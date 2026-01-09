Hledat v komentářích

Detail - video

Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group

09.01.2026 16:36
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké trhy vstupují do nového roku bez jasného směru a investoři vyčkávají na klíčová data, která mohou rozhodnout o dalším nastavení měnové politiky Fedu. Makléř Patria Finance Jaromír Strnad rozebírá nejen očekávání od amerických dat a blížící se výsledkové sezóny, ale i situaci na pražské burze a možné IPO skupiny Czechoslovak Group. A nezapomíná ani na investiční inspiraci.

Patria Podcasts · Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group

 

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 
Obsah:
00:00:21 Začátek roku v USA a klíčová makrodata
00:03:21 Výsledková sezóna v USA
00:03:58 Netflix
00:08:16 ČEZ jako stálice pražské burzy a Erste nad cílovou
00:10:10 IPO CSG

Trh práce a inflace jako klíčový faktor pro Fed

Začátek roku se na amerických trzích nese ve znamení vyčkávání. „Je to spíš do strany, chybí tomu nějaký impuls na obě strany,“ shrnuje aktuální náladu makléř Patria Finance Jaromír Strnad. 

Tím hlavním impulsem mohou být prosincová data z amerického trhu práce. Právě ta jsou klíčová pro rozhodování Fedu o dalším vývoji úrokových sazeb. Data nevyšla podle očekávání, ale skončila o něco hůře. To by mohlo podle makléře podpořit holubičí křídlo Fedu. „Trochu slabší trh práce by podpořil snižování sazeb,“ dodává. Zaměstnanost se za prosinec zvedla o 50 tisíc namísto očekávaných 70 tisíc. Navíc revize listopadu míří dolů na 56 tisíc.

Trh aktuálně počítá s tím, že Fed letos sníží sazby dvakrát. Klíčová pro měnovou politiku ale budou nejen dnešní data z trhu práce, ale také inflační report, který vyjde příští úterý. „Tento pátek a příští úterý budou rozhodující pro nastavení trendu na trhu,“ říká Strnad. Inflace se aktuálně pohybuje kolem 2,7 % a právě její další vývoj spolu s trhem práce určí, zda se očekávání investorů naplní.

Výsledková sezóna startuje. Slovo dostanou banky

Do vývoje akciového trhu začne promlouvat i výsledková sezóna, kterou tradičně odstartují velké americké banky v čele s JPMorgan. Začátkem výsledkové sezóny "budou reportovat hlavně hodnotovější tituly z průmyslového indexu,“ připomíná Strnad.

Netflix jako příležitost

Z růstovějších titulů zmiňuje Strnad vedle Amazonu a Mety i Netflix, který se podle něj dostal pod výrazný tlak. „Netflix je poměrně výrazně vyklesaná akcie,“ konstatuje. Za propady stojí jednak výsledky za třetí kvartál, ale také nejistota kolem akvizice Warner Bros., o kterou se Netflix přetahuje s Paramountem. 

Akcie se aktuálně obchodují poblíž ročních minim a technicky zůstávají velmi rozkolísané. Strnad upozorňuje, že prostor pro další pokles stále existuje, ale zároveň vidí dlouhodobý potenciál. „Krátkodobě je to riziko, ale dlouhodobě je to solidní příležitost pro vstup,“ říká. Analytické cílové ceny podle něj naznačují potenciál růstu až kolem 40 %, přestože cesta k němu nemusí být přímočará. Klíčovým katalyzátorem by bylo vyřešení akvizice a pozitivní makroekonomická situace v USA.

ČEZ zůstává stálicí, Erste blízko férové ceny

Na domácím trhu zůstává letos nejvíce obchodovaným titulem akcie ČEZ. „Je to stálice. Investoři stále doufají ve vytěsnění s prémií,“ říká Strnad. Zároveň ale upozorňuje, že politická realita naznačuje, že takový scénář nebude jednoduchý.

U Erste Group Bank došlo před Vánoci k aktualizaci cílové ceny analytikem Patria Finance Jindřichem Litnerem, která se pohybuje blízko současné tržní úrovně. Trh podle Strnada vnímá pozitivně i potvrzenou transakci Santanderu na polském trhu, ale většina analytiků zůstává spíše neutrální. „Podle průměru 23 analytiků se akcie obchodují zhruba šest procent nad potenciálem,“ dodává.

IPO Czechoslovak Group

Pozornost českých investorů přitahuje také plánované IPO skupiny Czechoslovak Group. Majitel skupiny zvažuje uvedení zhruba 15 % akcií na burzu, nikoliv však v Praze, ale v Amsterdamu. „Pro retail je složité se do takového IPO v zahraničí dostat,“ vysvětluje Strnad. Podle něj je zájem investorů výrazný a akcie by po vstupu na burzu mohly růst.

 

 

