Analytický radar: Tabák bez růstového příběhu, Erste má Polsko v ceně, KB stagnuje a Moneta je už drahá
Analytici Patria Finance na přelomu roku aktualizovali své modely pro ...
Patria čeká u Komerční banky mírně slabší kvartál, pozornost se přesune na dividendovou politiku
04.02.2026 12:44
Patria čeká u Komerční banky mírně slabší kvartál, pozornost se přesune na dividendovou politiku
Patria očekává, že Komerční banka v pátek zveřejní mírně slabší meziro...


Váš názor
Aktuální komentáře
07.02.2026
14:27Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností
10:06Víkendář: Byl kdy dolar vůbec tradičním bezpečným útočištěm?
06.02.2026
17:46Budoucnost akcií, dluhopisů a portfolio 60/40
16:18Perly týdne: Měnící se pohled na umělou inteligenci a transformace budoucího šéfa Fedu
15:12Braňo Soták: 200 miliard, které zatřásly trhem. Amazon testuje hranice trpělivosti investorů  
14:02Traders Talk: Tech ustupuje, otěže přebírá defenziva a Stellantis těžce krvácí
14:01Investoři znejistěli. Čínské výrobce elektromobilů brzdí drahé suroviny i slábnoucí poptávka  
12:28Reddit zasadil medvědům tvrdou ránu. Tržby rostly o 70 procent, výhled zůstává optimistický  
10:58Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce  
10:52Průmysl ke konci roku rostl, dočkáme se v roce 2026 zrychlení
10:47Komerční banka: Pokles jádrových výnosů i poplatků částečně vyvažuje atraktivní dividenda  
10:28Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent
8:49Novo Nordisk čelí levnější napodobenině Wegovy, Anthropic vydává novou verzi Clauda, evropské futures v záporu  
8:48Rozbřesk: ČNB zůstává jednotná a kolabující bitcoin pomáhá dolaru
8:45Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 4Q 2025
8:25Komerční banka oznámila slabší závěr roku, ale optimistický výhled na 2026
05.02.2026
22:35Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
17:25Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
16:26Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
16:18Jan Bureš: ČNB ponechává sazby beze změny, jejich pokles je však stále ve hře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět