Amazon sentimentu přitížil, ale propad trhů opět láká kupce

06.02.2026 10:58
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Tržní nervozita zasahuje především dříve přehřátá investiční témata – technologie, drahé kovy a kryptoměny. Po včerejším výprodeji se však začíná situace pozvolna stabilizovat, když nižší ceny přitahují první kupce a evropské trhy i americké futures míří opatrně výše. Sentiment ale dál tlumí výsledky velkých technologických firem v čele s Amazonem. K tomu se přidávají slabší data z americké ekonomiky, což udržuje výnosy státních dluhopisů pod tlakem a zvyšuje očekávání ohledně blížících se dat z trhu práce.

Na finančních trzích pokračuje velmi nervózní obchodování, a to hlavně na oblíbených investičních tématech, kde ceny předtím silně narostly. V centru pozornosti jsou technologie, drahé kovy či kryptoměny. Po červeném včerejšku to ale vypadá, že nižší ceny opět lákají kupce a během dopoledne sledujeme postupné zlepšování situace. Evropské akciové indexy jsou na tom smíšeně. Stále lehce v červeném je AEX či CAC40, ale FTSE100 se dostává na nulu a DAX už roste o 0,4 pct. Do zeleného se překlopily i některé další evropské indexy a rovněž americké futures, které nyní věstí Nasdaqu růst o 0,4 pct.

Včera po závěru vyšly výsledky Amazonu, které sentiment na trhu nevylepšily, spíše naopak. Otázkou ale jako vždy zůstává, jestli vlastně měly šanci, respektive je velmi nejasné, co si trh nyní od velkých techů přeje slyšet o jejich investičních plánech. Tržby překonaly očekávání a potěšilo zrychlení cloudu, ale zřejmě ne dost. Na druhé straně zaúřadoval masivní plán na investiční výdaje ve výši 200 mld. USD. Už den předtím v případě Alphabetu trh obrovskou cifru těžce rozdýchával, načež Amazon si s velikostí capexu ještě přisadil.

Negativní zprávy mezitím přišly i z americké ekonomiky. Za prosinec nečekaně spadl počet otevřených pracovních pozic a v lednu podle reportu Challenger probíhalo značné propouštění. Vládní data o zaměstnanosti dostaneme až příští středu a čísla budou očekávána s většími obavami. Nepříznivé ekonomické zprávy spolu s výprodejem rizika včera přispěly k poklesu amerických dluhopisových výnosů. Dnes se výnosy mírně vracejí. Eurodolar i po výkyvech setrvává lehce pod 1,1800.

Drahé kovy se dopoledne snaží setřásat úvodní ztráty a částečně se to daří. I tak zůstávají ceny pod včerejškem, a to nejvíc u stříbra (-3,4 pct). Ropa mezitím stoupá o 1,3 procenta.

Vedle pokračující série firemních výsledků budou investoři dál přebírat informace, které dostali v posledních dnech od velkých technologických jmen. Z makrodat stojí za zmínku spotřebitelská důvěra v zámoří.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2139 -0.1876 24.2767 24.2136
CZK/USD 20.5310 -0.2817 20.6210 20.5280
HUF/EUR 378.3571 -0.3161 380.6566 378.2353
PLN/EUR 4.2145 -0.2184 4.2282 4.2130
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1841 0.1118 8.1917 8.1630
JPY/EUR 185.2040 0.0940 185.2825 184.3668
JPY/USD 157.0290 -0.0076 157.0650 156.5440
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8686 -0.1776 0.8715 0.8685
CHF/EUR 0.9178 0.1140 0.9184 0.9153
NOK/EUR 11.4639 -0.7541 11.5793 11.4607
SEK/EUR 10.6766 0.0947 10.7169 10.6535
USD/EUR 1.1794 0.1065 1.1802 1.1766
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4337 -0.6307 1.4501 1.4329
CAD/USD 1.3683 -0.1780 1.3725 1.3678
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


 

Čtěte více:

Amazon plánuje posílit AI infrastrukturu pro vládu USA za 50 miliard dolarů
25.11.2025 9:00
Amazon plánuje posílit AI infrastrukturu pro vládu USA za 50 miliard dolarů
Technologická společnost Amazon plánuje investovat až 50 miliard dola...
Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI
17.12.2025 14:03
Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI
Americký internetový obchod Amazon jedná o záměru investovat kolem des...
Nvidia, Amazon a Microsoft jednají s OpenAI o investicích až 60 miliard dolarů
29.01.2026 9:03
Nvidia, Amazon a Microsoft jednají s OpenAI o investicích až 60 miliard dolarů
Společnosti Nvidia, Amazon a Microsoft jednají o investici až 60 milia...
Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
05.02.2026 22:35
Amazon bude utrácet ještě více než Alphabet. Letošní výdaje odhaduje na 200 miliard dolarů
Výprodej technologických akcií, zdá se, nezastavil ani Amazon. Ten do...


