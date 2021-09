ČR se bude muset vzdát uhlí dříve, než čekala, varuje Mezinárodní agentura pro energii

Česká republika se musí více snažit, aby do roku 2030 splnila energetické a klimatické cíle Evropské unie (EU). Tyto přísnější cíle ji přimějí rychleji se vzdát uhlí, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která ve své nejnovější studii hloubkově přezkoumala českou energetickou politiku. Země by podle ní měla podpořit komunity v oblastech, které tento vývoj zasáhne. Zprávu představil šéf IEA Fatih Birol.



Česká republika se musí připravit na časnější postupné vyřazování uhlí, než se původně předpokládalo. Měla by vyvinout nízkouhlíkové zdroje energie, které by ho nahradily, a zároveň podniknout kroky ke zmírnění hospodářských a sociálních dopadů v regionech, uvedla IEA.



Materiál připomíná, že uhlí se v současnosti podílí téměř z poloviny na výrobě elektrické energie v České republice. Ze čtvrtiny pokrývá poptávku po vytápění ze strany domácností. A podle stávajících plánů má uhlí hrát důležitou roli až do třicátých let 21. století.



Nová politika Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu, včetně balíčku "Fit pro 55,“ si však pravděpodobně vynutí dřívější vyřazení uhlí. Rostoucí ceny za emisní povolenky totiž způsobí, že uhlí bude ve srovnání s jinými zdroji elektřiny a tepla méně konkurenceschopné.



"Vyzývám českou vládu, aby začala lépe využívat různé nízkouhlíkové zdroje energie, které jí mohou pomoci přejít bezpečným způsobem na čistší energetický systém a pohánět její ekonomiku po další desetiletí," poznamenal šéf IEA.



Zpráva uvádí, že postupné ukončování těžby uhlí v České republice představuje ekonomickou a sociální výzvu. V tomto odvětví totiž pracuje mnoho lidí z ekonomicky slabších regionů. Česká republika ale může na pomoc postiženým komunitám využít dostupné fondy Evropské unie. IEA Prahu dále vyzývá, aby zvážila vytvoření specializované agentury, která by se při provádění podpůrných programů zaměřila na energetickou účinnost.



Podle zprávy pomohla klesající spotřeba uhlí v letech 2009 až 2019 snížit takto vznikající emise CO 2 v České republice o 14 procent. ČR ale přesto v tomto a řadě dalších ukazatelů zůstává nad průměrem zemí, které IEA zkoumala.