Rozbřesk: MF zhorší výhled pro růst ekonomiky i schodek. Yellenová nechá dolar trhu

Ministerstvo financí dnes po dlouhé době představí novou prognózu. Poslední prognóza je ze září roku 2020 a tu listopadovou během klíčových debat o rozpočtu ministerstvo s odkazem na vysokou nejistotu nevypracovalo. Nová lednová čísla tak pravděpodobně budou jedním z důvodů, proč hned z kraje roku novelizovat rozpočet.



Zářijová prognóza ministerstva počítala s letošním růstem o 3,9 %. To je ve světle pokračující silné druhé až třetí vlny pandemie a pomalého rozjezdu očkování až příliš optimistické. My počítáme s postupným oživováním ekonomiky od druhé poloviny druhého kvartálu, které by mělo udržet ekonomiku mezi 2,5-3 %.



Zatím má česká ekonomika štěstí, že další vlna pandemie nezasahuje tak výrazně průmysl, který ke konci uplynulého roku pokračoval v růstu. Jedním z důvodů byly ovšem i hladké subdodávky pro evropské průmyslníky z Asie. Ty však v posledních týdnech začínají “drhnout”. Podle Freightos baltic indexu se ceny přepravy kontejnerů mezi Čínou a Evropou v posledních týdnech více než ztrojnásobily. Navíc nová vlna v pandemie v Číně vede k nepříjemným uzavírkám v provincii, která je zodpovědná za více než pětinu čínské produkce oceli. Čína jako největší světový dodavatel oceli bude na trh pravděpodobně dodávat v nejbližších týdnech menší dodávky. A v neposlední řadě vysoká poptávka po elektronice v posledních měsících vyčerpala dostupné zásoby čipů a ty začínají omezovat produkci automobilového průmyslu. V Německu kvůli tomu Volkswagen bude v lednu muset na několik dní neplánovaně přerušit výrobu v hlavní továrně ve Wolfsburgu. To vše jsou faktory, které mohou vzít i českému průmyslu na začátku roku nohu z plynu a zpomalí rozjezd ekonomiky v roce 2021.



Pomalejší růst v kombinaci s “drahým” daňovým balíčkem budou znamenat jediné – výrazně vyšší schodek veřejných financí. Ten tak v tomto roce pravděpodobně překoná ještě “krizový” rok 2020 a vyhoupne se nad 400 mld. korun.







*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se opět pokouší o rozšíření zisků a ocenila o něco lepší náladu na akciových trzích. I když dál počítáme s postupným posilováním české měny, v nejbližších týdnech bude výraznější posun vpřed asi složitější.



Zahraniční forex

Nová americká ministryně financí Yellenová se včera představila v Senátu a dostála své pověsti z šéfování Fedu – tedy tvůrce hospodářské politiky, jenž se nebojí provést výrazné expanzivní zásahy. Podle Yellenové má Kongres v otázce nového fiskálního stimulu jednat agresivně a využít současných velmi nízkých úrokových sazeb. Teprve následně, až pandemická recese pomine, by mělo přijít na řadu eventuální zvyšování daní (pro bohaté a korporace). Pokud jde o dolar – Yellenová jeho kurz hodlá ponechat tržním silám s tím, že její úřad bude i nadále sledovat kompetitivní znehodnocování vlastní měny (viz Čína či dnes Polsko).



Dolar na vystoupení reagoval jen lehce negativně s tím, že trh bude dnes zajímat, zdali proběhne inaugurace nového prezidenta Bidena v klidu.



Měnový pár EUR/PLN se stále viditelně drží nad hranicí 4,50, což značí, že silně holubičí výroky guvernéra NBP Glapinského pronesené v pátek večer měly žádoucí efekt a zlotý prozatím nemá tendenci posilovat. Připomeňme, že Glapinski varoval, že NBP je jednak připravená k ještě větším forexovým intervencím proti zlotému a jednak připustil zavedení záporných úrokových sazeb, pokud dojde k drastickému zhoršení ekonomických podmínek. K této situaci by mohlo dojít, pokud by Polsko bylo zasaženo třetí pandemickou vlnou.



Tento negativní scénář přitom stále není vyloučen. Polsko sice patří k úspěšnějším zemím, pokud jde o tempo očkování, avšak na druhou stranu počty nakažených COVIDem a především počty úmrtí v důsledku pandemie zůstávají nebezpečně vysoké. I proto je podle nás stále ve hře, že NBP může na březnovém zasedání Výboru pro měnovou politiku srazit hlavní úrokovou sazbu do záporu.



Akcie

Zámořským indexům se včera dařilo díky vyjádření nově nastupující ministryně financí Janet Yellenové. Velká očekávání měl trh od banky Goldman Sachs, která ve čtvrtém kvartále loňského roku více než zdvojnásobila svůj zisk a překonala očekávání analytiků. Přesto včera odepsala 2,3 %. Akcie společnosti Jefferies posílily o 2,2 %. Boeingu se také dařilo a rostl o 3,1 %. Ještě větší pozornost ale strhla automobilka General Motors, která přidala 9,8 %.