Akcie smíšené, výnosy rostou před americkou inflací

Na smíšené americké obchodování navázala Asie značným poklesem, načež Evropa se vrací ke smíšeným výkonům. DAX stoupá o 0,2 procenta a AEX dopoledne míří o 0,4 pct výš, zatímco FTSE 100 klesá o 0,2 pct a CAC 40 je dole o půl procenta.

Sentiment dál kalí obavy z dopadu varianty delta, a to zejména na Asii, kde to bude vidět v číslech za 3Q. Tento týden dostaneme nové srpnové údaje z Číny, které dodají další upřesnění. Vedle toho je zdrojem opatrnosti také cenový vývoj, o kterém promluví dnešní čísla o americké inflaci. Ta by podle odhadů měla nepatrně zpomalit a zůstat nad 5 procenty.

Poslední údaje o výrobních cenách nezvedly obavy, že by dnešní data měla být podstatně nad konsensem. Ani nervozita spojená s cenovými tlaky ze strany komodit by nemusela stoupat, když sice na ropě vidíme růst o 0,8 procenta, ale zato železná ruda míří dál dolů. Přesto na trhu zůstává nejistota ohledně možnosti, že zvýšená inflace bude přetrvávat delší dobu. S tím je spojené riziko reakce centrálních bank. Rostoucí dluhopisové výnosy, které tentokrát míří nahoru více v Evropě, přitom ukazují, že toto téma je na trzích nyní klíčové.

Eurodolar se dnes posunul jen mírně nahoru na 1,1825. Koruna zůstává dopoledne skoro beze změny. Stoupající výnosy dostávají pod lehký tlak drahé kovy.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3801 0.1100 25.3856 25.3446 CZK/USD 21.4640 0.0000 21.4970 21.4500 HUF/EUR 349.4800 0.0773 350.3400 349.3300 PLN/EUR 4.5546 0.1987 4.5565 4.5390

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6199 -0.0094 7.6244 7.6137 JPY/EUR 130.0930 0.1532 130.1250 129.9470 JPY/USD 110.0260 0.0236 110.1090 109.9390

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8525 -0.1055 0.8539 0.8519 CHF/EUR 1.0899 0.2032 1.0906 1.0881 NOK/EUR 10.1768 -0.3131 10.2141 10.1739 SEK/EUR 10.1333 -0.3689 10.1797 10.1324 USD/EUR 1.1825 -2.6833 1.1830 1.1810

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3611 0.2994 1.3643 1.3561 CAD/USD 1.2648 0.0364 1.2663 1.2642