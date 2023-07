El-Erian: Ekonomiku by zbrzdila jen chyba v politice Fedu

Pokud to americká centrální banka myslí vážně se svým cílem 2% inflace, měla by dál zvedat sazby. Navíc sám šéf FeduJayPowell řekl, že většina členů jeho vedení se domnívá, že přijde ještě alespoň dvojí zvedání sazeb. Pro CNBC to uvedl Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako poradce pro .



Ekonom se domnívá, že Fed na vysokou inflaci reagoval příliš pozdě. To znamená, že ta zakořenila v sektoru služeb a na její snížení musely razantně růst sazby. Ty ale znatelně tlumí aktivitu v sektoru výroby zboží. Centrální banka se tak snaží tlumit inflaci ve službách, její snaha ale těžce doléhá na zboží a nyní to vyřešila tím, že si dala ve zvedání sazeb pauzu.



Snižování inflace v sektoru služeb je podle experta složitější a příkladem mohou být poslední data z Evropy. Ta totiž ukazují, že celková inflace ztrácí na síle, ale inflace jádrová míří stále nahoru. El-Erian pak hovořil o neuvěřitelné odolnosti amerického hospodářství, kterou potvrzují i poslední data týkající se ekonomické aktivity. Podobná je podle něj situace na akciových trzích, které odolávají i přesto, jak moc a jak prudce se zvedly sazby. Dolů je nestáhla ani inverze výnosové křivky.



Ekonom nicméně připomněl, že akciový trh táhne nahoru několik málo akcií a jeho letošní výkony jsou tak dány do značné míry tím, jak si vedou tituly typu , i když nyní dochází k určitému rozšiřování rally. El-Erian k tomu dodal, že řada lidí predikovala recesi, kteráse ale nedostavuje a podle něj k ní není důvod. S výjimkou „významné chyby v ekonomické politice“.



Ekonom se konkrétně domnívá, že pokud Fed „půjde tvrdě po inflaci ve službách“, mohl by sílu amerického hospodářství podkopat. Jestliže by naopak byl ochoten tolerovat stabilní inflaci v rozmezí 3 – 4 %, mohla by být ekonomická aktivita i nadále relativně silná. Důraz přitom expert klade na stabilitu této míry inflace.



Fed přitom podle něj zatím není ochoten ani hovořit o možnosti změny svého inflačního cíle, byť neformální. Mezi jeho zástupci ale bude i tak probíhat diskuse o tomto tématu, protože Fed čelí popsané volbě, zda razantně tlumit inflaci ve službách a zároveň tím dusit sektor zboží, nebo zda nechat celkovou inflaci nad cílem a uvolnit tlak na druhý zmíněný sektor.



Zdroj: CNBC