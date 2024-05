Rozbřesk: ČNB představí novou prognózu a “prověrku” přirozené úrokové míry

Fed včera podle očekávání sazby nezměnil a i když doprovodný komentář přiznává pomalý posun v “naplňování inflačního cíle”, nakonec největší jestřábi na trhu museli být trochu zklamáni. Za prvé proto, že Fed si přes změnu komentáře ponechává své “holubičí nastavení” - setrvačná inflace je důvodem pro “odklad poklesu sazeb” nikoliv pro úvahy nad “opětovným růstem”. A za druhé proto, že zpomalilo o něco výrazněji kvantitativní utahování. V prvotní reakci šly proto americké výnosy spíš lehce dolů, což se kromě jiného líbilo i české koruně - ta se během svátečního obchodování posunula pod 25,10 EUR/CZK.



Dnes už ovšem bude vyčkávat na zasedání ČNB. Předpokládáme širokou shodu na poklesu sazeb o dalších 50bps z 5,75 % na 5,25 %. Klíčové bude ovšem vyznění nové prognózy, výsledek revizní prověrky přirozené úrokové míry a doprovodné komentáře členů bankovní rady.



Prověrka přirozené úrokové míry pravděpodobně k žádné revoluci nepovede. I když mají centrální bankéři pocit, že by měla být rovnovážná sazba výše, zdá se, že hlavní scénář prognózy bude dál pracovat s přirozenou sazbou 3 % (1 % reálná sazba + 2 % inflační očekávání) a bude “pouze” doplněn alternativními scénáři. To by však po komentářích z posledních dvou týdnů nemělo být pro trhy velké překvapení a klíčové bude, jaký k “prověrce” zaujmou postoj členové bankovní rady.



Ten se bude formovat trochu i pod vlivem nové prognózy. Její hlavní scénář by měl ukazovat na viditelně vyšší trajektorii sazeb než v únoru, a to hned z několika důvodů - vzhledem ke slabší koruně, vyššímu HDP, vyšším zahraničním bankám a skutečnosti, že ČNB únorovou prognózu neposlechla a snižuje sazby pomaleji. Zejména vzhledem k nejistému vývoji sazeb v zahraničí také čekáme spíše lehce jestřábí doprovodné komentáře akcentující pro-inflační rizika (vzhledem k prognóze). Na druhou stranu trhy již výrazně přehodnotily své sázky na pohyb sazeb v tomto roce a prostor pro “jestřábí” překvapení je tak před dnešním zasedáním relativně omezený.



*** TRHY ***



Koruna

Včerejší vyznění zasedání Fedu se české měně zamlouvalo (viz úvodník). Dnešní ČNB se sice svým jestřábím vyzněním může koruně také zamlouvat, na druhé straně trhy jsou již podobně nastaveny a prostor pro překvapení je omezený. I tak si z technického pohledu nemá koruna nač stěžovat a může se v nejbližších dnech pokusit otestovat psychologickou hranici 25,00 EUR/CZK.



Eurodolar

Pár EUR/USD vstřebal poslední dávku událostí relativně v klidu, ať již to byly údaje o evropském HDP a inflaci za duben (2,4 % y/y, ale lehce setrvačnější inflace služeb, než jsme čekali), či včerejší index ISM z průmyslu za duben, který zklamal propadem pod 50 bodovou hranici (49,2). Větší vzrušení neznamenalo ani zasedání Fedu, respektive projev jeho šéfa Powella. Ten sice uvedl, že bude zapotřebí delšího období vyšších sazeb ke zkrocení inflace, ale zároveň řekl, že jejich další růst je podle něho nepravděpodobný.

Z událostí zbývajících v tomto týdnu bude nejzajímavější výsledek amerického trhu práce za duben (payrolls), který bude zveřejněn tradičně v pátek odpoledne.



Akcie

Komu se včera nedařilo byly akcie AMD, ty odepsaly přes 8,5 % a za tímto výsledkem stojí reportované čtvrtletní finanční výsledky společnosti. Negativní nálada se tak rozlila i na tržní jedničku ze sektoru čipů, a to společnost Nvidia. Ta včera odepsala přes 3,5 %. Nicméně zbytek technologického sektoru si nenechal zkazit náladu a rostl. Meta: +2,1 %, Amazon: +2,2 % nebo Microsoft: +1,5 %. Po delší době rostly i akcie čínské automobilky Nio, která se zaměřuje na vývoj a výrobu elektromobilů. Akcie rostly přes 11,5 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -0,34 %, Nasdaq 100 -0,70 % a Dow Jones +0,23 %.