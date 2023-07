Co říkají čtyři indikátory recese přicházející a čtyři recese probíhající

přišel s ucelenějším pohledem na indikátory recese v americké ekonomice. Podíváme se, co říkají. A na to, proč může vlastně jít poměrně nevýznamnou věc.



Z fundamentálního pohledu by pro akcie recese neměla mít zase tak velký význam. Jejich hodnota by se totiž měla odvíjet od dlouhodobého růstu zisků a toku hotovosti (přesněji řečeno od poměru tohoto růstu k požadované návratnosti). A i z hlediska samotné recese existuje vějíř možností – od krátkodobé červené nuly až po delší hlubokou. Otázkou tak je spíše „jen“ to, jak by se recese mohla podepsat na dlouhodobém potenciálu.



Při odhadech pravděpodobnosti recese se ale takové „detaily“ většinou neřeší a to mějme při pohledu na následující řádky a čísla na paměti. První část tabulky se zaměřuje na pravděpodobnost příchodu recese během následujícího roku. Rizikové spready na trhu derivátů hypoték a ani trhy s futures poklesu ekonomické aktivity moc velkou pravděpodobnost nepřikládají. Jiná je situace při pohledu na relativní valuace cyklických a defenzivních akcií (oněch 63 %).



Za téměř jistou pak „považuje“ recesi výnosová křivka. Zde bych ale opět připomněl tezi CSFB, podle které inverze výnosové křivky sice v minulosti správně indikovala příchod recese. Inverze samotná ale může trvat ještě dlouho a to samé platí o načasování recese. Průměr ze zmíněných indikátorů je pak na 45 % a to jej táhne nahoru ona inverze výnosové křivky. Která může být nyní „jinak a zároveň stejně“.





Zdroj: Twitter



Druhá část tabulky ukazuje pravděpodobnost toho, že se americké hospodářství v recesi již nachází. Nejvýše si zde šahá „nadměrná prémie na dluhopisech“. Což bez vysvětlení může znamenat více věcí. Není to ale tak důležité, protože celkově je tu signál jasný – recese ani náhodou (na detailnější úrovni lze ale připomenout sílu služeb stojící proti slabosti výrobního sektoru).



Jak jsem zmínil výše, akcie by z hlediska jejich hodnot mělo ovlivňovat hlavně dlouhé období. Často přitom zaznívají hlasy, či dokonce stížnosti, že trh se chová téměř výhradně krátkodobě. To znamená, že klade příliš velkou váhu na aktuální čtvrtletní čísla, krátkodobé výhledy a podobně. Možná ale nyní procházíme i v této oblasti výjimečným okamžikem, kdy trhy skutečně hledí hlavně do vzdálenější budoucnosti.



Nehovořím o ničem jiném, než o vizích a nadějích spojených s novými technologiemi. Moje hrubé výpočty například ukazují, že pokud by tyto technologie zvedly dlouhodobý potenciální nominální růst zisků o jeden procentní bod, mohou současné zisky klesnout o 10 % a celkový efekt bude stále pozitivní (s tím, že výchozím scénářem je 6 % trendový růst zisků).