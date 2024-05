Co si bereme z mixu dat, výsledků a jednání Fedu?

Ve středu, kdy jsme slavili Svátek práce a hrdliččin zval ku lásce hlas, musely americké trhy vstřebat velké množství nové inspirace. Byly to smíšené firemní výsledky (solidní vs slabé AMD či Starbucks) a také makroekonomické zprávy.



V rámci makra byl nejsledovanější logicky Fed, který však podle nás nepřekvapil. Sazby zůstaly beze změny a banka se drží už známé rétoriky. Dál mluví o budoucím snižování sazeb společně s útlumem inflace, jen to nebude hned a musí nejprve mít v inflační vývoj větší důvěru. Fed nadto oznámil omezení QT, tedy nižší tempo vyfukování bilance od června. O tomto kroku se už předtím mluvilo, přesto jde o určitou vzpruhu pro dluhopisy a zprostředkovaně i mírně pozitivní zprávu pro akcie. Její faktický efekt však není velký.

Ještě je tu ale report ISM z průmyslu. Ten se po překvapivě dobrém březnovém výsledku zhoršil a hlavní index mírně pod neutrální padesátku (49,2). Zpráva však také ukázala trochu lepší situaci na poli nabírání lidí, a především akcelerující cenové tlaky. Soudě čistě podle cenového indexu v rámci ISM tu máme novou inflační vlnu. Samozřejmě to nejde aplikovat na celou ekonomiku, ale úplně ignorovat nákladové tlaky v průmyslu také nejde. Zpráva ADP vedle toho naznačila stále velmi silné nabírání nových pracovníků v dubnu, protichůdný mix dat ale hned doplňuje report JOLTS vypovídající o nižším počtu otevřených pracovních pozic za březen.

Co si z nových informací bereme? Výsledková sezóna se dál odvíjí dobře, ale stále více se nám potvrzuje, že očekávání jsou vysoko a bude extrémně záležet na tom, co v druhé půli května zahlásí . Jsou čísla AMD nějakým vodítkem? Soudě podle poklesu obou akcií to tak investoři do určité míry berou. Mezitím se do hry vloží ještě další těžká váha - - a to už dnes po závěru obchodování. Další věc jsou sazby, kde se sice nemusíme bát zvyšování, ale ani podpora v podobě jejich snížení není zatím na obzoru. Znovu se očekávání mohou hýbat už zítra, kdy vyjdou měsíční data z trhu práce. Indikace zatím míří k silnému výsledku, přičemž další drobnou nápovědou budou dnešní žádosti o dávky v nezaměstnanosti.

Dluhopisové výnosy se po menším poklesu zastavily. Eurodolar u 1,0720 také narazil a stahuje se směrem k úrovni 1,0700. Americké futures naznačují nápravu včerejšího poklesu na Wall Street, ovšem v Evropě mezitím panuje smíšené obchodování. Pod tlakem je CAC40 (-0,8 pct), zatímco FTSE100 naproti tomu stoupá o 0,4 pct a DAX nebo AEX vykazují minimální změnu. Ropa se po propadu snaží o procento zvedat.

Koruna si drží tendenci posilovat na páru s eurem a obchoduje se na 25,13. Dnešní jednání bankovní rady ČNB by mělo vyústit opět ve snížení sazeb o 50 bps. Důležitá však bude nová prognóza a postoj bankéřů k dalšímu postupu. Podle nás by mohly pokračovat náznaky, že se přiblížilo zpomalení cyklu, a tedy menší kroky směrem dolů na sazbách. Rétoricky s tím zřejmě už začal guvernér Michl, prognóza by měla pomalejší postup potvrdit a koruna by díky tomu mohla upevnit své pozice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1352 -0.0291 25.1507 25.0619 CZK/USD 23.4750 0.0405 23.4870 23.3840 HUF/EUR 389.4963 -0.2341 390.6972 388.7578 PLN/EUR 4.3328 0.0227 4.3353 4.3199

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7516 -0.0875 7.7679 7.7470 JPY/EUR 166.2205 -0.0893 167.3891 166.1240 JPY/USD 155.2330 -0.0457 155.7080 155.1200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8552 0.0023 0.8562 0.8546 CHF/EUR 0.9772 -0.4848 0.9782 0.9760 NOK/EUR 11.8479 0.2065 11.8513 11.8083 SEK/EUR 11.7073 -0.0410 11.7081 11.6816 USD/EUR 1.0707 -0.0532 1.0728 1.0700

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5295 -0.2283 1.5349 1.5270 CAD/USD 1.3717 -0.1314 1.3737 1.3705