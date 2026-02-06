Hledat v komentářích

Detail - články
Stellantis couvá od elektromobility. Za restrukturalizaci zaplatí 22 mld. eur a nevyplatí dividendu. Akcie klesají o 22 procent

06.02.2026 10:28
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Stellantis oznámila mimořádné náklady na restrukturalizaci ve výši 22 miliard eur, které odrážejí přehnané očekávání ohledně přechodu na elektromobilitu. Automobilka zruší či odloží řadu projektů, nevyplatí dividendu za letošní rok a za druhou polovinu roku 2025 očekává čistou ztrátu až 21 miliard eur. Akcie firmy reagovaly poklesem až o 20 %.

Automobilka Stellantis si zaúčtuje přibližně 22 miliard eur jako náklady spojené s rozsáhlou restrukturalizací svých operací, když kvůli vysokým nákladům a utlumeným prodejům elektromobilů upravuje svou strategii. Tyto odpisy zahrnují zhruba 6,5 miliardy eur v hotovostních platbách převážně na kompenzace dodavatelům a ovlivní druhou polovinu fiskálního roku 2025, nikoli však očištěný provozní zisk, uvedla dnes Stellantis s tím, že letos nevyplatí dividendu.

Tyto náklady do značné míry odrážejí nadhodnocení tempa přechodu na elektromobilitu, uvedl ve svém prohlášení generální ředitel Antonio Filosa a dodal, že jde rovněž o „dopad předchozího slabého provozního řízení, jehož důsledky naše nová skupina postupně napravuje.“ Akcie Stellantisu v Miláně klesly až o 22 %. Za poslední rok titul oslabil o více než 40 %.

stalm

Filosa, který se vedení ujal v červnu, provádí restrukturalizaci této automobilky se 14 značkami tak, aby znovu získala podíl na trhu. Zároveň ustupuje od ambiciózních plánů v oblasti elektromobilů a snaží se zmírnit dopad amerických cel. Stellantis zrušil uvedení některých plně elektrických modelů, včetně amerického pick-upu RAM 1500, a v Evropě odložil projekty elektromobilů pro značky Alfa Romeo.

Firma rovněž oznámila, že vystupuje ze společného podniku s jihokorejským výrobcem baterií LG Energy Solution v Kanadě. V roce 2022 Stellantis uvedl, že s LG investuje více než 5 miliard kanadských dolarů do výstavby první velkokapacitní továrny na baterie pro elektromobily ve Windsoru v Ontariu. Nyní LG podíl Stellantisu vykupuje.

Stellantis není jedinou automobilkou, která přepočítává náklady spojené s pomalejším růstem poptávky po elektromobilech. Také Ford v prosinci oznámil, že si zaúčtuje 19,5 miliardy dolarů v nákladech spojených s reorganizací svého byznysu s elektromobily. Odpisy u konkurenčního General Motors narostly na 7,6 miliardy dolarů. A Porsche loni v reakci na vývoj trhu s elektromobily čtyřikrát upravilo svůj výhled.

Stellantis za druhou polovinu roku 2025 očekává čistou ztrátu až 21 miliard eur. Pro letošní rok firma předpokládá nízkou jednocifernou provozní marži, která zahrnuje i náklady související s cly ve výši zhruba 1,6 miliardy eur. Aby posílila svou rozvahu, plánuje vydat dluhopisy až za 5 miliard eur.

Stellantis se snaží zotavit ze ztráty tržního podílu pod vedením předchozího šéfa Carlose Tavarese poté, co zákazníci odmítali platit vyšší ceny modelů a co se objevily nedostatky ve výrobě i problémy s kvalitou. Tavares původně slíbil, že do roku 2030 bude v Evropě prodávat pouze elektromobily a v USA by měly elektrické vozy tvořit 50 % prodejů.

Součástí reorganizace je Filosův závazek investovat 13 miliard dolarů v USA, kde generuje klíčovou část zisku. Automobilka zde znovu uvedla osmiválcové motory a odkladá elektrické modely. Výkonný ředitel také rozhodl o zrušení některých investic, včetně plánovaného vodíkového společného podniku, a výrazně snižuje ceny, aby znovu získal tržní podíl.

Stellantis zveřejní podrobné hospodářské výsledky za celý rok 26. února. Investorům plánuje představit aktualizovanou strategii v květnu.


 
 

    Aktuálně -27%
    06.02.2026 12:44

    ...to už zabolí hlava i ego :-)
    Ticino
    centralni plánovaní vs. trh
    06.02.2026 11:10

    takhle to dopadá, když rozhoduje levičácká banda místo zákazníků, Porsche skoro zničili
    Mike -Green D. is killing Europe
      Re: centralni plánovaní vs. trh
      06.02.2026 11:15

      takhle to dopadá, když si někdo není ochoten si přiznat, že doba se změnila, některé značky jsou poněkud za zenitem a noví zákazníci už ani netuší, že taková auta vůbec existovala. Lancia, Fiat, Dodge, Vauxhall, to jako fakt? Víte, co je to udržovat asi 13 značek a jejich simultánní vývoj?
      Orangutan
        opičáku
        06.02.2026 11:50

        ale v automotive je ten brand většinou už jen ten odznáček, jinak se tam unifikuje jako hrom a ano Ital není uplně nejlepší příklad super aut, ale je defacto zničila ideologie neokomunistů, protože když se dá do 1 tunového Fiatu 500, 300 kg elektroklumpu navíc tak světe div se to auto je 2xdražší a je těžší což je 100% protiklad proti původnímu učelu a proto se neprodává, ono je prý ekologičtější když všici budeme jezdit v "tanku" zvaném SUV
        Mike -Green D. is killing Europe
          Majkl
          06.02.2026 13:00

          My v tom vidíme naprosto smrtelnou kombinaci obou dvou přístupů; pokud chce někdo zachraňovat nostalgicky slávu Lancie, která byla slavná fakt hodně dávno (Stratos; jestlipak děti tuší, o co šlo?), pak asi příslušný dědeček netouží být zároveň in a cool a zachraňovat planetu splašeným mixérem, když navíc každý ví, že jméno ve splašených mixérech má dnes jednak ta Tesla a jednak různí ťamani, co to dovedou beznadějně lépe. Dvě, možná tři ty značky by bylo snad reálné zachraňovat. Třináct fakt nejde, i když unifikuješ jak můžeš. XXX Jinak skoro tutovka je, že po takovém zářezu bude firma ve ztrátě ještě tento rok, takže skutečně je otázka, jestli se do toho vůbec vejde. Neštěstí je, že celé to muzeum zašlé slávy soustředilo prakticky samé značky, co jim to moc nešlo a novou dobu nestíhají už hodně dlouho. Lidovými základními auty může svět tapetovat a málokdo má potřebu vzpomínat zrovna na Peugeoty a Fiaty (snad Francouzi a Italové?), lowcostové auto "co byste chtěli za ty prachy" v Evropě bezpečně ovládla Dacie a na záda jí dýchá deset dalších ťamanů, terénní Jeep byl svého času pojem, ale dnes má slušný teréňák kdekdo, i Vomáčková, no a Maserattii se proměnil mezi frajerskými auty do věčného outsidera, který je všude o kousek později než ostatní. Přehlídka problémů, které se pokusem to narvat do elektra fakt nevylepšily.
          Orangutan
            opičák
            06.02.2026 14:12

            Fiat nemusím, ale soused je s blbým tipem v kombíku spokojen a zkus 500 v Abarthu, no a pokud je mezi opičáky i fajnšmekr tak na deltu turbo žádný elektroklump zážitkem nemá ah so on tam není 19" display tak asi nic :o) aktuálně giulia Quadr s V6 není uplně marná
            Mike -Green D. is killing Europe
          Re: opičáku
          06.02.2026 12:34

          Dobře shrnuto. Mám pár ks FFAI tam bylo večer -20% ale zase NIO docela leze nahoru. Vnucovaná technologie je cesta do pekel. Mně by třeba vyhovovalo el auto do města co dá třeba jen 100km, něco jako ten Fiat Panda nebo Citi Go, Lupo ale to ani není k mání a když je něco malého stojí to ranec a nikdy se zvýšený náklad oproti PHM nevrátí. V některých zemích už řeší výpadek spotřební daně z PHM a zavádějí daně z km, což prodeje také neurychlí. mělo se to prostě nechat trhu, ten by si to vylavíroval sám a asi nejlépe...
          karel777
