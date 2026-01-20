Hledat v komentářích

Detail - video

IPO CSG bez drobných investorů a ČEZ pod tlakem politiky

20.01.2026 17:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Pražská burza zažila nejrušnější den letošního roku, který přinesl hned dvě výrazné události – překvapivé vyústění dlouho očekávaného IPO zbrojařské skupiny CSG a prudký propad akcií ČEZ o více než deset procent. Zatímco vstup CSG na burzu se nakonec odehrál výhradně v režii institucionálních investorů a drobným akcionářům zůstal uzavřený, akcie ČEZ reagovaly nervózně na politické výroky naznačující možný scénář rozdělení firmy. Makléř Patria Finance Pavol Mokoš otevřeně přiznává, že se podobným politickým spekulacím raději vyhýbá.



Patria Podcasts · ČEZ pod tlakem politiky

 

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 

IPO CSG zklamalo drobné investory

Jednou z hlavních událostí dne byl vstup skupiny Czechoslovak Group (CSG) na burzu. IPO zbrojařské firmy patřilo k nejdiskutovanějším tématům posledních měsíců a mezi drobnými investory panovala značná očekávání. Ta však vzala rychle za své.

Podle zveřejněných informací IPO fakticky proběhlo bez účasti retailových investorů. Akcie byly rozděleny především mezi velké institucionální hráče a na drobné investory se nedostalo.

Tento výsledek byl pro řadu domácích investorů zklamáním, zejména s ohledem na silnou poptávku, která se kolem emise dlouhodobě formovala. Akcie budou pro investory dostupné k obchodování od 23. ledna na amsterdamské burze.

ČEZ pod silným tlakem. Propad přes 10 %

Druhou, a tržně ještě výraznější, událostí dne byl prudký výprodej akcií ČEZ, které během obchodování ztratily více než deset procent hodnoty. Za tímto propadem stojí především politické výroky a nejistota kolem budoucí struktury společnosti. Klíčovým momentem byla slova ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, podle nichž má vláda připravený model, který by neměl poškodit ani stát, ani samotný ČEZ.

Z dostupných informací začíná mezi investory sílit interpretace, že vláda nemusí usilovat o odkup celého ČEZ, ale pouze jeho části – konkrétně výrobní divize. To by pro akcionáře znamenalo zásadní změnu investičního příběhu. Právě spekulace na úplný odkup ČEZ státem a s ním spojenou prémii byly jedním z důvodů zájmu o tuto akcii. Pokud by se však vláda rozhodla získat jen výrobní část, potenciální prémie by se výrazně snížila – a trh na tuto možnost reaguje okamžitě.

Makléř Patria Finance Pavol Mokoš otevřeně přiznává, že se podobným politickým spekulacím raději vyhýbá: „Nemám s tím dobré zkušenosti, a proto se od toho titulu držím dál.“

 
 

CSG by při IPO mohla získat až 3,8 miliardy eur. Nabídka byla pokryta během několika minut
20.01.2026 10:03
20.01.2026 10:03
CSG by při IPO mohla získat až 3,8 miliardy eur. Nabídka byla pokryta během několika minut
Czechoslovak Group (CSG) se snaží prostřednictvím svého vysoce očekáva...


