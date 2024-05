ČNB dnes nejspíše opět sníží sazby, Fed signalizoval obavy z inflace a futures jsou v zeleném

ČNB dnes oznámí novou výši sazeb. Evropská komise odsouhlasila nový blok pro , pravděpodobná je ale varianta 2 jaderných bloků v Dukovanech a opce na 2 bloky v Temelíně. Komerční banka se dnes naposledy obchoduje s nárokem na dividendu. Fed signalizoval nové obavy z inflace a zároveň naznačil, že pravděpodobně bude držet sazby vyšší po delší dobu. Výsledky oznámily Novo Nordisk, ING, a Moller-Maersk. Futures jsou v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,3 %.

Dnes ve 14:30 zasedne ČNB a oznámí novou výši sazeb. Očekává se snížení na 5,25 % z aktuálních 5,75 %.



ČEZ obdržel v úterý od Evropské komise notifikační souhlas na 1 blok. Model financování bude platný 40 let (oproti 60 letům požadovaným v ČR) a stát poskytne úvěr s nízkou úrokovou sazbou. Cena elektřiny garantovaná státem bude dynamická a bude zohledňovat stavební náklady. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Třešňák považuje za pravděpodobnou variantu 2 jaderných bloků v Dukovanech a opce na 2 bloky v Temelíně. Zatím však není jasné, zda Česko získá souhlas EU pro stejné financování jako v případě 1 bloku.



Dnes je také poslední den, kdy se obchoduje s nárokem na dividendu za 82,66 Kč/akcii.



Fed signalizoval nové obavy z inflace a zároveň naznačil, že pravděpodobně bude držet sazby vyšší po delší dobu. Úředníci se ve středu jednomyslně rozhodli ponechat cílové rozpětí pro referenční sazbu federálních fondů na 5,25 % až 5,5 % (kde se nachází už od července) poté, co data ukazují na přetrvávající cenové tlaky v americké ekonomice. Znovu také potvrdili potřebu dalších důkazů o tom, že růst cen ochlazuje předtím, než sníží sazby. Člen Rady guvernérů Evropské centrální banky Pablo Hernandez de Cos mezitím nasadil optimistický tón ohledně zpomalení inflace v eurozóně, což je další signál, že úředníci příští měsíc sníží sazby. A politici Bank of England se zdají být nejvíce rozděleni od té doby, co v loňském roce ukončili svůj cyklus zvyšování sazeb.



Japonský jen v New Yorku oslabil o více než 3 % a dosáhl 153,04 za dolar, když se na konci obchodní seanci v USA vyměnily futures souvisejících s jeny za více než 4 miliardy dolarů. Nejvyšší představitel pro japonskou měnu Masato Kanda řekl, že nemá co říci k tomu, zda Japonsko intervenovalo, což je komentář, který se zdá být v souladu se strategií Tokia snažit se udržet účastníky trhu v nevědomosti ohledně jejich opatření. Podle Jima O'Neilla, bývalého hlavního ekonoma , však američtí představitelé již bedlivě sledují japonský jen a mohou se uchýlit ke „specifičtější“ a „veřejné“ rétorice, aby pomohli Japonsku situaci stabilizovat. Rychlost a rozsah poklesu jenu naznačuje, že se přelévá do měnové krize a trh se možná blíží „konci hry“, dodal O’Neill.



Novo Nordisk dodal do USA čtyřikrát více dávek svého léku na hubnutí Wegovy než na konci loňského roku, uvedl tento výrobce léků a zvýšil výhled zisku a prodejů. Asi 20 000 pacientů zahajuje každý týden v USA léčbu, řekla Negelle Morris, seniorní viceprezidentka v Novo. To je nárůst z přibližně 5 000 každý týden v prosinci. "Očekáváme, že bude i nadále růst," dodala v rozhovoru. Poptávka po trháku na obezitu a jeho sesterském léku na cukrovku přiměla dánskou společnost, aby ve čtvrtek revidovala svůj výhled a uvedla, že tržby by mohly letos vzrůst až o 27 % a provozní zisk až o 30 %.



A.P. Moller-Maersk, lídr globálního obchodu, uvedl, že silný začátek roku zlepšil vyhlídky na celosvětovou poptávku po kontejnerovém obchodu. Globální obchod s kontejnery se letos pravděpodobně zvýší o 2,5 % až 4,5 %, přičemž očekávání se nyní přibližují k horní části rozmezí, uvedl ve čtvrtek Maersk a zopakoval svůj výhled z února. Světové zásobovací linky trpí řadou problémů, přičemž největší pochází z útoků militantů Houthi, které podle agentury Bloomberg Intelligence snížily přepravu kontejnerových linek Suezským průplavem asi o 80 %. Navíc sucha pokračující v letošním roce omezila průchod Panamským průplavem.



ING Groep oznámila nový zpětný odkup akcií poté, co za první čtvrtletí vykázala zisk, který překonal odhady. Největší nizozemská banka odkoupí akcie v hodnotě až 2,5 miliardy eur, uvedla ve čtvrtečním prohlášení. Zatímco čistý zisk v prvních třech měsících roku klesl o 0,8 % na 1,58 miliardy eur, byl nad odhady analytiků ve výši 1,45 miliardy eur. Příjmy z poplatků v tomto období vyskočily o 11 %.



Qualcomm, největší světový prodejce procesorů pro chytré telefony, načrtl optimistický výhled tržeb a zisku, což naznačuje, že poptávka po telefonech po dvouletém propadu roste. Tržby za tříměsíční období, které skončí v červnu, budou činit 8,8 až 9,6 miliardy dolarů, uvedla společnost ve středečním prohlášení. S vyloučením určitých položek bude zisk 2,15 až 2,35 USD na akcii. Analytici předpokládali tržby ve výši 9,08 miliardy USD a zisk 2,16 USD na akcii.