I přes nedostatek kontejnerů zvýšil námořní dopravce A.P. Moller-Maersk zisk trojnásobně

Dánský námořní dopravce A.P. Moller-Maersk ve třetím čtvrtletí ztrojnásobil hrubý provozní zisk (EBITDA) na rekordních 6,9 miliardy dolarů. Firma je světově největším kontejnerovým dopravcem po moři a hospodářský výsledek zlepšila navzdory přetrvávajícímu nedostatku kontejnerů. Za ním jsou převážně problémy v přístavech způsobené uzávěrami kvůli šíření koronaviru. Firma dnes uvedla, že jí pomohly rekordní sazby za přepravu zboží.



Důsledkem koronavirové pandemie je mimo jiné nedostatek kontejnerových lodí a zácpy v přístavech. To všechno v době vysokých spotřebitelských výdajů a poptávky, což vede k růstu poplatků za přepravu nákladů na nová maxima. Firma očekává, že její klíčový byznys, což je přeprava zboží přes oceány, poroste pomaleji než globální poptávka po kontejnerech. U ní se letos počítá s růstem o sedm až devět procent, zatímco dosud se čekal růst o šest až osm procent.



Dánský podnik také oznámil, že koupí zasílatelskou firmu Senator International, jejíž největší část podnikání se soustředí na leteckou přepravu zboží. Spolu s nákupem dvou letadel za to Maersk zaplatí celkem asi 644 milionů dolarů.



Maersk své aktivity neustále přizpůsobuje situaci na trhu. Díky solidním výsledkům za pandemie firma urychluje transformaci z kontejnerového dopravce po moři směrem k vytvoření integrované logistické společnosti. Zisk za třetí čtvrtletí je výrazně vyšší, než firma uváděla v předběžném odhadu v polovině září, kdy hovořila o zisku blízko sedmi miliardám dolarů. Tehdy také zlepšila celoroční výhled.



Podnik také oznámil, že rozšíří program odkupu svých akcií, a to o pět miliard dolarů na roky 2024 a 2025. Odkupem akcií se snižuje jejich počet v oběhu, což přispívá k růstu zisku na akcii a zpravidla vede i k růstu ceny akcií na burze.