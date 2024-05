Aktuální výsledková sezóna značí, že konec hospodářské recese v Evropě je na dohled

V Evropě to vypadá na čtvrtý kvartál negativního růstu firemních zisku v řadě, ale výhledy se už začínají zlepšovat. To signalizuje, že nejhorší část hospodářské recese je za námi.





V dubnu, poprvé od října, evropské akcie klesaly, ale výsledková sezóna byla spíše pozitivní. Téměř polovina společností z indexu MSCI Europe Index překonala očekávání na lince zisku, což je oproti předchozímu čtvrtletí zlepšení. Pokles firemních zisků na indexu o 10 % je tak o něco nižší, než byly konsensuální prognózy, které věštily pokles o 11 %.

„Trh může být po silném růstu na cyklických akciích a opětovné makrovolatilitě unavený, ale za to zisky nemohou,“ říkají stratégové pod vedením Emmanuela Cau. Nejen, že oceňují solidní výsledkovou sezónu, ale jejich metrika naznačuje také převážně pozitivní příklon k Evropě, kdy ve druhé polovině roku by zde mělo nastat pravděpodobné oživení. „Velká Británie zaznamenává silný vzestup zejména díky podpoře komodit,“ říkají stratégové. "Pokud budou data PMI dále stoupat, věříme, že pozitivní dynamika revizí zisků by měla pokračovat."

Lepší marže, rostoucí poptávka ve většině odvětví a solidní cenová síla také ukazují na lepší vyhlídky pro tento region. K pozitivnímu překvapení nejvíce přispěly banky, farmacie a chemikálie, naopak spotřebitelské a technologické společnosti zaostávají za očekáváním. Banky a svými výsledky vynikaly a defenzivě se daří ještě lépe – i GSK posílily své celoroční výhledy poté, co zaznamenaly vyšší než očekávané prodeje klíčových léků. Pokud jde o technologie, snížení výhledu výrobce čipů bylo minulý měsíc vážnější, než se očekávalo, a to kvůli zpomalení poptávky po elektromobilech. Přesto to generální ředitel a prezident Jean-Marc Chery hovořil o „bodu dna“ a oživení u automobilových i průmyslových komponentů ve druhém pololetí.





Přestože tržby za první čtvrtletí s dosavadním poklesem o 3,6 % jsou stále pod očekáváním (s odhadovaným poklesem o 3 %), organický růst a kombinace cen a objemů jsou „docela robustní“, říká Kaidi Meng, akciová stratéžka Bloomberg Intelligence. „To znamená, že poptávka byla ve většině odvětví silnější, než se očekávalo, což by mělo společnostem pomoci udržet si určitou úroveň cenové síly namísto toho, aby se musely potýkat s kompromisem mezi cenou a objemem,“ říká. Celkově se marže ale drží lépe, než se očekávalo, což by mělo pomoci zvýšit ziskovost, dodává Meng z BI. A i to by mělo podpořit oživení zisku.



Firmám se daří snižovat zásoby, a tak se zdá, že hromadící se zásoby, které byly hlavním rysem výsledků za třetí a čtvrté čtvrtletí, v některých odvětvích končí, říká Laurent Douillet, akciový stratég BI. Tento obrázek však není homogenní, protože výrobci elektromobilů a některé polovodičové společnosti se na korekci zásob stále zaměřují. Porsche zaznamenalo 10% nárůst zásob ve srovnání s předchozím čtvrtletím, zatímco společnost ve svých průmyslových odvětvích zaznamenala „ještě silnější korekci zásob“, než se předpokládalo.

Zdroj: Bloomberg