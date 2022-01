Rozbřesk: Inflace atakuje staré rekordy, svůj vrchol má ale stále před sebou

Inflace v ČR dál narůstá, nicméně svůj vrchol má ještě před sebou. Včera zveřejněná prosincová čísla ukázala, že růst spotřebitelských cen pokračoval i v závěru loňského roku. Meziroční inflace sledovaná centrální bankou vzrostla už na 6,6 % a byla tak nejvyšší za období od září roku 2008, nicméně stále ještě není na vrcholu. Toho dosáhne nejspíš v prvních měsících letošního roku, kdy se podle pracovního odhadu ČNB může dostat až na devět procent, případně být i dvouciferná.

Je evidentní, že se inflace v důsledku panujících nejistot stala téměř nepredikovatelnou veličinou, a to i na horizontu několika málo následujících měsíců. Nejenom v důsledku rostoucích cen energií či tzv. imputovaného nájemného odrážejícího dění na realitním trhu a cen ve stavebnictví, ale také „díky“ novým ceníkům firem, s nimiž vyrukovaly na začátku roku. Vzhledem k tomu, jak rostla výrobní inflace ve druhé polovině loňského roku, je zřejmé, že zde bude velká snaha přenést zvýšené náklady i do finálních cen. Proto je jakákoliv predikce lednové či únorové inflace vlastně jen velmi nejistým odhadem.

V každém případě je velmi pravděpodobné, že inflace v prvních měsících roku dosáhne svého vrcholu, a zejména ve druhé polovině (už třeba díky fungování srovnávacího základu) začne rychle klesat. Kam až to bude, rozhodnou mj. ceny surovin a energií na světovém, respektive evropském trhu, chování spotřebitelů v čase takto rekordní inflace a v neposlední řadě i investorů na realitním trhu. ČNB nicméně dává jasně najevo, že do roka bude inflace na cíli a k tomu jí má dopomoci i další výrazné zvýšení úrokových sazeb.



Na prosincové inflaci je vidět, že se o ni „postaraly“ zdražující pohonné hmoty, rostoucí náklady na bydlení, byť jejich vliv na chvíli výrazně ztlumily odpustky DPH u elektřiny a plynu, a v neposlední řadě i růst cen tabákových výrobků. Znovu je vidět zvyšující se vliv cen potravin, avšak k růstu inflace přispěly i další položky ve spotřebitelském koši, a to v míře dříve neobvyklé, jako například oblečení a obuv. V případě těchto dvou položek zdražujících dvouciferným tempem se ČR stala dokonce rekordmanem v rámci zemí EU, kde ceny tohoto zboží nerostly ani o dvě celá procenta. Nezbývá tedy než vyčkat do února, abychom se dozvěděli, kam až na začátku letošního roku prodejci zboží a poskytovatelé služeb vyšponovali ceny.



TRHY

Koruna

V průběhu včerejšího obchodování se koruna pohybovala v blízkosti hranice 24,40 EUR/CZK a k ziskům ji nepomohla ani inflace výrazně překračující prognózu ČNB, ani komentáře členů bankovní rady naznačující další výrazný růst úrokových sazeb centrální banky. Viceguvernér Mora trhy nepřímo podpořil slovy o jednom či dvou dalších výraznějších krocích ČNB, což by tedy sazby mohlo dostat až do blízkosti pěti procent. Jak daleko však ČNB bude muset zajít, napoví až lednová inflace, kterou se nicméně všichni dozví až po únorovém zasedání bankovní rady. V každém případě dává ČNB dost jasně najevo přesvědčení, že navzdory dalšímu prudkému nárůstu v nejbližších měsících se inflace brzy (zhruba do roka) vrátí ke dvouprocentnímu cíli.



Zahraniční forex

Zatímco se ukázalo, že americká inflace zrychlila v prosinci na nejvyšší hodnoty od roku 1982 a jádrová složka překvapila vyšším než očekávaným číslem (5,5 % meziročně), tak dolar proti euru včera dále viditelně oslabil. Fakt, že dolar již nedokáže profitovat z domácích vysokých čísel, lze spojit s hypotézou, že sázky na utažení měnové politiky Fedu jsou aktuálně již dost vysoko a bylo by zapotřebí daleko výraznějšího překvapení ze strany amerických centrálních bankéřů, aby se měnový pár EUR/USD dostal níže.

Těžko přitom počítat s tím, že by dnešní týdenní data z amerického trhu práce či výrobní inflace něco zásadního změnila (byť vystoupení druhé ženy Fedu L. Brainardové v Senátu může být důležité).



Dnes dopoledne proběhne pravidelné čtvrteční jednání maďarské centrální banky, které v uplynulých týdnech bylo okořeněno zvýšením jednotýdenní depozitní sazby. Vzhledem k výraznému posílení forintu od začátku roku a skutečnosti, že prosincová inflace bude známá až zítra, tak nepředpokládáme, že by MNB dnes úroky zvedla.