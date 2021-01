Biden vystřídá ve funkci Trumpa, inaugurace bude neobvyklá

Demokrat Joe Biden dnes kolem 18:00 složí prezidentskou přísahu a stane 46. hlavou Spojených států. Jeho slavnostní inaugurace však dozná oproti předchozím letem řadu podstatných změn. Kvůli pandemii covidu-19 se jí zúčastní jen zlomek obvyklého počtu návštěvníků, bude na ní poprvé po 152 letech chybět odcházející hlava státu, a doprovází jí nevídaně přísná bezpečnostní opaření. K těm úřady přistoupily vzhledem k nedávným nepokojům na stejném místě, kde Biden slavnostně převezme úřad.



Ceremoniál na západním schodišti sídla Kongresu ve Washingtonu začne kolem 17:00 SEČ. Asi o hodinu později by měly mít Spojené státy nového prezidenta a rovněž první viceprezidentku ve své historii, dosavadní senátorku za Kalifornii Kamalu Harrisovou.



Po Bidenově prvním prezidentském projevu provede nová hlava státu i s viceprezidentkou symbolickou obhlídku vojenských jednotek, načež se vydají průvodem k Bílému domu.



Události spojené s inaugurací nově zvoleného amerického prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Samotné inauguraci i průvodu bude letos přihlížet jen několik tisíc úzce vybraných lidí, zejména zákonodárců a jejich hostů. Namísto statisíců Američanů, kteří obvykle do Washingtonu na inaugurace přijíždí, pořadatelé umístí na prostranství před Kapitolem přes 190.000 amerických vlajek.



Událost budou moci lidé sledovat v televizi a na internetu, stejně jako doprovodný program, který se rovněž uskuteční z převážné části virtuálně. Hlavní inaugurační televizní speciál bude moderovat herec Tom Hanks.



Na bezpečnost bude dohlížet asi dvaapůlkrát více příslušníků národní gardy, tajné služby a policistů než při minulých inauguracích. Úřady se obávají dalších demonstrací radikálních příznivců odcházejícího prezidenta Donalda Trumpa, kteří začátkem měsíce zaútočili na sídlo Kongresu. Při nepokojích, které bezpečnostní složky dlouho nedokázaly dostat pod kontrolu, zemřelo pět lidí.



V předvečer inaugurace Biden uctil památku více než 400.000 amerických obětí covidu-19. Učinil tak po svém příletu do Washingtonu při krátkém ceremoniálu u památníku Abrahama Lincolna. Informovala o tom agentura AP.



Biden vyzval Američany,aby na oběti koronaviru nezapomínali. "Abychom se uzdravili, musíme si pamatovat. Někdy je těžké vzpomínat, ale tak se uzdravujeme," řekl Biden v předvečer své inaugurace. Před ním promluvila i Harrisová.



Samotný Trump se Bidenovy inaugurace v rozporu s tradicemi nezúčastní, stále totiž odmítá uznat svou prohru v listopadových volbách a tvrdí, že k ní došlo kvůli podvodům demokratů. O tom se mu však nepodařilo v desítkách žalob přesvědčit soudy.



Trump tak v posledních hodinách svého mandátu odletí na Floridu, stále ještě vládním speciálem s označením Air Force One, které je vyhrazeno americkým prezidentům. Řadovým občanem se stane zřejmě již ve svém luxusním rezortu Mar-a-Lago, který si zvolil jako budoucí bydliště.



Svou účast na slavnosti nicméně přislíbil viceprezident Mike Pence. Oznámil také, že kvůli tomu nebude na shromáždění při Trumpově posledním odletu z Washingtonu v prezidentské roli.