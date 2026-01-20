IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky

Pražská burza zažila nejrušnější den letošního roku, který přinesl hned dvě výrazné události – překvapivé vyústění dlouho očekávaného IPO zbrojařské skupiny CSG a prudký propad akcií o více než deset procent. Zatímco vstup CSG na burzu se nakonec odehrál výhradně v režii institucionálních investorů a drobným akcionářům zůstal uzavřený, akcie reagovaly nervózně na politické výroky naznačující možný scénář rozdělení firmy. Makléř Patria Finance Pavol Mokoš otevřeně přiznává, že se podobným politickým spekulacím raději vyhýbá.
IPO CSG zklamalo drobné investory
Jednou z hlavních událostí dne byl vstup skupiny Czechoslovak Group (CSG) na burzu. IPO zbrojařské firmy patřilo k nejdiskutovanějším tématům posledních měsíců a mezi drobnými investory panovala značná očekávání. Ta však vzala rychle za své.
Podle zveřejněných informací IPO fakticky proběhlo bez účasti retailových investorů. Akcie byly rozděleny především mezi velké institucionální hráče a na drobné investory se nedostalo.
Tento výsledek byl pro řadu domácích investorů zklamáním, zejména s ohledem na silnou poptávku, která se kolem emise dlouhodobě formovala. Akcie budou pro investory dostupné k obchodování od 23. ledna na amsterdamské burze.
pod silným tlakem. Propad přes 10 %
Druhou, a tržně ještě výraznější, událostí dne byl prudký výprodej akcií , které během obchodování ztratily více než deset procent hodnoty. Za tímto propadem stojí především politické výroky a nejistota kolem budoucí struktury společnosti. Klíčovým momentem byla slova ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, podle nichž má vláda připravený model, který by neměl poškodit ani stát, ani samotný .
Z dostupných informací začíná mezi investory sílit interpretace, že vláda nemusí usilovat o odkup celého , ale pouze jeho části – konkrétně výrobní divize. To by pro akcionáře znamenalo zásadní změnu investičního příběhu. Právě spekulace na úplný odkup státem a s ním spojenou prémii byly jedním z důvodů zájmu o tuto akcii. Pokud by se však vláda rozhodla získat jen výrobní část, potenciální prémie by se výrazně snížila – a trh na tuto možnost reaguje okamžitě.
Makléř Patria Finance Pavol Mokoš otevřeně přiznává, že se podobným politickým spekulacím raději vyhýbá: „Nemám s tím dobré zkušenosti, a proto se od toho titulu držím dál.“