Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent

My v tom vidíme naprosto smrtelnou kombinaci obou dvou přístupů; pokud chce někdo zachraňovat nostalgicky slávu Lancie, která byla slavná fakt hodně dávno (Stratos; jestlipak děti tuší, o co šlo?), pak asi příslušný dědeček netouží být zároveň in a cool a zachraňovat planetu splašeným mixérem, když navíc každý ví, že jméno ve splašených mixérech má dnes jednak ta Tesla a jednak různí ťamani, co to dovedou beznadějně lépe. Dvě, možná tři ty značky by bylo snad reálné zachraňovat. Třináct fakt nejde, i když unifikuješ jak můžeš. XXX Jinak skoro tutovka je, že po takovém zářezu bude firma ve ztrátě ještě tento rok, takže skutečně je otázka, jestli se do toho vůbec vejde. Neštěstí je, že celé to muzeum zašlé slávy soustředilo prakticky samé značky, co jim to moc nešlo a novou dobu nestíhají už hodně dlouho. Lidovými základními auty může svět tapetovat a málokdo má potřebu vzpomínat zrovna na Peugeoty a Fiaty (snad Francouzi a Italové?), lowcostové auto "co byste chtěli za ty prachy" v Evropě bezpečně ovládla Dacie a na záda jí dýchá deset dalších ťamanů, terénní Jeep byl svého času pojem, ale dnes má slušný teréňák kdekdo, i Vomáčková, no a Maserattii se proměnil mezi frajerskými auty do věčného outsidera, který je všude o kousek později než ostatní. Přehlídka problémů, které se pokusem to narvat do elektra fakt nevylepšily.
Orangutan
Fiat nemusím, ale soused je s blbým tipem v kombíku spokojen a zkus 500 v Abarthu, no a pokud je mezi opičáky i fajnšmekr tak na deltu turbo žádný elektroklump zážitkem nemá ah so on tam není 19" display tak asi nic :o) aktuálně giulia Quadr s V6 není uplně marná
Mike -Green D. is killing Europe