Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce

Tržní nervozita zasahuje především dříve přehřátá investiční témata – technologie, drahé kovy a kryptoměny. Po včerejším výprodeji se však začíná situace pozvolna stabilizovat, když nižší ceny přitahují první kupce a evropské trhy i americké futures míří opatrně výše. Sentiment ale dál tlumí výsledky velkých technologických firem v čele s Amazonem. K tomu se přidávají slabší data z americké ekonomiky, což udržuje výnosy státních dluhopisů pod tlakem a zvyšuje očekávání ohledně blížících se dat z trhu práce.
Na finančních trzích pokračuje velmi nervózní obchodování, a to hlavně na oblíbených investičních tématech, kde ceny předtím silně narostly. V centru pozornosti jsou technologie, drahé kovy či kryptoměny. Po červeném včerejšku to ale vypadá, že nižší ceny opět lákají kupce a během dopoledne sledujeme postupné zlepšování situace. Evropské akciové indexy jsou na tom smíšeně. Stále lehce v červeném je AEX či CAC40, ale FTSE100 se dostává na nulu a DAX už roste o 0,4 pct. Do zeleného se překlopily i některé další evropské indexy a rovněž americké futures, které nyní věstí Nasdaqu růst o 0,4 pct.
Včera po závěru vyšly výsledky Amazonu, které sentiment na trhu nevylepšily, spíše naopak. Otázkou ale jako vždy zůstává, jestli vlastně měly šanci, respektive je velmi nejasné, co si trh nyní od velkých techů přeje slyšet o jejich investičních plánech. Tržby překonaly očekávání a potěšilo zrychlení cloudu, ale zřejmě ne dost. Na druhé straně zaúřadoval masivní plán na investiční výdaje ve výši 200 mld. USD. Už den předtím v případě Alphabetu trh obrovskou cifru těžce rozdýchával, načež si s velikostí capexu ještě přisadil.
Negativní zprávy mezitím přišly i z americké ekonomiky. Za prosinec nečekaně spadl počet otevřených pracovních pozic a v lednu podle reportu Challenger probíhalo značné propouštění. Vládní data o zaměstnanosti dostaneme až příští středu a čísla budou očekávána s většími obavami. Nepříznivé ekonomické zprávy spolu s výprodejem rizika včera přispěly k poklesu amerických dluhopisových výnosů. Dnes se výnosy mírně vracejí. Eurodolar i po výkyvech setrvává lehce pod 1,1800.
Drahé kovy se dopoledne snaží setřásat úvodní ztráty a částečně se to daří. I tak zůstávají ceny pod včerejškem, a to nejvíc u stříbra (-3,4 pct). Ropa mezitím stoupá o 1,3 procenta.
Vedle pokračující série firemních výsledků budou investoři dál přebírat informace, které dostali v posledních dnech od velkých technologických jmen. Z makrodat stojí za zmínku spotřebitelská důvěra v zámoří.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2139
|-0.1876
|24.2767
|24.2136
|CZK/USD
|20.5310
|-0.2817
|20.6210
|20.5280
|HUF/EUR
|378.3571
|-0.3161
|380.6566
|378.2353
|PLN/EUR
|4.2145
|-0.2184
|4.2282
|4.2130
|CNY/EUR
|8.1841
|0.1118
|8.1917
|8.1630
|JPY/EUR
|185.2040
|0.0940
|185.2825
|184.3668
|JPY/USD
|157.0290
|-0.0076
|157.0650
|156.5440
|GBP/EUR
|0.8686
|-0.1776
|0.8715
|0.8685
|CHF/EUR
|0.9178
|0.1140
|0.9184
|0.9153
|NOK/EUR
|11.4639
|-0.7541
|11.5793
|11.4607
|SEK/EUR
|10.6766
|0.0947
|10.7169
|10.6535
| USD/EUR
|1.1794
|0.1065
|1.1802
|1.1766
|AUD/USD
|1.4337
|-0.6307
|1.4501
|1.4329
|CAD/USD
|1.3683
|-0.1780
|1.3725
|1.3678