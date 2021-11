Růst objednávek Vestas rozfoukaly problémy s dodavateli a rostoucí ceny vstupů. Akcie odepisují přes 14 procent. Nedaří se ani Orstedu

Dánský větrný gigant Vestas Wind Systems opět snížil svůj výhled na fiskální rok v době, kdy ceny komodit prudce vzrostly a pandemie narušila dodavatelské řetězce. Akcie dnes po otevření trhu klesají o více než 14 %. Nedaří se ani akciím jeho souputníka Orsted. Největší světový developer mořských větrných parků dnes varoval, že jeho výsledky i nadále zasahovala nedostatečná rychlost větru.



Jeden z největších světových výrobců větrných turbín také uvedl, že problémy potrvají celý příští rok. Firma snížila odhadovanou EBITDA marži na 4 % z předchozího rozmezí 5 až 7 %, tedy na zhruba polovinu toho, co Vestas očekával na začátku roku. Ceny komodit letos prudce vzrostly a kovy jsou jedním z největších vstupů pro výrobce, jako je právě Vestas, a tvoří asi 84 % hmotnosti turbíny.

Je to letos již podruhé, co tento výrobce turbín snížil výhled zisku. Problémy přitom přicházejí v nevhodnou dobu, kdy světoví lídři slibují, že se budou více spoléhat na obnovitelné zdroje energie, aby zabránili katastrofální změně klimatu. Zatímco dlouhodobý výhled ukazuje, že instalace turbín v nadcházejících letech rychle poroste, neočekává se, že by se problémy s dodavatelskými řetězci v dohledné době zmírnily.



„Vzhledem k nestabilitě dodavatelského řetězce a vysokým nákladům na komponenty, materiál a dopravu, které potrvají po celý rok 2022, stejně jako kvůli rostoucím klimatickým a energetickým krizím, díky nimž jsou naše řešení stále důležitější, se plně zaměřujeme na zmírnění dopadu vnějších faktorů,“ řekl generální ředitel Henrik Andersen.



Vestas také vyměnil svou finanční ředitelku. Marika Fredriksson odstoupí po téměř devíti letech a nahradí ji Hans Martin Smith, současný finanční ředitel společnosti pro severní a střední Evropu.



Výsledky společnosti Vestas tak poskytují smíšený obrázek, kdy rostou objednávky, ale klesají zisky. Společnost si udržela svůj celoroční výhled tržeb ve výši 15,5 až 16,5 miliard eur. Ale ani když v poslední části roku přijdou další objednávky, nepomůže to společnosti udržet si ziskovou marži.

Na nesouvislost technologií obnovitelných zdrojů, kde hodnoty slunečního svitu a větrného počasí mívají přímý dopad na výsledky, poukazuje agentura Reuters, a to na příkladu dnešních čísel jiného gigantu, totiž dánské společnosti Orsted. Ta dnes uvedla, že do zisků za třetí čtvrtletí se propsal právě nezvykle slabý vítr. Vítr na moři přitom obstarává dvě třetiny jejích příjmů.

Plachty nenapnul ani Orsted

Společnost také oznámila pokles kvartálního čistého zisku meziročně o 96 procent na 487 milionů DKK. Trh v průzkumu Bloombergu ale čekal ještě méně, odhady začínaly na 46 milionech DKK. Jeho provozní zisk za třetí čtvrtletí sice také překonal odhady, banku Citi ani analytiky jiných finančních domů ale výsledky nenadchly. Akcie v Kodani odepisovaly odpoledne přes čtyři procenta.

Vývoj akcií Orsted za posledních pět let:

Zdroj: Bloomberg, Patria, Reuters, Guardian