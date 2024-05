Námořní dopravce Maersk má nižší čtvrtletní zisk, zlepšil ale celoroční výhled

Dánskému námořnímu dopravci Maersk v prvním čtvrtletí klesl hrubý provozní zisk EBITDA meziročně o 60 procent na 1,59 miliardy dolarů. Firma, která je považována za barometr stavu globálního obchodu, to dnes uvedla ve zprávě o hospodaření. Výsledek je lepší, než čekali analytici, a firma také zlepšila celoroční výhled. Akcie však klesají o 4,4 %.





Zlepšení je patrné zejména ve srovnání s koncem loňského roku. Firma registruje vysokou poptávku po přepravě kontejnerů, vliv mají podle ní i pokračující problémy v Rudém moři. Kvůli útokům jemenských povstalců na obchodní lodě se velká část plavidel této oblasti vyhýbá a mezi Asií a Evropou raději volí cestu kolem jižního cípu Afriky.



Výsledek za první čtvrtletí překonal odhady analytiků. Ti podle společnosti LSEG v průměru očekávali, že základní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) klesne až na 1,46 miliardy dolarů.



Růst poptávky po přepravě kontejnerů po světových oceánech byl podle firmy na horní hranici pásma 2,5 až 4,5 procenta, s kterým vedení společnosti počítá na letošní rok. Maersk a jeho konkurenti zhruba od loňského prosince odklánějí lodě kolem Afriky, aby se vyhnuli útokům militantních Húsíů na plavidla v Rudém moři. Tím se ale zvýšily sazby za přepravu, protože cesta kolem mysu Dobré naděje trvá déle.



"To nejen podpořilo oživení v prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozím čtvrtletím, ale také to poskytlo lepší výhled pro nadcházející čtvrtletí. Nyní očekáváme, že tyto podmínky nám zůstanou po většinu roku," řekl generální ředitel Vincent Clerc.



Maersk v únoru varoval, že na trh se dostává mnoho nových kontejnerových plavidel, což v letošním a příštím roce povede k nadměrné kapacitě. V důsledku to podle managementu uškodí hospodářskému výsledku firmy. Analytici společnosti Bernstein očekávají, že počet obchodních lodí se za letošní a příští rok zvýší zhruba o 15 procent. Růst nabídky tak podle nich bude vyšší než růst poptávky po námořní kontejnerové dopravě.



Maersk nyní očekává, že zisk EBITDA se v letošním roce bude pohybovat od čtyř do šesti miliard dolarů. Dosavadní odhad uváděl rozpětí jednu až šest miliard dolarů.

