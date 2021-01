V USA nastupuje vláda slibující masivní výdaje, akciím se ráno daří

Dnešní oficiální start Bidenovy administrativy i včerejší dlouhé vystoupení Janet Yellenové v Senátu dokázalo investory ještě znovu nadchnout pro masivní fiskální výdaje. Dobré zprávy přinesly i firemní výsledky - včera večer , dnes - a dohromady se tak investoři znovu přiklánějí k rizikovým aktivům. Akciové indexy v západní Evropě rostou zhruba o půl procenta, dluhopisové výnosy vykazují drobný nárůst. Eurodolaru se zpočátku dařilo stoupat, ale od 1,2160 se odráží o něco níž na 1,2120. Slušně se dnes ráno daří ropě nebo drahým kovům.

Nová makrodata dnes do hry zasahovat nebudou, z firemních výsledků má asi největší šanci . Pozornost bude nejvíce mířit k Bidenově inauguraci, ačkoli ta nic podstatného z tržního pohledu vlastně neznamená. Jde o formální převzetí moci, a třebaže rizikem zůstávají další protesty příznivců odcházejícího prezidenta Trumpa, útok na Kapitol či něco podobného by se při bezpečnostních opatřeních už odehrát nemělo.

Co by spíše mohlo s trhy hýbat, to jsou otazníky spojené s novou vládou. Jednak je stále nejisté, v jaké podobě Kongresem nakonec projde navrhovaný fiskální balík. Dále je tu otázka veřejných rozpočtů a jejich budoucího narovnávání, což ale může investory trápit až výhledově. A nakonec samozřejmě všichni vidí, o kolik akcie vzrostly od voleb, takže se nabízí otázka, jestli euforie z přílivu rozpočtových peněz nezašla moc daleko, aspoň pro tuto chvíli.

Koruna se obchoduje vůči euru na spodku pásma, kde jsme ji zatím viděli během ledna. Dnes ráno se kurz pohybuje u 26,15, nálada ve světě by jí měla vyhovovat, domácí zprávy příliš neřeší. Pražská burza se posouvá lehce nahoru, přičemž celý středoevropský region za západem kontinentu zaostává.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:09 SEČ:

Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1452 -0.0484 26.1812 26.1128 CZK/USD 21.5675 0.0093 21.5715 21.4875 HUF/EUR 356.9800 -0.1930 358.1724 356.7417 PLN/EUR 4.5232 -0.2635 4.5343 4.5221

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8384 -0.1872 7.8805 7.8372 JPY/EUR 125.8190 -0.1678 126.1750 125.7389 JPY/USD 103.7945 -0.0982 103.8530 103.7000

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8850 -0.5272 0.8905 0.8846 CHF/EUR 1.0775 -0.0032 1.0796 1.0769 NOK/EUR 10.3223 -0.3023 10.3492 10.3151 SEK/EUR 10.1326 0.1177 10.1441 10.1148 USD/EUR 1.2122 -0.0536 1.2158 1.2118

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2933 -0.5303 1.2997 1.2917 CAD/USD 1.2701 -0.2678 1.2734 1.2691