Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Nejnovější video  

Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny

12.01.2026 16:16, aktualizováno: 12.1. 16:16
Autor: Research, Patria Finance

Aktualizováno
Po několika týdnech geopolitických epizod se pozornost trhů znovu vrací k americké centrální bance. Tlak administrativy na Fed dál eskaluje a poprvé za dlouhou dobu vážně otevírá otázku jeho institucionální nezávislosti.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Zlato a stříbro jsou na nových rekordech
12.01.2026 10:47
Zlato a stříbro jsou na nových rekordech
Hrozba amerického ministerstva spravedlnosti směrem k centrální bance ...
Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
12.01.2026 11:47
Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální b...
Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed
12.01.2026 11:57
Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed
Vstup do nového týdne přináší ztráty dolaru, který vůči euru slábne n...
Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká
12.01.2026 12:34
Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká
Na světových trzích znovu sílí nálada „Prodávat Ameriku“. Investory zn...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny
12.01.2026 16:16, aktualizováno: 12.1. 16:16
Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny (811x)  
Po několika týdnech geopolitických epizod se pozornost trhů znovu vrac...
Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group
09.01.2026 16:36
Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group (4358x)
Americké trhy vstupují do nového roku bez jasného směru a investoři vy...
Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
07.01.2026 17:25
Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální (2063x)
Loňský rok zakončila česká ekonomika v překvapivě dobré kondici a v ro...
PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl
05.01.2026 16:25
PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl (3045x)  
Největší pozornost nejen finančních trhů na začátku týdne poutá situac...
Martin Kupka: Česko jako premiant regionu, Bulharsko míří do eurozóny
31.12.2025 16:02
Martin Kupka: Česko jako premiant regionu, Bulharsko míří do eurozóny (1910x)
Ekonomiky střední a východní Evropy sice čelí globálním tlakům, ale zů...
Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý
30.12.2025 13:08
Jan Bureš: Český růst zpomalí, spotřeba posílí a trh práce zůstane napjatý (1641x)
Česká ekonomika letos překvapila růstem přes 2,5 % taženým spotřebou d...
Dominik Rusinko: Německo čelí dvěma čínským šokům, fiskální bazuka umožní cyklické nadechnutí
29.12.2025 10:40
Dominik Rusinko: Německo čelí dvěma čínským šokům, fiskální bazuka umožní cyklické nadechnutí (2106x)
Německá ekonomika je po šesti letech v podstatě na stejném místě jako ...
Jan Čermák: Technologie táhnou ekonomiku USA, ale politická rizika zůstávají
22.12.2025 15:15
Jan Čermák: Technologie táhnou ekonomiku USA, ale politická rizika zůstávají (3439x)
Investice do technologií a umělé inteligence dál podporují růst produk...
MakroMixér: Ocel jako strategická surovina? Bez férových podmínek hrozí zánik
18.12.2025 12:02
MakroMixér: Ocel jako strategická surovina? Bez férových podmínek hrozí zánik (3227x)
České ocelářství vstupuje do roku 2026 pod nejtěžším tlakem za posledn...
Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025
17.12.2025 15:58
Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025 (2908x)
Americké trhy vstupují do závěru roku bez tradiční Santa Claus rally a...
PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank
15.12.2025 18:05
PODCAST Týdenní výhled: Trhliny v AI narativu, opožděná makrodata a zasedání centrálních bank (2808x)  
Finiš před svátky může být na trzích docela hektický. Začínající týden...
Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu
11.12.2025 14:47
Traders Talk: Fed je více holubičí, Oracle překazil rally a investoři hledají stabilitu (3008x)
Americký Fed včera podle očekávání snížil sazby o čtvrt procentního b...
PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem
08.12.2025 15:59, aktualizováno: 8.12. 15:59
PODCAST Týdenní výhled: Fed míří ke snížení sazeb, ECB u nich dosáhla dna a Netflix pod tlakem (3240x)  
Tento týden patří centrálním bankám. Fed ve středu večer oznámí snížen...


Patria doporučuje
12.01.2026 16:16, aktualizováno: 12.1. 16:16
Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny    
Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny
Nejsledovanější videa
Související komentáře