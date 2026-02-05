Hledat v komentářích

Detail - články
Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů

05.02.2026 22:35
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

 

Výprodej technologických akcií, zdá se, nezastavil ani Amazon. Ten doručil smíšené hospodářské výsledky za loňský poslední kvartál, a zároveň trumfnul Alphabet, co se týče plánovaných kapitálových výdajů na letošní rok. Ty se mají vyšplhat až na 200 miliard dolarů. Okamžitá reakce trhu byla silná, neboť akcie letěly dolů o deset procent, byť později ztrátu mírně umazaly.

V tržbách Amazon očekávání Wall Street předčil, když vygeneroval 213,39 miliardy dolarů (meziročně +14 %) oproti odhadovaným 211,33 miliardy. V případě zisku na akcii ale lehounce zaostal: 1,95 USD oproti 1,96 USD.

V dalších klíčových metrikách společnost Jeffa Bezose odhady trhu překonala. Tržby z cloudového byznysu Amazon Web Services (AWS) vzrostly meziročně o 24 procent na 35,6 mld. USD při konsenzu 34,8 mld. USD. Reklamní divize (Advertising) pak vynesla 21,32 mld. USD (meziročně +22 %), což bylo o necelých 200 milionů více než odhad.

„AWS roste o 24 procent (náš nejrychlejší růst za 13 čtvrtletí), reklama roste o 22 %, obchody rychle rostou v Severní Americe i mezinárodně, náš byznys s čipy roste meziročně trojciferným procentem. K tomuto růstu dochází, protože i nadále rychlým tempem inovujeme a identifikujeme a řešíme problémy zákazníků,“ uvedl generální ředitel Andy Jassy.

Společnost ale nejvíce překvapila, podobně jako Alphabet ve středu, razantním navýšením capexů, které se mají v letošním roce vyšplhat až na závratných 200 miliard dolarů. Trh přitom počítal s částkou o 55 miliard nižší.

„Vzhledem k tak silné poptávce po našich stávajících nabídkách a klíčových příležitostech, jako je umělá inteligence, čipy, robotika a satelity na nízké oběžné dráze Země, očekáváme, že v roce 2026 investujeme do kapitálových výdajů v rámci Amazonu přibližně 200 miliard dolarů a očekáváme silnou dlouhodobou návratnost investovaného kapitálu,“ dodal Jassy.

Amazon a další technologičtí giganti tak pokračují v nastoleném trendu z loňska. Nadále tvrdí, že poptávka po AI je enormní, a proto výrazně navyšují již tak masivní výdaje. Zmíněný Alphabet hodlá letos vynaložit mezi 175 a 185 mld. USD, zatímco třeba Meta Platforms počítá se 115 až 135 mld. USD. V obou případech se jedná přibližně o zdvojnásobení capexů ve srovnání s loňskem.


