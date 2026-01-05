Hledat v komentářích

Detail - články  

PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl

05.01.2026 16:25
Autor: Research, Patria Finance

Největší pozornost nejen finančních trhů na začátku týdne poutá situace ve Venezuele. USA po zajetí prezidenta Madura prakticky přebírají kontrolu nad touto zemí.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct.

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor.
