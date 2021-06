Zelené evropské akcie čeká zotavování. Ale jen pro trpělivé, předpovídá Goldman Sachs

Akcie v evropském sektoru obnovitelných energií, které byly po většinu roku bity, představují příležitost k nákupu. Růstový příběh totiž zůstává nedotčený, láká investory americká banka . Hlavně ty investory, kteří zrovna nepospíchají.

„Goldmani“ k tomu připomínají, že vlády slibují ustupovat krok po kroku od fosilních paliv, a upomínají také na mantru ESG. Sektor by tedy prý nakonec měl poskytnout bohatou odměnu dlouhodobému investorovi.



S tím je zajedno také společnost RBC Wealth Management. „Nejnovější korekce představuje dobrou příležitost k vybudování strategických pozic v těchto akciích, které by měly těžit ze silného růstu,“ uvedl šéf investiční strategie v RBC Wealth Management. Možná to ale bude chtít trpělivost.



Index evropských obnovitelných zdrojů je od lednového vrcholu dolů o 27 % a tři z deseti nejhůře preformujících konstituentů v indexu Stoxx 600 jsou letos investiční rozhodnutí orientovaná na obnovitelné energie – propad dosahuje v průměru 35 %. Loni patřily k nejlepším performerům v indexu. Norská firma na produkci a uskladnění vodíku Nel stoupla více než trojnásobně a solární firma Scatec narostla na dvojnásobnou hodnotu.

Na tom, že se akcie v obnovitelných zdrojích obchodují se slevou k jiným růstovým titulům, měla vliv řada faktorů. Levnější hodnotové akcie si v době hospodářského zotavování sáhly na lepší výkonnost než dražší růstové akcie. Prominentní ETF v čistých energiích pak rebalancují svůj holding, což vyvíjí technický tlak na některé tituly z tohoto oboru s vysokými valuacemi. Kromě toho tu jsou také dluhopisové výnosy, nervozita kolem inflace a narůstající konkurence v tomto sektoru, ve kterém jsou valuace podle Carriera už „trochu napjaté“.

Na rozdíl od technologických akcií, které měly prospěch z nárůstu poptávky tažené pandemií, jsou čisté energie „oblastí, kde máte zaručenou kladnou růstovou trajektorii,“ domnívá se Randeep Somel, správce portfolia ve fondu M&G Climate Solutions.

Podle některých názorů jsou ale některé obnovitelné tituly přece jen trochu předražené. Výrobce turbín Vestas se i letošních propadech pohybuje na zhruba 34 násobku budoucích zisků. Gamesa Renewable Energy je na skoro 43násobku. Referenční ukazatel Stoxx 600 Europe je na zhruba 17násobku.

Pokud se ukáže, že inflace nebude jenom přechodnou záležitostí, mohou na to drahé akcie v čisté energii reagovat „velmi citlivě“, domnívá se James Sym z investiční společnosti River & Mercantile.

Bloomberg ale poukazuje na nepatrné signály zotavování, které se začínají objevovat. Celosvětový koš akcie pro „zelenou transformaci“, který vytvořila Saxo Bank, vzrostl v posledních pěti týdnech o více než 10 procent. Také názory analytiků se obracují kladným směrem. UBS zlepšila svoje doporučení na Orsted a Berenberg zařadil Vestas mezi svoje vybrané tituly v čisté energii. Obě makléřské společnosti přitom uvedly, že tyto akcie jsou po letošním propadu atraktivní. Mezi preferované akcie Harrisona Williamse, analytika v Quilter Cheviot, patří kromě Vestasu také portugalská utilita působící v obnovitelných zdrojích EDP Renovaveis.







Náladu by mohla podpořit listopadová konference OSN k změně klimatu, podotýká Somel. Bloomberg New Energy Finance pak předpokládá, že letošek a příští rok budou léty s rekordní výstavbou pevninských větrných parků v Evropě. Letošek by navíc mohl přinést rekord i solárním parkům.



Hned pět sázek na obnovitelné zdroje má mezi svými strukturálními dlouhodobými investičními příležitostmi také Patria Finance. Jde o ETF iShares Global Clean Energy a dále tituly NextEra Energy, Energy, Orsted a .

Srovnání vývoje akcií Orsted a RWE v posledních pěti letech ukazuje následující graf:

Zdroj: Bloomberg, Patria Finance - WebTrader, Patria.cz