Traders Talk: Kontrariánské sázky se vracejí. Investiční inspirace na rok 2026

Americké akciové trhy vstoupily do výsledkové sezóny bez jasného trendu a pokračují v několikaměsíčním bočním pohybu. Volatilita zůstává nízká, geopolitická rizika ustoupila do pozadí a investoři se více zaměřují na konkrétní příležitosti. Podle makléře Patria Finance Matěje Vlčka trh postupně dozrává a roste zájem o kontrariánské sázky – levné firmy s funkčním byznysem, které trh potrestal negativním sentimentem. V rozhovoru rozebírá technickou situaci na Nasdaq , rostoucí zájem českých investorů o IPO CSG i konkrétní tituly jako PayPal, Novo Nordisk a Meta.
Obsah:
00:00:17 Technická analýza Nasdaq
00:01:41 Návrat kontrariánů
00:03:00 IPO CSG a možnost obchodování přes Patrii
00:04:22 PayPal
00:05:42 Novo Nordisk
00:09:05 Meta Platforms
Americké trhy v bočním trendu
Začátek roku na Wall Street nepřinesl výrazné pohyby. Indexy se pohybují v úzkém pásmu a investoři vyčkávají. „Od listopadu minulého roku tvoříme range, tedy boční trend. Cenové změny nejsou vysoké a volatilita také ne,“ popisuje Matěj Vlček. Podle něj k tomu přispívá i relativní uklidnění geopolitické situace. Trhu chybí silné téma, jakým byla například cla nebo výrazné zásahy do globálního obchodu v minulém roce.
Také technická analýza indexu Nasdaq potvrzuje vyčkávací režim. Index se už několik měsíců pohybuje v jasně vymezeném pásmu. „Hlavní linie supportu a rezistence, která odděluje býčí a medvědí trh, je kolem 25 200 bodů,“ vysvětluje Vlček. Právě střed pásma je podle technické analýzy nejdůležitější úroveň. Trh se několikrát pokusil prorazit nad 26 000 bodů, ale vždy byl odmítnut. „Je velmi pravděpodobné, že se trh vrátí směrem k 25 tisícům a následně se znovu pokusí o průraz k historickým maximům,“ dodává.
Návrat kontrariánů
Změnu vidí Vlček hlavně v chování investorů. Místo honby za růstem roste zájem o firmy, které jsou levné, ale funkční. „Vidím, že hodně klientů poptává kontrariánský přístup – levné firmy, kde rostou příjmy a kde ta hodnota prostě je,“ říká. Podle něj jde převážně o dlouhodobé sázky. „Když se trend otočí, investor kupuje firmu za hubičku a potenciál ztráty je relativně nízký,“ vysvětluje. Zároveň ale upozorňuje, že nízká cena sama o sobě nestačí – klíčové je sledovat vývoj příjmů, konkurenceschopnost a technické úrovně.
Možnost vstupu do IPO CSG pro investory Patrie
Velkým tématem mezi českými investory je chystané IPO skupiny Czechoslovak Group. Přestože zatím chybí detailní informace a trh čeká na roadshow společnosti, poptávka je podle Vlčka mimořádná. Zájem je tak velký, že Patria bude schopna vstoupit i do samotného IPO společnosti. To by mělo proběhnout na amsterdamské burze v eurech, s možným pozdějším dual listingem v Praze. Pro retailové investory by tak neměl být problém se do úpisu zapojit. „Klienti si budou moct zadat pokyny přes aplikaci nebo přes makléře, bez limitu objemu,“ dodává.
PayPal hledá dno
Jako jednu z kontrariánských sázek zmiňuje makléř titul PayPal, který má za sebou několikaletý pokles. „Od roku 2022 tam byl strmý trend dolů, dnes se ale akcie obchoduje za velmi nízké násobky zisku,“ říká Vlček. Forwardové P/E se pohybuje kolem 12, místy i pod 10. Z technického pohledu se podle něj formuje tzv. kulaté dno. „Klíčové je udržet se nad pásmem 56–60 dolarů,“ upozorňuje. Pokud tuto úroveň akcie udrží, může jít o začátek obratu trendu. Pokud ne, nelze vyloučit další pokles.
Novo Nordisk: Sentiment srazil cenu, fundament zůstává silný
Dalším kontrariánským příběhem je Novo Nordisk. Akcie spadly zhruba o 70 % ze svých maxim. „Vidíme obrovské objemy kolem ceny 50 dolarů. Někdo tam byl ochoten masivně nakupovat,“ popisuje Vlček. Podle něj šlo u této akcie především o změnu sentimentu, nikoliv o zásadní zhoršení byznysu. „Firma je dnes velmi podobná jako před půl rokem. Stabilně vydělává, ale trh si vybral jednu negativní informaci a cenu srazil,“ říká. Navíc pokračují jednání o možných akvizicích, což by mohlo sentiment postupně obrátit.
Meta nejlevnější z big techu
Třetím sledovaným titulem je Meta, která se pohybuje v bočním trendu mezi 500 a 800 dolary. „Podle ukazatelů P/E je to nejlevnější big tech,“ upozorňuje Vlček. Klíčovou úrovní je oblast kolem 600 dolarů, kde se koncentrují největší objemy obchodů. „Je to magnet. Pokud se tam cena vrátí, vznikne zajímavá příležitost k nákupu,“ říká. Pozitivně vnímá i přesun investic z problematického metaversa do nositelné elektroniky a mobilních řešení, což by mohlo snížit obavy investorů z návratnosti vysokých nákladů.