Už zítra! Co s ČEZ? A kam bez ČEZu? Online konference Patria Finance s analytiky a experty, Michalem Šnobrem, Jaroslavem Šurou či Radimem Dohnalem 7. 6. od 15:00

Vládní návrh Zákona o přeměnách společností, přezdívaný Lex ČEZ II, otřásl investory. Jeho tvůrci je podáván jako sladění legislativy a necílen na konkrétní společnost, kapitálovým trhem však mainstreamovým pohledem brán jako okaté otevření cesty ke snazšímu plnému zestátnění nejméně části tuzemské energetiky ČEZ. Téma kolem klíčové akcie pražské burzy, kterou drží dlouhodobě mnozí institucionální investoři, ale také drobní investoři především pro dividendu, se pokusíme pojmout komplexně a bez emocí. Co víme o chystané normě? V jaké podobě se může odehrát rozdělení ČEZ a co by ta která znamenala pro investory? Může být norma využita u dalších akcií domácího trhu a v jaké podobě? Jaké jsou další dlouhodobě atraktivní investice na českém i zahraničních trzích nejen co do energetiky a dividend? Zkrátka kam investovat, pokud by to již nebylo do ČEZ tak, jak jej známe na burze dnes? Tyto otázky skládají ústřední téma online konference Patria Finance ve středu 7. června 2023 od 15:00. Neváhejte se přihlásit zdarma a online hned teď! Na koho a co se můžete těšit?

První blok online konference bude sérií rozhovorů, které povede Josef Němeček, šéf investičního portálu Patria.cz. Na analýzu Patrie pro titul ČEZ, motivy pro cílovou cenu, výsledky prvního čtvrtletí i rodící se legislativu se na úvod zaměříme s Cuong Manh Le, analytikem Patria Finance. Možné dění kolem ČEZ z transakčního pohledu budeme diskutovat s Petrem Dědečkem, Executive Directorem Patria Corporate Finance. Naše pozvání přijali nejvýraznější zástupce menšinových akcionářů a expert na energetiku Michal Šnobr, investoři Radim Dohnal a Jaroslav Šura.

V druhém bloku se pod taktovkou hlavního analytika Tomáše Vlka tradičně posuneme na konkrétní investiční příležitosti. Budoucnost ČEZ je klíčová pro celou pražskou burzu, kterou rozebereme s analytikem Michalem Křikavou. Investiční obzory na americké a západoevropské trhy rozšíříme se seniorním analytikem Branislavem Sotákem. Na závěr celé online konference budou všichni vystupující analytici Patria Finance k dispozici pro Vaše dotazy.

Na online konferenci se na Vás těší:

Cuong Manh Le

Je akciovým analytikem Patria Finance. Zaměřuje se kromě dalšího na energetiku, analyticky pokrývá akcie ČEZ.

Petr Dědeček





Jako člen představenstva a Executive Director je zodpovědný za řízení týmu Patria Corporate Finance a nejvýznamnějších projektů. Petr má přes 23 let zkušeností v oblasti firemních financí a kapitálových trhů. Mezi jeho nejvýznamnější transakce patří: poradenství konsorciu infrastrukturálních fondům Borealis Infrastructure a Allianz Capital Partners při akvizici společnosti Net4Gas, poradenství společnosti ČEZ při mnoha transakcích a projektech v regionu CEE, poradenství fondu Infracapital při akvizici teplárenské společnosti GGE, poradenství v rámci refinancování společnosti Leo Express a poradenství v rámci akvizice minoritního podílu ve společnosti FlixBus apod. Petr se také podílel na přípravě mnoha ocenění a tzv. fairness opinion pro lokální a regionálně působící klienty. V letech 2020/19 Petr řídil prodej společnosti Conectart, portfolio českých a slovenských solárních parků a společnosti Příbramská teplarenská.

Michal Šnobr





Od roku 1998 je poradcem finanční skupiny J&T pro energetiku. Je aktivním investorem, minoritním akcionářem ČEZ a dlouhodobě se podílí na významných energetických obchodech skupiny J&T. Na kapitálovém trhu působí od druhé vlny kuponové privatizace. Spoluzaložil úspěšnou makléřskou společnost Akro Capital, kromě investování a energetiky se věnuje také podnikání v cestovním ruchu skrze Amenity Resorts, správě nemovitostí a zemědělství. Je členem Mensy ČR.

Radim Dohnal





V letech 2005 až 2007 byl součástí vedení RM-SYSTÉM, v letech 2007-2014 odpovídal za obchod v CEE SaxoBank. Od roku 2015 se věnuje poradenství při fúzích a akvizicích. Akcie ČEZ koupil poprvé v září 2001 a od té doby je střídavě drží. Byl členem někdejšího poradního sboru KORONERV-20. Věří, že kapitalismus potřebuje nejen stabilní a dostupné dodávky energií, ale také svobodnou a otevřenou společnost.

Jaroslav Šura





Trochu ekonom - Ph.D., trochu šachista - KM, trochu burzián – ML (makléřská licence). Investor a burzovní spekulant. Minoritní akcionář několika společností z e-commerce včetně Pilulky.

Josef Němeček

Vystudoval VŠE v Praze se zaměřením na finanční trhy, bankovnictví a hospodářskou politiku, specializoval se na analýzu dat z ekonomiky finančními trhy. Již během studií zodpovídal za zpravodajství z finančních trhů v rámci Hospodářských novin, vedl PR a propagaci v oblasti vládní podpory exportu, zodpovídal za Business Development v přední tuzemské poradenské skupině, věnoval se vlastním projektům v oblasti PR, podílel se na startu a rozvoji tuzemské fintech skupiny a jejího investičního portálu. V Patria Finance působí se zodpovědností za řízení portálu Patria.cz a vybrané PR a marketingové aktivity.

Tomáš Vlk





Ve skupině Patria působí od roku 2004. Jako hlavní analytik vede analytický tým, který se zaměřuje na akcie v USA, západní Evropě i ČR. V rámci něj se soustřeďuje zejména na investiční strategie a tržní prostředí z makro pohledu. Předtím v Patrii působil jako makroekonomický analytik. Tomáš Vlk vystudoval ekonomii se specializací na finanční trhy a bankovnictví na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy university.

Michal Křikava





Vystudoval magisterský obor Finance s vedlejší specializací v oceňování podniků na Vysoké škole ekonomické v Praze. Do Patrie nastoupil v roce 2021 na pozici akciového analytika v oddělení Research. Zaměřuje se primárně na finanční sektor v rámci regionu CEE.

Branislav Soták

Ve skupině Patria působí od roku 2004. Jako hlavní analytik vede analytický tým, který se zaměřuje na akcie v USA, západní Evropě i ČR. V rámci něj se soustřeďuje zejména na investiční strategie a tržní prostředí z makro pohledu.

