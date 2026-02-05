Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů

Výprodej technologických akcií, zdá se, nezastavil ani Amazon. Ten doručil smíšené hospodářské výsledky za loňský poslední kvartál, a zároveň trumfnul Alphabet, co se týče plánovaných kapitálových výdajů na letošní rok. Ty se mají vyšplhat až na 200 miliard dolarů. Okamžitá reakce trhu byla silná, neboť akcie letěly dolů o deset procent, byť později ztrátu mírně umazaly.
V tržbách Amazon očekávání Wall Street předčil, když vygeneroval 213,39 miliardy dolarů (meziročně +14 %) oproti odhadovaným 211,33 miliardy. V případě zisku na akcii ale lehounce zaostal: 1,95 USD oproti 1,96 USD.
V dalších klíčových metrikách společnost Jeffa Bezose odhady trhu překonala. Tržby z cloudového byznysu Amazon Web Services (AWS) vzrostly meziročně o 24 procent na 35,6 mld. USD při konsenzu 34,8 mld. USD. Reklamní divize (Advertising) pak vynesla 21,32 mld. USD (meziročně +22 %), což bylo o necelých 200 milionů více než odhad.
„AWS roste o 24 procent (náš nejrychlejší růst za 13 čtvrtletí), reklama roste o 22 %, obchody rychle rostou v Severní Americe i mezinárodně, náš byznys s čipy roste meziročně trojciferným procentem. K tomuto růstu dochází, protože i nadále rychlým tempem inovujeme a identifikujeme a řešíme problémy zákazníků,“ uvedl generální ředitel Andy Jassy.
Společnost ale nejvíce překvapila, podobně jako Alphabet ve středu, razantním navýšením capexů, které se mají v letošním roce vyšplhat až na závratných 200 miliard dolarů. Trh přitom počítal s částkou o 55 miliard nižší.
„Vzhledem k tak silné poptávce po našich stávajících nabídkách a klíčových příležitostech, jako je umělá inteligence, čipy, robotika a satelity na nízké oběžné dráze Země, očekáváme, že v roce 2026 investujeme do kapitálových výdajů v rámci Amazonu přibližně 200 miliard dolarů a očekáváme silnou dlouhodobou návratnost investovaného kapitálu,“ dodal Jassy.
Amazon a další technologičtí giganti tak pokračují v nastoleném trendu z loňska. Nadále tvrdí, že poptávka po AI je enormní, a proto výrazně navyšují již tak masivní výdaje. Zmíněný Alphabet hodlá letos vynaložit mezi 175 a 185 mld. USD, zatímco třeba Meta Platforms počítá se 115 až 135 mld. USD. V obou případech se jedná přibližně o zdvojnásobení capexů ve srovnání s loňskem.