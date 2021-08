Dánský Maersk investuje 1,4 miliardy dolarů do zelené flotily

Dánská společnost A.P. Moller-Maersk investuje 1,4 miliardy dolarů do zelené flotily. Největší kontejnerový dopravce po moři objednal osm lodí, které může pohánět ekologicky vyrobený metanol. Jejich dodávky mají začít v roce 2024.



"Nevěříme dalším fosilním palivům," konstatoval viceprezident Maersku Morten Bo Christiansen, který ve firmě zároveň odpovídá za dekarbonizaci. "Mnoho zákazníků tento postoj velmi podporuje," dodal.



Zhruba 90 procent světového obchodu využívá k přepravě zboží lodě. Sektor námořní dopravy do ovzduší vypouští stejné množství oxidu uhličitého jako Německo a Francie dohromady. Podle údajů Mezinárodní námořní organizace (IMO) jsou to tři procenta z toho, kolik celkem vyprodukuje oxidu uhličitého člověk, a tento poměr poslední dobou roste.



Organizace IMO, která je orgánem OSN a hlavním regulátorem lodní dopravy, usiluje o to, aby se do roku 2050 celkové emise skleníkových plynů v námořní dopravě snížily oproti roku 2008 alespoň o polovinu. V loňském roce vstoupila v platnost pravidla IMO, která mají omezit znečištění ovzduší snížením obsahu síry v lodním palivu.



V přechodu k zelenější námořní dopravě není Maersk osamocen. Vlastník ropných tankerů si například objednal lodě, které budou schopné plout na čpavek nebo zkapalněný zemní plyn.



V únoru Maersk informoval, že všechna nová plavidla jeho flotily budou muset být schopna využívat vedle tradičních ropných produktů také uhlíkově neutrální paliva. Společnost tehdy dále oznámila, že v roce 2023 spustí na moře malou kontejnerovou loď, kterou bude moci pohánět zelený metanol. Poslední objednávka je podstatně větší - každá z lodí unese zhruba 16.000 kontejnerů.



Lodě dodá jihokorejská firma Hyundai Heavy Industries. Představují přibližně tři procenta celkové kontejnerové kapacity společnosti Maersk. Nahradí starší lodě ve flotile společnosti, čímž se ušetří přibližně jeden milion tun oxidu uhličitého ročně. Maersk má opci na další čtyři lodě, které mohou být případně dodány v roce 2025.



Společnost přiznává, že najít dostatek uhlíkově neutrálního metanolu pro lodě od prvního dne provozu bude "náročné". Ekologická plavba není levná. Zelený metanol je podle Christiansena "nejméně dvakrát dražší" než fosilní topný olej s velmi nízkým obsahem síry, který dnes používá mnoho lodí. V běžném prostředí sazeb za přepravu - dnešní ceny jsou výjimkou - znamená zdvojnásobení ceny paliva nárůst sazeb o zhruba 15 procent, řekl.