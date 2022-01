Ústup dolaru a přestávka na akciích

Včerejší obchodování v Americe nakonec přineslo hlavním indexům jen menší posun vzhůru a Asie se následně sesouvala níž. Evropa dnes dopoledne navazuje smíšeným pohybem. Mírné ztráty registruje DAX či FTSE 100, půl procenta dole je CAC 40, naopak AEX roste o 0,2 pct a mírně přidávají také trhy v Itálii a Španělsku.

Lael Brainardová z Fedu zopakovala, že se Fed bude snažit tlumit inflaci ideálně bez poškození ekonomiky. Tato holubice však také dodala, že inflace je příliš vysoká. Další komentáře z americké centrální banky jsou na programu dnes večer.

Výnosy dluhopisů se stabilizují na obou stranách Atlantiku, což by pro akcie mělo být výhodou. Start zpět k maximům však není tak energický, jak jsme byli zvyklí po dílčích poklesech v minulém roce, což naznačuje přece jen méně komfortní pozici při nejistotě o krocích Fedu.

Dolar, poté co mu přestal hrát do karet rychlý vzestup výnosů i negativní sentiment vůči riziku, začíná ztrácet. Proti euru už se obchoduje na 1,1465. Zlato dopoledne lehce klesá, ropa drží zisky.

Po včerejší inflaci spotřebitelské dnes z USA dostaneme také údaje o inflaci výrobní. Také ta by měla dál stoupnout, ale už by to neměl být velký skok také díky energiím, které za prosinec tlačily čísla nahoru už méně. Odhadovaná meziroční změna PPI na úrovni 9,8 pct, respektive v případě jádrového indexu 8,9 pct, je hodně vysoká. Znovu však předpokládáme, že investoři budou vyhlížet vrchol a čísla je nerozhází. Navíc tento index má jednoznačně menší vliv na trhy než CPI, takže i případné vyšší hodnoty by nemusely napáchat mnoho škody.

Koruna se k euru obchoduje u 24,35, přičemž poslední údaje z domácí ekonomiky neměly na trh podstatný vliv. Maloobchodní tržby se v listopadu zvedly o poznání více, než se čekalo, běžný účet vykázal menší schodek. Ani přibývající komentáře centrálních bankéřů už s korunou příliš nehýbou.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3331 0.0719 24.3543 24.2798 CZK/USD 21.2155 -0.1811 21.2915 21.1610 HUF/EUR 354.9008 0.5199 355.6187 353.0100 PLN/EUR 4.5291 0.1267 4.5349 4.5213

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2961 0.2992 7.3006 7.2714 JPY/EUR 131.4110 0.1631 131.4531 131.0160 JPY/USD 114.5890 -0.0658 114.6650 114.3500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8348 0.0000 0.8355 0.8340 CHF/EUR 1.0469 0.0918 1.0490 1.0456 NOK/EUR 9.9032 -0.1839 9.9520 9.9020 SEK/EUR 10.2282 -0.0176 10.2497 10.2114 USD/EUR 1.1468 0.2395 1.1480 1.1440

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3697 -0.2328 1.3749 1.3671 CAD/USD 1.2489 -0.1323 1.2510 1.2466